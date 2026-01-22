¡ÖÂè34²ó ¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶Å¸¡×¤ò³«ºÅ¡¡4Ç¯À¸Á´°÷¤Ë¤è¤ëÌó180ÅÀ¤ÎºîÉÊ¡¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨
¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÅìÂçºå»ÔÌ±Èþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂè34²ó¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¡ÖÂè34²ó ¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶Å¸¡×¤òÅìÂçºå»ÔÌ±Èþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¡ü9¤Ä¤Î¥¼¥ß¤Î4Ç¯À¸¤Ë¤è¤ëÌó180ÅÀ¤ÎºîÉÊ¡¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¡üÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿·Ý½ÑÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤¹¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶¤Ç¤Ï¡¢·Ý½Ñ¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤ë½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤äË¤«¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¡¢³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤ò¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯À¸¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½¸ÂçÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®5Ç¯¡Ê1993Ç¯¡Ë¤«¤é¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºîÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ç34²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÌýºÌ²è¡¢ÈÇ²è¡¢Æ«·Ý¡¢À÷¿¥¡¢¥¬¥é¥¹Â¤·Á¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥¢ー¥È¡¢Èþ½Ñ»Ë¡¦·Ý½Ñ³Ø¤Î9¤Ä¤Î¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4Ç¯À¸Á´°÷¤ÎºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¸¦µæÀ®²ÌÌó180ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿À©ºî¡¦¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÌó500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÅìÂçºå»ÔÌ±Èþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿·Ý½ÑÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30～17¡§00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï15¡§00¤Þ¤Ç¾ì½ê¡¡¡¡¡§ÅìÂçºå»ÔÌ±Èþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔµÈÅÄ6-7-22¡¢¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡ÖÅì²Ö±à±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ËÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¤ÎÊý¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô³ØÀ¸¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡Ê06¡Ë4307-3061¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÊ¸·Ý³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/