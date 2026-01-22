Âç¿Íµ¤¥Ð¥¿ー¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×E1 Ì¾¿À¡¡EXPASAÂ¿²ì¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêSHOP½é½ÐÅ¹¡ª
¡¡ÃæÆüËÜ¥¨¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¢²ì»ÙÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®¡¢»ÙÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚ(¤¹¤º¤) ÃÒÇ·(¤È¤â¤æ¤)¡Ë¤Ï¡¢E1 Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊÌ¾¿À¡ËEXPASA(¥¨¥¯¥¹¥Ñー¥µ)Â¿²ì¡Ê²¼¤ê¡§¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®¡Ë¤ÎÃæ±û´Û¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥¿ー¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ ¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡¡¡þ
¡¡¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ï¡¢²Û»Ò¿¦¿ÍÃ£¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤¬½¸¤¦¥Ð¥¿ー¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£°î¤ì¤ë¥Ð¥¿ー¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Ê¤À¤ì¤È¤í¤±À½Ë¡¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¿ー´ÞÍÎ¨34¡ó¤ò¸Ø¤ëÂåÉ½ºî¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¥¯¥Ã¥ー THE¥Ð¥¿ー¥ê¥Ã¥Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ð¥¿ー¹ç½°¹ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¡¡þ¡¡
¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ
¡¡EXPASAÂ¿²ì¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¹þ¤ß¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¥¯¥Ã¥ー¡×¡¢¥Ð¥¿ー¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤ò4ÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢À¤³¦½éÀ½Ë¡¢¨¤Ç¾Æ¤¤¢¤²¤¿¡Ö¥Ð¥¿ー°á(¤¤Ì)¤·¤ã¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤ÎìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨2004Ç¯¤ËÆÃµö¼èÆÀ¡Ê¸½ºß¤Ï´ü´Ö½ªÎ»¡Ë
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û¡¡E1Ì¾¿À¡¡EXPASAÂ¿²ì¡Ê²¼¤ê¡ËÃæ±û´Û¡¡¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û¡¡24»þ´Ö¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¢§ ¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¥¯¥Ã¥ー¡¡THE¥Ð¥¿ー¥ê¥Ã¥Á
¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¹þ¤ß¡¢
ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ð¥¿ー¤Ê¤À¤ì¤È¤í¤±À½Ë¡¡×¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Éõ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥Ð¥¿ー¤¬Æ÷¤¤Î©¤Ä¡¢¥Ð¥¿ー¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
¡ü²Á³Ê¡§7¸ÄÆþ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê842±ß¡Ë
¢§ ¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¥¯¥Ã¥ー4¼ï
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä¥¯¥Ã¥ー¡×¤Î4¼ï¥Õ¥ìー¥Ðー¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿ー´ÞÍÎ¨34¡ó¤ò¸Ø¤ë¡ÖTHE¥Ð¥¿ー¥ê¥Ã¥Á¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ð¥¿ー¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ü²Á³Ê¡§10¸ÄÆþ¡Ê1,620±ß¡Ë¡¡15¸ÄÆþ¡Ê2,268±ß¡Ë
¢§ ¥Ð¥¿ー°á(¤¤Ì)¤·¤ã
¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥¿ー¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥ー¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë4ÁØ½Å¤Í¤ë¡¢À¤³¦½éÀ½Ë¡¢¨¤Ç¾Æ¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤È´ö½Å¤Ë¤â¹¤¬¤ë¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¥¯¥Ã¥ー
¤Ç¤¹¡£¢¨2004Ç¯¤ËÆÃµö¼èÆÀ¡Ê¸½ºß¤Ï´ü´Ö½ªÎ»¡Ë
¡ü²Á³Ê¡§8ËçÆþ¡Ê810±ß¡Ë¡¡14ËçÆþ¡Ê1,458±ß¡Ë
¤Ê¤ª¡¢EXPASAÂ¿²ì¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒ¤µ¤ÞÃó¼Ö¾ì¡Ö¤×¤é¤Ã¤È¥Ñー¥¯¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
