¥È¥è¥¿¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð¶â/¡Ö¥¿¥Æ¥·¥Ê²ñµÄ¡×Ê¬²Ê²ñ¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¼Ò²ñ¤Ø ―¼«Å¾¼Ö»ö¸Î»à½ý¼Ô¥¼¥í¤Ø¤Î¼ÂÁ©¤ÈÅ¸Ë¾ ―¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥È¥è¥¿¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð¶â¡ÊÍý»öÄ¹¡§ËÅÄ¾ÏÃË¡¢Toyota Mobility Foundation¡¢°Ê²¼¡ÖTMF¡×¡Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î»à½ý¼Ô¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ÈÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¡Ö¥¿¥Æ¥·¥Ê²ñµÄ¡×Ê¬²Ê²ñ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤ÈÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¹âÅÙ²½¶¨Æ¯¸¦µæµòÅÀ¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¼Ò²ñ¤Ø ―¼«Å¾¼Ö»ö¸Î»à½ý¼Ô¥¼¥í¤Ø¤Î¼ÂÁ©¤ÈÅ¸Ë¾ ―¡×¤ò2026Ç¯3·î9Æü¤ËÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÂç²¬»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤Î³ä¹ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¿È¶á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢»ö¸Î»þ¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤¯¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯È¿ÌÌ¡¢µóÆ°¤¬¼þ°Ï¤«¤éÍ½Â¬¤·¤Å¤é¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Ë°ÂÁ´¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë»ñ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¦Í¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼«Å¾¼Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³µÍ×¡ä
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¼Ò²ñ¤Ø ―¼«Å¾¼Ö»ö¸Î»à½ý¼Ô¥¼¥í¤Ø¤Î¼ÂÁ©¤ÈÅ¸Ë¾ ―¡×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/151437/table/56_1_c02226535254a3a72b5a32f95844bab1.jpg?v=202601220221 ]
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/151437/table/56_2_bd92be5e44b29f05019bd223cce883ed.jpg?v=202601220221 ]
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://toyotamobilityfoundation.jp/media/2026-01/topics_20260122.pdf)¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¹Ö±é¼Ô¤ÎÅÔ¹çÅù¤ÇÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»öÁ°ÅÐÏ¿¡ä
¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÅÐÏ¿¡ÛÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¥È¥è¥¿¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð¶â¸òÄÌ°ÂÁ´¹âÅÙ²½¶¨Æ¯¸¦µæµòÅÀ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ø¼«Å¾¼Ö¤¬°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¼Ò²ñ¤Ø― ¼«Å¾¼Ö»ö¸Î»à½ý¼Ô¥¼¥í¤Ø¤Î¼ÂÁ©¤ÈÅ¸Ë¾ ―¡Ù(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxGZY2t5GQK5QLnnDTToYZx5RmqVJESE-nHOazmQkFOgB68g/viewform)
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡¢½¾¶È°÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñÅù¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸ø±×Åª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2014Ç¯8·î¡¢TMF¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ TMF¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°ÜÆ°²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£