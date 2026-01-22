¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Òone building¤Î¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÇÇ®ºà¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ê¥áー¥«ー:¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡×¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅç¹¬°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òone building¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶âÅÄ¿¿Áï¡¢·¬ÅçÈ»Ìé¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¡¢¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹¹îÂ§¡Ë¤Î¹âÀÇ½ÃÇÇ®ºà¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÀ½ÉÊ¤Î¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àß·×¼Ô¤Ï¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¾å¤Ç¡¢¼Âºß¤¹¤ëÃÇÇ®ºà¤ÎÀÇ½ÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë¾Ê¥¨¥Í·×»»·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡©
¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Èó½»Âð·úÃÛ¤Î³°ÈéÀÇ½¡ÊBPIm¡Ë¤òWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢·úºàÁªÄê¤È¾Ê¥¨¥Í·×»»¤ò°ìÂÎ¤Ç¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼èÁÈ¤ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡Ú¼èÁÈ¤ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÇÇ®ºà¤Î»ÅÍÍÃÍ¡ÊÀ½ÉÊÌ¾¡¦¸ü¤ß¡¦Ç®ÅÁÆ³Î¨Åù¡Ë¤òÁªÄê²èÌÌ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢³°ÈéÀÇ½»»Äê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î³È½¼¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¿¥í¥°³ÎÇ§¤äÀÇ½ÃÍ¤Î¼êÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß·×½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤éºÎÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÇÇ®»ÅÍÍ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢¼êÌá¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Àß·×¥×¥í¥»¥¹¤¬¼Â¸½¤·¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡¦´Ä¶²ÁÃÍ¡¦¼ÂÌ³ÀºÅÙ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ±»þ¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀß·×¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¦¸úÎ¨²½¡§ÆþÎÏ¹©¿ô¤È¥ß¥¹¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÀºÅÙ²½¡§¼ÂºßÀ½ÉÊ¤Î¿ôÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÀºÅÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÄó°ÆÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇÅ¬²½¡§Àß·×½é´ü¤«¤é¤ÎºÎÍÑ»ÅÍÍ¸¡Æ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼êÌá¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ê¹âÀÇ½¥Õ¥§¥Îー¥ë¥Õ¥©ー¥àÃÇÇ®ºà¡Ë¡×¤Ï¡¢¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤È·ÚÎÌÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ê»ñ¸»²½¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå·¿ÃÇÇ®ºà¡É¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¡¦Èó½»Âð¤ÎÉý¹¤¤·úÃÛÊ¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
£±. ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½
Ç®ÅÁÆ³Î¨ 0.019W/(m¡¦K) ¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿ÃÇÇ®À¤ò»ý¤Á¡¢Çö·¿¤Ç¤â¹â¤¤³°ÈéÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ð½àÅ¬¹ç¡¦ZEB²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°Èé»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¢¨°ìÉôÆÃÄêÉÊ¼ï¤ÇÇ®ÅÁÆ³Î¨0.020 W/(m¡¦K)¤Î¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¾Ê»ñ¸»¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸Àß·×
Çö·¿¤ÇÆ±ÅùÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºàÎÁ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³. °ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¹âÂÑµ×À
¥Õ¥§¥Îー¥ë¥Õ¥©ー¥àÆÈ¼«¤ÎÂÑ¼¾À¡¦À£Ë¡°ÂÄêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
£´. »Ü¹©À¤Î¹â¤µ
·ÚÎÌ¤Ç²Ã¹©¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤¬ÍÆ°×¡£»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢Èó½»Âð¤Î¸½¾ì¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÃÇÇ®ºà¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡× ¡ß ¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹ ¤Ç¹¤¬¤ë²ÁÃÍ¡Û
¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤È¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¼ÂÌ³¤ÇÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¸¡Æ¤¡É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤Î¸ü¤ßÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë³°ÈéÀÇ½¤ÎÊÑ²½¤òÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§
¡¦¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç¾õ¶·¤ò¼ÂºßÀ½ÉÊ¥Ùー¥¹¤Ç¸¡¾Ú
¡¦Â¾ÃÇÇ®ºà¤È¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â»Ü
¡¦ZEB¡¦Ã¦ÃºÁÇ·úÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÍÍ¸¡Æ¤¤Î¸úÎ¨²½
¹âÀÇ½¤Ê¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢³°ÈéÀÇ½¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¾¢¡¦Ç¼¤Þ¤êÀß·×¤È¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÍÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤ÃÇÇ®ºà¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://fukuvikenzai.jp/feature/6713/
¢§¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://link.bimsustainaforenergy.jp/3MEEHVN
¤³¤ì¤é¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤ÎÁàºî²èÌÌ¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û¿ÞÌÌ¤«¤é¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ò²òÀâ¡ª
¼ÂºÝ¤Î¿ÞÌÌ¤ò»È¤¤¡¢¤É¤Î¾ðÊó¤ò½¦¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¡×¤ØÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00～17:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢§¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¢¨³°Éô¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
https://link.bimsustainaforenergy.jp/4b2Fmui
¢£ ²ñ¼Ò¾ðÊó
¡Ú¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ù»é¤ÎÇÛ¹ç¡¦À®·Á¡¦²Ã¹©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·úÃÛ»ñºà¤ò¤Ï¤¸¤á»º¶È»ñºà¤äÀºÌ©²½¹©ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³«È¯·¿¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£·úÃÛ»ñºàÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢·úÃÛÊª¤Î¹âÃÇÇ®¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¾Ê»Ü¹©²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.fukuvi.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òone building¡Û
³ô¼°²ñ¼Òone building¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëClimate Tech´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç·úÃÛ¾ðÊó¤òÅý¹ç¡¦³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎÀÇ½ºÇÅ¬²½¤ÈÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úÃÛ¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î·úÃÛ¤ò¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://one-building.co.jp
¡Ú¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È110Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÄó°ÆÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·úºà¡¢»º¶È»ñºà¡¢ÅÅ»Ò¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öµ¡Ç½¾¦¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£·úºàÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ÎÅ¬¹çµÁÌ³²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×»Ù±ç¤ä¾ÊÎÏ²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tak.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
<¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò>
IR¡¦ÁíÌ³¥æ¥Ë¥Ã¥È
ÅÅÏÃ¡§ 03-5217-7248¡¡
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ ir@ta.tak.co.jp