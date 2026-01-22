¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×30¼þÇ¯¡ª¶¥ÇÏ¾ì¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡Ö¥ô¥£ー¥¬¥Ë¥å¥¢¥êー¡×¤¬ºÌ¤ë¿©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢25¼þÇ¯¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¾ðÊó¤â
¥É¥Ð¥¤·ÐºÑ´Ñ¸÷Ä£¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬³«¶È¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Þ¤¨¤ëÃíÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ª¤è¤Ó¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÍ½Äê¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©Ê¸²½¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ìÂ³¤±¤ë¥É¥Ð¥¤¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥·ー¥ó¤â¤´¾Ò²ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï2·î19Æüº¢¤«¤é3·î19Æüº¢¤¬¥é¥Þ¥À¥ó¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Þ¥À¥ó¤Î²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¥É¥Ð¥¤¤ÎÉ½¾ð¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤âÂ³¡¹¥ªー¥×¥ó¡ªºÇ¿·¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó
2026Ç¯¤â¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬³«¶È¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÚºßÀè¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤Î2¸®¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¶¡¦¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡ÊThe Meydan Hotel¡Ë
¥¶¡¦¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë
Âçµ¬ÌÏ¤Ê²þÁõ¹©»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ËÜ¥Û¥Æ¥ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¥ÇÏ¾ì¡Ö¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡×¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢º£Ç¯30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ³°¤Ë¤Ï¡¢9¥Ûー¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ò´°È÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.themeydanhotel.com/
¢£¥¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥É¥Ð¥¤¡ÊKimpton Dubai¡Ë
¥¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥É¥Ð¥¤
2026Ç¯¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¥É¥Ð¥¤¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ê¥ë±è¤¤¡ÊBusiness Bay Canal¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´280¼¼¤ÎµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¤ëËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¡¦¥×ー¥ë¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ò´°È÷¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¾å¼Á¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢ÅÔ»Ô·¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÃíÌÜ¤ÎÂÚºßÀè¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
2026Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È
º£Ç¯¤â¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¥É¥Ð¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï½Õ¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊDubai World Cup¡Ë
¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î³Ê¼°¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¸Ø¤ë¶¥ÇÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£º£Ç¯¤Ï30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï¥É¥Ð¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¥ÇÏ¾ì¡¢¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡ÊMeydan Racecourse¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Ê¥¤¥È¥ìー¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÅöÆü¤ÏÁ´9¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤ë¤Î¤¬¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÀï¤Ç¤¹¡£ËÜÀï¤Ï¥Àー¥È2,000m¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Áí¾Þ¶â³Û¤Ï1,200ËüÊÆ¥É¥ë¡Ê19²¯±ß°Ê¾å¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï40¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡ÊÌó1,700±ß¡Ë¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¶¥ÇÏ´ÑÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊStyle Stakes¡Ë¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ§Äê¼«ÊÄ¾É´Ñ¸÷ÃÏ(TM)¡×¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ð¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅì½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ªー¥Æ¥£¥º¥à¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¡¦¥ìー¥¹¥Çー (Autism Awareness Raceday)¡×¤ò2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£ÀÅ¤«¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥Ð¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://dubairacingclub.com/
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/en/festivals-and-events/dubai-events-calendar/dubai-world-cup
¢£¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊDubai Marathon¡Ë
¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥é¥½¥ó
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢Âè25²óÂç²ñ¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥êー¥È¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò°¦¤¹¤ë»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯Éý¹¤¤»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¥É¥Ð¥¤¤¬¸Ø¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï42km¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ê10km¤Î¥³ー¥¹¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º»²²Ã²ÄÇ½¤Ê4km¤Î¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï1·îËö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ö¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.dubaimarathon.org/
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/en/festivals-and-events/dubai-events-calendar/dubai-marathon
¢£¥É¥Ð¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊDubai Fashion Week¡Ë
¥É¥Ð¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊDFW¡Ë
¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¡Êd3¡Ë¤È¥¢¥é¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊAFC¡Ë¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¡¢¥É¥Ð¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¥É¥Ð¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊDFW¡Ë¡×¡£Ç¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ªー¥¿¥à¡¿¥¦¥£¥ó¥¿ー¡ÊAW¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¿¥µ¥Þー¡ÊSS¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î1Æü～6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDubai Fashion Week AW26-27¡×¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëd3¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºÍÇ½¤¬½¸¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤¬¥É¥Ð¥¤¤Ë½¸·ë¡£ÃæÅìÈ¯¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¹ñºÝÅª¤Ê´¶À¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ð¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://dubaifashionweek.org/
¥ô¥£ー¥¬¥Ë¥å¥¢¥êー¤È¤Ï¡©¥É¥Ð¥¤¤ÎºÇ¿·¥ô¥£ー¥¬¥ó»ö¾ð
À¤³¦Åª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
¥ô¥£ー¥¬¥Ë¥å¥¢¥êー¡ÊVeganuary¡Ë¤È¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢1·î¤Î1¤«·î´Ö¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤½¤ÎÇ§ÃÎ¤È»²²Ã¼Ô¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢1·î¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿Íµ¤¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥«¥Õ¥§¤«¤é¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/ja/articles/vegan-restaurants-in-dubai
¢£¥»¥ô¥¡¡¦¥Æー¥Ö¥ë¡ÊSEVA Table¡Ë
¥»¥ô¥¡¡¦¥Æー¥Ö¥ë
2014Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥»¥ô¥¡¡¦¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÃæÅìÃÏ°è½é¤Î100¡ó¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÀºÀ½Åü¡¢¿Í¹©Åº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤«¤ÄËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥ô¥£ー¥¬¥ó¥á¥Ë¥åー¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§ÉßÃÏÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¬¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Òー¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥ô¥¡¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊSEVA Experience¡Ë¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¿©¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹»Ö¸þ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥ô¥¡¡¦¥Æー¥Ö¥ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.sevaexperience.com/cafe
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/ja/restaurants/seva
¢£¥¢¥ô¥¡¥¿¥é¡Êavatāra¡Ë
¥¢¥ô¥¡¥¿¥é
¥¢¥ô¥¡¥¿¥é¤Ï¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¡¢¤«¤ÄÍ£°ì¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥ì¥·¥ó¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊTresind Studio¡Ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÎÁÍý¥Áー¥à¤¬Î¨¤¤¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤¬À¸»º¤¹¤ëµ¨Àá¤Î¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÕ¤Ë¤ï¤º¤«24Ì¾¤Î¤ß¤ò·Þ¤¨¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ô¥¡¥¿¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://avatara.ae/
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/ja/restaurants/avatara
¢£¥é¥¤¥×¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊRipe Market¡Ë
¥é¥¤¥×¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È
¥é¥¤¥×¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ÉÊ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£UAE³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¸µÇÀ²È¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤äÌîºÚ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»î¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸»º¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï10·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ê¥¹¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥Ñー¥¯¡ÊPolice Academy Park¡Ë¤Ç¤ÏËè½µËö¡¢¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊTimes Square Center¡Ë¤Ç¤ÏËè½µÆüÍËÆü¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¿È¶á¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î½µËö¤ÎÄêÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥×¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://ripeevents.com/ripe-market/
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/ja/places-to-visit/dubai-ripe-market
2026Ç¯ºÇ¿·¥é¥Þ¥À¥ó¾ðÊó
¥é¥Þ¥À¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÎñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®¶Ä¤äÆâ¾Ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢²¹¤«¤¯½Ëº×´¶¤Î¤¢¤ë¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î¥é¥Þ¥À¥ó¤Ï¡¢2·î19Æüº¢¤«¤é3·î19Æüº¢¤Þ¤Ç¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÊ¿¶Ñ20～25ÅÙ¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤ÎÃæ¤Ç´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥Þ¥À¥ó´ü´Ö¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.visitdubai.com/ja/articles/how-to-experience-ramadan-in-dubai
※価格はすべて、2026年1月14日時点の為替レート(1ディルハム=43.38円 / 1米ドル=159.24円)を基に算出しています。
