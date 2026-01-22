¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ö½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¡ß¹ÒÏ©¤µ¤ó¤Ý¡¡ÆüËÜ°ì¤ò½ä¤ë°ËÆ¦¡¦ÀÅ²¬Î¹¥é¥êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¹â¤¤»³¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤äÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½Â¤¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸©¤Ç¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ËÆ¦ÃÏ°è¡¦ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¿¼¤¤½Ù²ÏÏÑ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡Ö½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖBHCPDII MUSEUM¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Óー¥»¥ó¥¿ー¿·¹©¾ì¡Ë¡×¤ä¡¢ËëËö´ü¤ËÆüËÜ½é¤Î³«¹Á¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼ÅÄ¹Á¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ³«¹ñ²¼ÅÄ¤ß¤Ê¤È¡×¤Ê¤É¡¢Á´£¸¤«½ê¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢·×60Ì¾ÍÍ¤Ë°ËÆ¦¡¦ÀÅ²¬ÆÃ»ºÉÊ¤ä¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Óー¥»¥ó¥¿ー¹©¾ì¸«³Ø¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë～£³·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ»ÜÀß¡Û
£±.½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¡ÊÁ¥Æâ¡Ë
£².BHCPDII MUSEUM¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Óー¥»¥ó¥¿ー¿·¹©¾ì¡Ë¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë
£³.À¶¿åµû»Ô¾ì ²Ï´ß¤Î»Ô¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë¡¡
£´.¥Æ¥é¥Ã¥»¥ª¥ì¥ó¥¸¥È¥¤¡Ê°ËÆ¦»Ô¡Ë¡¡
£µ.²«¶âºê¸ø±àµÙ·Æ»ÜÀß ¤³¤¬¤Í¤¹¤È¡ÊÀ¾°ËÆ¦Ä®¡Ë
¡¡
£¶.¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ ´ä²Ê³Ø¹»¡Ê¾¾ºêÄ®¡Ë
£·.Æ»¤Î±Ø ³«¹ñ²¼ÅÄ¤ß¤Ê¤È¡Ê²¼ÅÄ»Ô¡Ë
£¸.ÀÐÏºê¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ñー¥¯¡ÊÆî°ËÆ¦Ä®¡Ë
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ»ÜÀß¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢³Æ»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¡¦Âæ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÃêÁª¤Ë±þÊç¡Ê¥¹¥¿¥ó¥×4¤Ä¤«¤é±þÊç²ÄÇ½¡Ë
¡úÃêÁª±þÊç¤Ë¤Ï½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡¡¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢1¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Âæ»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö#½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーÎ¹¥é¥êー¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーÀ¶¿å¹Á¾è¤ê¾ìÁë¸ý¤Ç¡¢Åê¹Æ²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
ÀÅ²¬¸©ÅìÉôÃÏ°è¶É¡¡TEL¡§055-920-2139