Betta¡Ã¡Ú 1/13 È¯Çä ¡Û¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤µ¤¯Æý¤ÈÊÝÂ¸ ( ¤µ¤¯Æý´ï¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÊìÆýÊÝÂ¸ÂÞ )
¾®»ù²Ê°å¹Í°Æ¤Î¡Ö ¥É¥¯¥¿ー¥Ù¥Ã¥¿Ó®Æý¤Ó¤ó ¡×¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥ê¥ó¥°¡Ö ¥Ù¥Ã¥¿ ¥¥ã¥êー¥ßー¡ª ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ù¥ÓーÍÑÉÊÅù¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ºー¥à¡¦¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ï¹ç ¤È¤â»Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤µ¤¯Æý¤ÈÊÝÂ¸ ( ¤µ¤¯Æý´ï¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÊìÆýÊÝÂ¸ÂÞ ) ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Þ¤ÎÊìÆý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤¯Æý¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤«¤µÄ¥¤é¤Ê¤¤¡ª¤µ¤¯Æý¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ëÊìÆýÊÝÂ¸ÂÞ
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Þ¥Þ¤ÎÊìÆý¤ò¤µ¤¯Æý¤·¤Æ¤ª¤¯»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¼ê·Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤µ¤¯Æý¤ÈÊÝÂ¸¡×¡£ÊÝÂ¸¤ÎÂÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¤Ë¤µ¤¯Æý¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤ª½õ¤±¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤«¤µÄ¥¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤äÎ¹¹ÔÃæ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤µ¤¯Æý¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¤Þ¤¿¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤µ¤¯Æý´ï¤¬ÉÔÍ×
¡ü ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤µ¤¯Æý¡¦ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë
¡ü ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¡¦ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë
¡ü ²òÅà¤·¤ÆÄ¾ÀÜÓ®Æý¤Ó¤ó¤Ø
¡ü »È¤¤¼Î¤Æ¤À¤«¤éÀö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¤¬ÉÔÍ×
¡ü ·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú
¥«¥ó¥¿¥ó ! 3¥¹¥Æ¥Ã¥×
ÂçÀÚ¤ÊÊìÆý¤ò¥Þ¥Þ¤Î¼ê¤Ç¤µ¤¯Æý¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥¯¤òÊÄ¤¸¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ó®Æý¤Ó¤ó¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¡¢²¹¤á¤Æ¼øÆý¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÞ¤¬¼«Î© / ·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¤µ¤¯Æý¤¬¼ê·Ú¤Ë¡£ÂÞ¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤áÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸ËÆâ¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¤â¿²¤«¤»¤Æ¤âÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ »È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤«¤µÄ¥¤é¤º¡¢Àö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¤¬ÉÔÍ×¤À¤«¤é¥Þ¥Þ¤ÎÉéÃ´¤â¤°¤Ã¤È·Ú¸º¡£¤µ¤¯Æý´ï¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤µ¤¯Æý¤ÈÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¥Þ¥Þ¤ÎÊìÆý¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Î¸»¤Ç¤¢¤êºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª
ÂçÀÚ¤Ê¥Þ¥Þ¤ÎÊìÆý¤À¤«¤é°ÂÁ´¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÅÅ»ÒÀþÌÇ¶Ý¡×¤òºÎÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¡×¤ËÅ¬¹ç
ÌÇ¶ÝÊýË¡¤ÏÅÅ»ÒÀþÌÇ¶Ý¡£ÅÅ»ÒÀþ¤ÏÅÅ»Ò ²ÃÂ®´ï(ÁõÃÖ)¤Ë¤è¤ê¿Í¹©Åª¤ËÈ¯À¸¤µ ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÀþÌÇ¶Ý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊü ¼ÍÀÊª¼Á¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤¯Æý»þ¤äÊÝ´É»þ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÞ¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë2¤Ä¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ°Â¡Û¤µ¤¯Æý¤·¤¿ÊìÆý¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö
¤µ¤¯Æý¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÊìÆý
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/75308/table/27_1_64a6df711bba6c110133f52b35fd4cf1.jpg?v=202601220221 ]
¡ö ÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÊìÆý¤ÏÁá¤á¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò ¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼
¼ê¤Ç¤µ¤¯Æý¤·¤ä¤¹¤¤
ÉáÃÊ¤ÏÅÅÆ°¤µ¤¯Æýµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤Ë¤Ï½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç¤µ¤¯Æý¤¹¤ë¤È¤¤â¤³¤Á¤é¤ÎÂÞ¤Ê¤éÂÞ¤Î·Á¤¬ÆýË¼¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¯Æý¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·ºñÆý¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
Î¹¹ÔÃæ¤ä½ÐÀè¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¾¯¤·ºñÆý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þÃ»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤
Àö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»þÃ»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/75308/table/27_2_ed943f726aa760ca8015eb2b9a54fd35.jpg?v=202601220221 ]
É½»²Æ»¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ØBetta tonton¡Ù
É½»²Æ»¤Ë¹½¤¨¤ëÄ¾±ÄÅ¹¡ØBetta tonton¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Óー¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹Æâ¡£Ó®Æý¤Ó¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥È¤Î¥Ù¥ÓーÉþ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ê¸ý¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥¿¥¤¥ë¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÀ½Èâ¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¡ØBetta tonton¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¼øÆý¼¼¤ä¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
É½»²Æ» B3½Ð¸ý¡Ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡Ë¤Þ¤¿¤Ï B1½Ð¸ý¡Ê³¬ÃÊ¡Ë¤«¤éÊâ¤¤¤Æ6Ê¬¹üÆ¡ÄÌ¤ê±è¤¤¡ÖBetta tonton¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
Betta tonton
½»½ê ¡Ã ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-12-6
TEL ¡Ã 03-6427-4477
¡ö¤ªÅ¹¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï Betta tonton ¤Î Instagram(https://www.instagram.com/bettatonton_official/) ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://betta.jp/pages/our-store
Betta tonton :
https://betta.jp/pages/our-store
³Æ¼ïSNS
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¥Ù¥Ã¥¿ ¥Ù¥Óー¥¹¥È¥¢
Official Web Site :
https://betta.jp/
¥Ù¥Ã¥¿ ¸ø¼°LINE
LINE :
https://page.line.me/126lmacl?oat__id=2544240&openQrModal=true
¥Ù¥Ã¥¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë Instagram
Instagram :
https://www.instagram.com/betta_official/
É½»²Æ»¤ÎÄ¾±ÄÅ¹
Betta tonton Instagram
Shop Instagram :
https://www.instagram.com/bettatonton_official/
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
Betta¡Ê¥Ù¥Ã¥¿¡Ë
Betta way, Better story ー ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä°é»ùÃæ¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÂçÀÚ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¡ÖËÜÊª¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥¿¤Ï¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÏËÜÊª¤ò¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¾¦ÉÊ¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://betta.jp/
Official Web Site :
https://betta.jp/
¡Ú Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ºー¥à¡¦¥Æ¥£ー
ÅÅÏÃ ¡Ã 03-3486-5300
E-mail ¡Ã press@betta.co.jp