Á´¹ñ¤Î¸¥·ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬ ¡È½é¤á¤Æ¡É Âçºå¤Ë½¸·ë

¢¡ ¡Ö0¢ª1¡×¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø

ÀÄÇ¯ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¸¥·ì¥ëー¥à CROSS CAFE¤Ë¤Æ¡¢¸¥·ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö#¸¥·ì¿ä¤·¡ª °¦¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¡È»ä¤Îµï¾ì½ê¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¿¹¥ÎµÜ¥­¥åー¥º¥âー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¸¥·ì·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£




2025Ç¯7·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡£¿¹Ç·µÜ¥­¥åー¥º¥âー¥ë

Á°²ó¤Ï¡Ö0¢ª1¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¼ã¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¥·ì¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


Á°²ó¤ÏÍè¾ì¼ÔÌó1,000¿Í¡¢¸¥·ì¼õÉÕ¿ô386¿Í¡¢¼ÂºÝ¤Î¸¥·ì¼Â»Ü¼Ô292¿Í¤òµ­Ï¿¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¤³¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯¿®ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ç¸¥·ì³èÆ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¸¥·ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Î¸¥·ì·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ2¥ö·î¤Ç500¿Í°Ê¾å¤Î¸¥·ì¼Â»Ü¼Ô¤òÌÜÉ¸¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸¥·ì¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¸¥·ì¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£






¢¡ º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö°¦¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦ÅÁ¤¨¤ë¡×

¸¥·ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤¤¤Î¤Á¡É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£¸¥·ì·Ð¸³¼Ô¡¦´µ¼Ô¡¦¼ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÁÛ¤¤¤ò¶¦Í­¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£


Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸¥·ì¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÌó20Ì¾¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¥·ì¤¬¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ò¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¼ÔÊ¸²½¤È¤·¤Æ¹­¤¬¤ë¡Ö¤Ì¤¤³è¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Öー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¥·ì¤ò¡ÈÃ¯¤«¤È¶¦Í­¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁ°¸þ¤­¤ÊÂÎ¸³¡É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤Ç¤­¤ë¿·¤¿¤Ê¤­¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£





º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿ー


¢¡ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë

¡¦#¸¥·ì¿ä¤·¡ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー ¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÊInstagram¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë


¡¦¿ä¤·³è¡¦¤Ì¤¤³è¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹


¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ ¡ß ¸¥·ìÍ½Ìó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê´ü´Ö¡§1·î14Æü～3·î14Æü¡¿Á´¹ñÂÐ±þ¡Ë




¢¡ ³«ºÅ³µÍ×

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§#¸¥·ì¿ä¤·¡ª °¦¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¡È»ä¤Îµï¾ì½ê¡É


Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00


²ñ¾ì¡§¸æÆ²¶Ú¸¥·ì¥ëー¥à CROSS CAFE¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-4-5 ¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë ÃÏ²¼1³¬¡Ë


¼çºÅ¡§ÀÄÇ¯ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN¡×



¢¡ ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN

¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤â¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äSNSÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀÄÇ¯ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤äÁÛ¤¤¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£ÃÄÂÎ³µÍ×


ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ä¤Ê¤¬¤ëMUGEN


¸ø¼°HP¡§https://tsunagaru-mugen.or.jp/


X¡§https://x.com/tsunagaru_mugen


Instagram¡§https://www.instagram.com/tsunagaru.mugen