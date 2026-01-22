GREEN SPRINGS ½é¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª ¿·µ¬¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ç¼¡¥ªー¥×¥ó¡ª¡Ê2026Ç¯ ½Õ¡¿JRÎ©Àî±ØËÌ¸ý¡Ë
¡¡Åö¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼»³ÀµÆ»¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀßGREEN SPRINGS¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ¡¢Ê£¿ô¤Î¿·µ¬¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ç¼¡¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿GREEN SPRINGS¡£Æüº¢¤«¤é»ÜÀß¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê¹¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ¡¢½é¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¡¢¶õ¤ÈÂçÃÏ¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡ÉGREEN SPRINGS¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥ªー¥×¥óÆü¤ª¤è¤Ó½ÐÅ¹¾ì½êÅù¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï3·îº¢¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸½ºß²þÁõµÙ¶ÈÃæ¤Î¡ÖÅÚ²°³óÀ½Â¤½ê¡¿grirose¡Ê¥°¥ê¥íー¥º¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ödepsoa¡Ê¥Ç¥×¥½¥¢¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖTHE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¥·¥ç¥Ã¥×°ìÍ÷
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥×
▶ËÜ¡¦»¨²ß¡ÚTEGAMISHA BOOKSTORE¡Û
¡¡¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÔ½¸¥Áー¥à¡Ö¼ê»æ¼Ò¡×¤¬°ìºý°ìºý¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ËÜ¤È¡¢¸½¹Ô¤¹¤ë¼ê»æ¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨²ßÁ´¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿Íºî²È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»æ»¨²ß¡¦ÉÛ»¨²ß¤¬ÊÂ¤Ö¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡2015Ç¯¤ËÄ´ÉÛ¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿½ñÅ¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ2026Ç¯½Õ¤ËÎ©Àî¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡£¤Ò¤È·î¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢À½ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë½ñÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¥«¥Õ¥§&¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÚTHE PACIFIC ROOM¡Û¡¡¢¨¿·¶ÈÂÖ½ÐÅ¹
¡¡³¤ÊÕ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õµ¤´¶¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Êー¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢THE GREAT BURGER´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ー¤È¡¢THE PACIFIC ROOM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¥±ー¥¡£¥é¥ó¥Á¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ç¥£¥Êー¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡GREEN SPRINGS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ー¡ß¥Ñ¥ó¥±ー¥¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥°¥ê¥ë¡õ¥Ó¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÚTHE PARKSIDE GRILL by SCHMATZ¡Û¡¡¢¨¿·¶ÈÂÖ½ÐÅ¹
¡¡Á´¹ñ¤Ë33Å¹ÊÞ¤Î¥Ó¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSCHMATZ¡Ê¥·¥å¥Þ¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤ÏÎ©Àî¤ÎGREEN SPRINGS¤Ë¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÖTHE PARKSIDE GRILL by SCHMATZ¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥§¥Õ¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥°¥ê¥ëÆù¤ä¥½ー¥»ー¥¸¡¢½ÜÌîºÚ¤Î¥íー¥¹¥È¤Ê¤É¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥á¥Ë¥åー¤òSCHMATZ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÏGREEN SPRINGS¤ÎÎÐË¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿©»ö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤À¤±¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖTHE PARKSIDE GRILL by SCHMATZ¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÚWOODY HOUSE Î©ÀîÅ¹¡Û¡¡¢¨´ØÅì½é½ÐÅ¹
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¥¦¥Ã¥Ç¥£ー¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¾å¼Á¤µ¤ÈÃå¿´ÃÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¹ñÆâ³°¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«º£¤Ã¤Ý¤¤¡£Î®¹Ô¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¹¤®¤º¡¢Ä¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Éý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¤·¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£ー¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡ÈÀÜ¶ø¡É¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶´Ú¹ñÎÁÍý¡Ú¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã GREEN SPRINGS Î©ÀîÅ¹¡Û
¡¡¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã GREEN SPRINGS Î©ÀîÅ¹¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ó¤È¥ì¥ó¥¬¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñ²°ÂæÉ÷¤Î¥¨¥ó¥¿¥áµï¼ò²°¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³«ÊüÅª¤Ê³°´Ñ¤È¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÊÉ¥¢ー¥È¤Ç¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¡¡ËÜ¾ì¤Î¥Ý¥Á¥ãÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¿Í¡¦½÷»Ò²ñ¡¦³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¡È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÅÔ»Ô·¿´Ú¹ñ²°Âæ¡É¤Ç¤¹¡£
▶¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÚTHE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN¡Û¡¡¢¨1·î31Æü(ÅÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡ÅÚ²°³óÀ½Â¤½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ëÊ£¹çÅ¹ÊÞ¡ÖTHE RANDOSERU¡×¡£¡ÖÅÚ²°³ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¡¢¡Ögrirose¡Ê¥°¥ê¥íー¥º¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ödepsoa¡Ê¥Ç¥×¥½¥¢¡Ë¡×¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£80¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ëÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤Û¤«¥«¥Ðー¤ä¸ª¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢ÄÌ³Ø¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚ²°³ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×
¡Ögrirose¡Ê¥°¥ê¥íー¥º¡Ë¡×
¡Ödepsoa¡Ê¥Ç¥×¥½¥¢¡Ë¡×
¡ÚGREEN SPRINGS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2020Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¿å¤ÈÎÐË¤«¤ÊÌó1ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÃæ±û¹¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¤òÍ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢Â¿ËàÃÏ¶èºÇÂçµ¬ÌÏÌó2,500ÀÊ¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ûー¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£