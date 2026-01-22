»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤¬¿·ÃÛÃíÊ¸½»Âð¤Î»Ü¹©¸½¾ì¤Ë ¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é ¤òÆ³Æþ
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î½ä»ë¶ÈÌ³¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·úÃÛ¡¦½»Âð¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï 2024 Ç¯4 ·î¤è¤ê»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅ¬ÍÑ(¢¨£±)¤µ¤ì¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°µ¬À©(¢¨£²)¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡Ö¥«¥á¥é¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö½ä»ë¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì´ÉÍý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À© https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
¢¨£²¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏË¡ÎáÅù¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î·úÊª¡¦¹½Â¤Êª¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ»ë¤ÎÄ´ºº¡¦ÅÀ¸¡¡¦¸¡ºº¤Ê¤É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë»Ü¹©ÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµîÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤¿ºÝ¡Ö¾ï¤ËÆ°²è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯´Ø·¸¼Ô¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÄêÃå¡¦¿»Æ©¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤òÅý°ì¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸½¾ì´ÉÍý±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤âÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¸½¾ì´Ä¶¤ä¸½¾ìºî¶È°÷¤Î¿´ÍýÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢±ó³Ö½ä»ë¤È¾ðÊó¶¦Í¤òÌµÍý¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤Î³µÍ×
»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¸½¾ì´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¡¢±óÊý¤Î¸½¾ì¤Ç°ÜÆ°¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ÈÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Î½ä»ë¶ÈÌ³¤ä¿ÊÄ½³ÎÇ§¤Ë¤«¤«¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢±ó³Ö¤Ç¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢360¡ëÁ´Êý°Ì¤ò°ìÅÙ¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÃ±Êý¸þ¥«¥á¥é¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀßÃÖÂæ¿ô¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸½¾ìÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¹¾®ÃÏ¤ä¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ä¿ÊÄ½¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥«¥á¥éÀßÃÖÉ÷·Ê
¤Þ¤¿·úÀß¡¦·úÃÛ¶È³¦¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖANDPAD¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¼Ô¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡¦¸½¾ìºî¶È°÷¤Ê¤É¡¢¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ðÈ×¤Ç±ÇÁü¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤ÎÈÑ»¨¤µ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½¾ìºî¶È°÷¤â±ÇÁü¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¿ÊÄ½¤òºî¶È°÷¼«¿È¤¬ÇÄ°®¤·¡¢»Ü¹©ÆâÍÆ¤ÎºÆÄ´À°¤Ê¤É¤Îºî¶È¹©¿ôÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Î¶õ¤¾õ¶·¤äÆ°Àþ¡¢ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ìÅþÃå¸å¤Î½àÈ÷¤äÃÊ¼è¤ê¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ANDPAD¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤ÆPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò±ÜÍ÷²ÄÇ½
»£±ÆÊý¼°¤Ï¡¢£µÊ¬´Ö³Ö¤ÎÀÅ»ß²è»£±Æ¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È°÷¤Ë²áÅÙ¤Ê´Æ»ë´¶¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ»ß²è¤Ïºî¶È¾õ¶·¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Ï¢Â³¤¹¤ë²èÁü¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó³Ö¤Ç¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êºÙ¤«¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¸½¾ì¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¹©´ü½å¼é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¡¢¸½¾ìºî¶È°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î±ß³ê²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÃ´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ANDPAD ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½¾ì´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î DX ²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢·úÀßÃ´Åö¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î¸½¾ì¤òÆ±»þ¤Ë³Ý¤±»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì´Ö¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¤òÆ³Æþ¤·¡¢³ÆÊª·ï¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó³Ö¤«¤é¸½¾ì¿ÊÄ½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç
³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï°ÜÆ°»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¸½¾ì¤Î´ÉÍý¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶¨ÎÏ»Ü¹©Å¹¤â ANDPAD ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾ì¾õ¶·¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÒÆâ³°ÁÐÊý¤Ç¸½¾ì´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¡¢¶¨ÎÏ»Ü¹©Å¹¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î±ß³ê²½¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é 360¡ë
¢§À½ÉÊÆÃÄ§
- ¿åÊ¿»ëÌî³Ñ180¡ë¡¢¿âÄ¾»ëÌî³Ñ180¡ë¤Îµû´ã¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤ò»£±Æ²ÄÇ½
- ÀìÍÑ¥Ó¥åー¥¢ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¤òÊäÀµ¤·¤¿±ÇÁü¤Î³ÎÇ§²ÄÇ½
- LTEÆâÂ¢¤ÇWi-Fi´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
- 1Ê¬´Ö³Ö¤ÎÀÅ»ß²èÁü¤ò¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝÂ¸
- ¥«¥á¥éËÜÂÎ¤ËÆ°²è¤òÊÝÂ¸
- ÀÖ³°ÀþÅëºÜ¤ÇÌë´Ö¤â»£±Æ²ÄÇ½
- IP66¤ÎËÉ¿åËÉ¿ÐÂÐ±þ¤Ç²°³°¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¢§¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
https://conecame.com/
¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤Ï·úÃÛ¸½¾ì¤ËºÇÅ¬¤Ê¥«¥á¥é¤È¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª¤³¤ë¡ÖÈó¸úÎ¨¡×¤ò¸º¤é¤·¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£120¡ë¥«¥á¥é¡¢360¡ë¥«¥á¥é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢·úÃÛ¸½¾ì¤ËºÇÅ¬¤Ê¥«¥á¥é¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ò24»þ´Ö365Æü¡¢ÄêÅÀ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸½¾ì¤Î1Æü¤ò15ÉÃ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãå¹©¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Î4¥ö·î´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´ü´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹Æ°²è¤âºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://conecame.com/
¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ì¥¹¥ïー¥¯¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢·úÃÛ¶È³¦¤Î¥ê¥âー¥È¸½¾ì´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö±ÇÁü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥à¥ê¡×¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦É²¸©°ËÍ½·´ÅÖÉôÄ®½Å¸÷19ÈÖÃÏ5
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ¸½¾ì¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±ç¥«¥á¥é¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é¡×¤Î³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Êö²¬ ¹§Ê¿
¥³¥Í¥¯¥È¥«¥á¥é HP¡§https://conecame.com/
²ñ¼Ò HP ¡§https://pictgram.co.jp/