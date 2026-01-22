¡ÖÃÓÅÄ²° ¶äºÂÅ¹¡×¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¤Ø°ÜÅ¾¡£¡ÖÃÓÅÄ²° ¿·½ÉÅ¹¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄ²°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹²¬ÏÂµ×¡¢°Ê²¼¡ÖÃÓÅÄ²°¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡ÖÃÓÅÄ²° ¶äºÂÅ¹¡×¤ò¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖÃÓÅÄ²° ¿·½ÉÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯12·î¤Ë¶äºÂ¥³¥¢¤è¤êÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ¡Ê¸½GinzaNovo¡Ë¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÓÅÄ²°¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦Åì¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½É¤Ø¤Î°ÜÅ¾¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä³×¾®Êª¡¢¹Ã½£°õÅÁ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤È¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÀÜµÒ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨GinzaNovo¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00¡×¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.pikachan.com/
¢£ ¿·Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§ÃÓÅÄ²° ¿·½ÉÅ¹
½»½ê¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ16-4¡¡¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3289-8983
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¢§MAP¡¡https://maps.app.goo.gl/zZfEXYRJGwNEhHRh8
¢£ ¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ÆÀþ¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£¿·½É»°ÃúÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.0101.co.jp/074/