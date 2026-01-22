¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹âÀÇ½ÃÇÇ®ºà¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤ÎÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ò¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ ¹îÂ§¡Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½ÃÇÇ®ºà¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òone building¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶âÅÄ ¿¿Áï¡¢·¬Åç È»Ìé¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¾å¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅç¹¬°ì¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
Åö¼Ò¤ÏÃÇÇ®ºà¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡¦´Ä¶²ÁÃÍ¡¦¼ÂÌ³ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹âÀÇ½ÃÇÇ®ºà¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤òÀ½Â¤¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¾å¤ÇÅö¼ÒÀ½ÉÊ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¼Ô¤¬¼Âºß¤¹¤ëÃÇÇ®ºà¤ÎÀÇ½ÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë¾Ê¥¨¥Í·×»»·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃÇÇ®Éô¤ÎÁí¹çÁë¸ý¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤È¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½»·ú»ö¶ÈËÜÉô¡¡·úÃÛ¡¦ÃÇÇ®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¾Ê¥¨¥ÍÅ¬È½¤ª¤è¤ÓZEB²½¤Ë¸þ¤±Î¾¼Ò¤Ç¾ÊÎÏ²½¤Î¹×¸¥¤ò¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡Û
¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢Èó½»Âð·úÃÛ¤Î³°ÈéÀÇ½¡ÊBPIm¡Ë¤òWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·úºàÁªÄê¤È¾Ê¥¨¥Í·×»»¤ò°ìÂÎ¤Ç¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Àß·×½é´ü¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÃÇÇ®»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ê¹âÀÇ½¥Õ¥§¥Îー¥ë¥Õ¥©ー¥àÃÇÇ®ºà¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤È·ÚÎÌÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ê»ñ¸»²½¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå·¿ÃÇÇ®ºà¡É¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¡¦Èó½»Âð¤ÎÉý¹¤¤·úÃÛÊ¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¡§Ç®ÅÁÆ³Î¨0.019W/¡Êm¡¦K¡Ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿ÃÇÇ®À¤ò»ý¤Á¡¢Çö·¿¤Ç¤â¹â¤¤³°ÈéÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ð½àÅ¬¹ç¡¦ZEB²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°Èé»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. ¾Ê»ñ¸»¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸Àß·×¡§Çö·¿¤ÇÆ±ÅùÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºàÎÁ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¡á´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. °ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¹âÂÑµ×À¡§¥Õ¥§¥Îー¥ë¥Õ¥©ー¥àÆÈ¼«¤ÎÂÑ¼¾À¡¦À£Ë¡°ÂÄêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡Û
¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×½é´üÃÊ³¬¤«¤é¼ÂºßÀ½ÉÊ¥Ùー¥¹¤Ç¤Î³°ÈéÀÇ½¸¡Æ¤¤ä¡¢Â¾ÃÇÇ®ºà¤È¤ÎÈæ³Ó¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç¾õ¶·¤ÎÂ¨»þ³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Àß·×¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÀºÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡Û
¢§¡Ø¥Õ¥§¥Î¥Ð¥Üー¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://fukuvikenzai.jp/product/product_category2/phenovaboard/
¢§¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://link.bimsustainaforenergy.jp/3MEEHVN
¢£ ¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡¡¤´¾Ò²ð¥»¥ß¥Êー
¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û
¿ÞÌÌ¤«¤é¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ò²òÀâ¡ª
¼ÂºÝ¤Î¿ÞÌÌ¤ò»È¤¤¡¢¤É¤Î¾ðÊó¤ò½¦¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾Ê¥¨¥Í¸¡Æ¤WEB¥µー¥Ó¥¹¡×¤ØÆþÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¨¥Í·×»»½é¿´¼Ô¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00～17:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é ¢¨³°Éô¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹
https://link.bimsustainaforenergy.jp/4b2Fmui
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÁÏ¶È°ÊÍè70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ù»é¤ÎÇÛ¹ç¡¦À®·Á¡¦²Ã¹©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·úÃÛ»ñºà¤ò¤Ï¤¸¤á»º¶È»ñºà¤äÀºÌ©²½¹©ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³«È¯·¿¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fukuvi.co.jp
¹âÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡§¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¤ÎÀè¿Ê¾¦¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í²½¡¦¾ÊÎÏ²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ¡Ç½¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê»ñºàÁªÄê¤ÈÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tak.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Òone building¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç·úÃÛ¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëClimate Tech´ë¶È¤Ç¤¹¡£
BIM¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í·×»»¥µー¥Ó¥¹¡ÖBIM sustaina for Energy¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç·úÃÛ¾ðÊó¤òÅý¹ç¡¦³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://one-building.co.jp
¾åµ¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼Ã´ÅöÁë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¯¥Ó²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»Ô¾ì³ÈÂç±Ä¶ÈÉô¡¡Åìµþ±Ä¶È²Ý¡¡TEL¡§03-5742-6302