JRÆ£Âô±Ø¡Ö¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¡×¡¡´Ä¶­¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¤³¤È¡£¡ÖÆ£Âô¡¢ÃÏ¤Î¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹¡§ÇòÅÄµÁ¾´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëJRÆ£Âô±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö´Ä¶¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¤³¤È¡£Æ£Âô¡¢ÃÏ¤Î¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤È¡¢ÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¥Ó¥ë¤ä¥¨¥¥Ê¥«¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤ë¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÆ£Âô¤ÎÃÏ¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤«¤¹¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ£Âô»ºÌîºÚ¤Ï¡¢¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤¿¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÈîÎÁ¤ò»È¤¤¡¢Æ£Âô»ÔÆâ¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸»º¼Ô¤¬°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¸»¤¬¡¢Æ£Âô¤ÎÈª¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î³¹¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´°½Ï¥È¥Þ¥È¤ä½Ü¤ÎºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É¤ÎÆ£Âô»ºÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¹¥¿¡¢Á°ºÚ¡¢¥Ùー¥«¥êー¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢´ÛÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ´Ä¶¤äÃÏ°è¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö´Ä¶¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¤³¤È¡£Æ£Âô¡¢ÃÏ¤Î¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¡¡¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô´ë²èÃ´Åö¡¿±ÊÌîÃÒÍÎ
¡¡Æ£Âô¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ç»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤ä¡¢Æ£Âô¤ÎÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÁªÂò¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¸»¤¬Æ£Âô¤ÎÈª¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¿©¡×¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë½Û´Ä¤ò¡¢¤³¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô´ë²èÃ´Åö¡¿±ÊÌî ÃÒÍÎ
Topic.1 ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤È¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢±Ø¥Ó¥ë¤ä¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤ë¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤ò¡¢¡ÖÅÅÎÏ¡×¤È¡ÖÇÀ¶È¡×¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©ÉÊ¤ò»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯´ÖÌó653t¤ÎCO2¤òºï¸º¡ª― ¡ÖÅÅÎÏ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡×
¡¡¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¡¦È¯¹Ú¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é»ÜÀß¤Î»ÈÍÑÅÅÎÏ¤ò¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤ò´Þ¤à¡Ö¼Â¼ÁºÆ¥¨¥Í(¢¨)ÅÅÎÏ¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¡ÖÅÅÎÏ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó653t¤ÎCO2ºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¿©ÉÊÇÑ´þÊªÍ³Íè°Ê³°¤ÎÅÅÎÏ¤â´Þ¤á¼Â¼ÁºÆ¥¨¥Í100¡ó
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒJ¥Ð¥¤¥ª¥Õー¥É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖJ¥Ð¥¤¥ª¡×¡Ë¤È¤Ï¡Û
¡¡JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤ÈJFE¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¡¢¿©ÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤é´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÅÅµ¤¤ÈÈîÎÁ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß¤Î¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¡ª ― ¡ÖÇÀ¶È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡×
¡¡¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ÜÀß¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÈîÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Æ£Âô»ÔÆâ¤ÎÇÀ²È¤Ë¤è¤ëÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿©ÉÊÇÑ´þÊªÍ³Íè¤ÎÈîÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¸°é¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ý¤ß¤ä¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Æ£Âô»ºÌîºÚ¤Î¡ÖÌ£¤ÎÇ»¤µ¡×¤ä¡ÖÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤Î¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Î¿©ÉÊÇÑ´þÊª
¡Ê¿©ºà¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ê¤É¡Ë
¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤é¤Ç¤¤¿ÈîÎÁ
¼ÂºÝ¤Ë°é¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È
Topic.2¡¡¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡¡¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤Î½Û´Ä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ£Âô»ºÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó³ÆÅ¹¤¬¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥µ¥é¥À¡¢Á°ºÚ¡¢¥Ùー¥«¥êー¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Á¤«¤é·Ú¿©¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ã8¼ï¤ÎÆ£Âô»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¡ä
¥È¥Þ¥È¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¦¾®¾¾ºÚ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¦ºÚ¤Î²Ö
ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¹¥¿¡¡1,570±ß¡¿²Ì¼Â±à¥êー¥Ù¥ë¡¡¢¨²èÁü¤Ï±öÌ£¤Ç¤¹
ÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¹¥¿¡¡1,570±ß¡¿²Ì¼Â±à¥êー¥Ù¥ë
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢±ö¡¦¥È¥Þ¥È¡¦ÏÂÉ÷¤Î3¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£J¥Ð¥¤¥ª¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿Æ£Âô»ºÌîºÚ¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤Ç»ÈÍÑ¡£¥È¥Þ¥È¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¾®¾¾ºÚ¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â±öÌ£¤Ï¡¢ÌîºÚËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¾ÅÆîÌîºÚ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ£Âô»º¤ÎÌîºÚ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ùÁÒ¤ä¹¾¤ÎÅç¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¡Ö¸¼´Ø¸ý¡×¤Ç¤¢¤ëÆ£Âô¤¬¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë³èµ¤¤Å¤¯°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÆ£Âô»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð»ÈÍÑ¡ä
ËÌ³¤Æ»¥µ¥é¥À¡ÉÆ£Âô»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð»ÈÍÑ¡É¡¡570±ß¡¿ËÌ³¤Æ»¥¥Ã¥Á¥óYOSHIMI
ËÌ³¤Æ»¥µ¥é¥À¡ÉÆ£Âô»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð»ÈÍÑ¡É¡¡570±ß¡¿ËÌ³¤Æ»¥¥Ã¥Á¥óYOSHIMI
ËÌ³¤Æ»»º»ÞÆ¦¤ä½½¾¡¥Ùー¥³¥ó¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿Íµ¤¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¡¢J¥Ð¥¤¥ª¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿Æ£Âô»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò»ÈÍÑ¡£Àã¤Î¤è¤¦¤Ëºï¤êÎ©¤Æ¤¿¥Áー¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È½Å¤Í¡¢¹õ¿Ý¶Ì¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥·ー¥¶ー¥¯¥êー¥ßー¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤ÎÇ»¤¤¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈËÌ³¤Æ»¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤Î°ì´Ä¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢»ñ¸»¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤½Û´Ä·¿¤ÎÇÀË¡¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿©ºà¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ËÌ³¤Æ»¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÆ£Âô»º¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÆ£Âô»º¥È¥Þ¥È»ÈÍÑ¡ä
¥Ñ¥Ëー¥Ë¡ÊB.L.T¡Ë¡¡530±ß¡¿¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×
¥Ñ¥Ëー¥Ë¡ÊB.L.T¡Ë¡¡530±ß¡¿¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×
²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄêÈÖBLT¤Ë¡¢Æ£Âô»º¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ùー¥³¥ó¤Î±öµ¤¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢´°½Ï¤µ¤»¤Æ»Ý¤ß¤¬Áý¤·¤¿ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥È¥Þ¥È¤ò¡¢³ú¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥é¥Ï¥àÆþ¤ê¥Á¥ã¥Ð¥¿¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥×¥ì¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã»ÒÌîºÚ¡×¤ÎÉÊ¼Á¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÆ£Âô»ºÌîºÚ¤Ë¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ°¦¤Î¶¯¤¤¤³¤Î³¹¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë»Üºö¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡£Æ£Âô¤Î³èÀ²½¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÆ£Âô»º¥È¥Þ¥È»ÈÍÑ¡ä
ËÌ³¤Æ»»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤Î¥«¥×¥ìー¥¼¡¡530±ß¡¿³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿
ËÌ³¤Æ»»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤Î¥«¥×¥ìー¥¼¡¡530±ß¡¿³ùÁÒ¥Ñ¥¹¥¿
J¥Ð¥¤¥ª¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÇ»¤¤´°½Ï¥È¥Þ¥È¤È¡¢¥¯¥êー¥ßー¤ÊËÌ³¤Æ»»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤ò½Å¤Í¤¿¥«¥×¥ìー¥¼¡£ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¸¥ë¥½ー¥¹¤Ë¡¢³ùÁÒ»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂÉ÷¶Ì¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£Á°ºÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Æ£Âô»º¤ÎÌîºÚ¤Ï¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¡¢¿·Á¯¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ØÃÏ¸µ¤ÎÌ£¡Ù¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æ£ÂôÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ì»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÆ£Âô»º¥È¥Þ¥È»ÈÍÑ¡ä
µí¤¿¤ó¥½ー¥»ー¥¸3¼ï¤È¥È¥Þ¥È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥µ¥é¥À¡¡990±ß¡¿µí¤¿¤óÃº¾Æ Íøµ×
µí¤¿¤ó¥½ー¥»ー¥¸3¼ï¤È¥È¥Þ¥È¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥µ¥é¥À¡¡990±ß¡¿µí¤¿¤óÃº¾Æ Íøµ×
µí¤¿¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Íøµ×¤³¤À¤ï¤ê¤Îµí¤¿¤ó¥½ー¥»ー¥¸3¼ï¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¦¤æ¤º¡¦¥Áー¥º¡Ë¤È¡¢Æ£Âô»º¥È¥Þ¥È¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¥µ¥é¥À¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£Ç»¸ü¤Êµí¤¿¤ó¤Î»Ý¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥½ー¥»ー¥¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ç´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾ÅÆî¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆ£Âô»ºÌîºÚ¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤â¹â¤¯¿©ºà¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ëÃÏ¸µ¿©ºà¤Î»ÈÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢Æ£Âô¤Î³¹¤Î³èµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê
¡ãÆ£Âô»º¥È¥Þ¥È»ÈÍÑ¡ä
¥Ñ¥Ëー¥Ë¡Ê¥Ùー¥³¥ó¡õ¥È¥Þ¥È¡Ë¡¡399±ß¡¿¥ê¥È¥ë¥Þー¥á¥¤¥É
¥Ñ¥Ëー¥Ë¡Ê¥Ùー¥³¥ó¡õ¥È¥Þ¥È¡Ë¡¡399±ß¡¿¥ê¥È¥ë¥Þー¥á¥¤¥É
ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ëー¥Ë¤Ë¡¢Æ£Âô»º¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ùー¥³¥ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷Ì£¤È¤ï¤º¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥É¥¤¥Ä»º¥Þ¥ê¥Üー¥Áー¥º¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥µ¥ó¥É¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ê¿¾Æ¤¥Ñ¥ó¤Î¿©´¶¤È¡¢¥Þ¥ê¥Üー¥Áー¥º¤È¾Æ¤¤¤¿¥Ùー¥³¥ó¤Î±öÌ£¤¬ÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥À¥Ö¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ëー¥×¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Æ£Âô»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Å¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÆ£Âô¤«¤éÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Topic.3¡¡ÇÀ¶È»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡§½Û´Ä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÆ£Âô»ºÌîºÚ¡×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡Ú¥Õ¥í¥à¥Ù¥¸¾ÅÆî¡¡¾¾²¬ ½çÊ¿ »á¡Ë¡Û
¡¡Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÏªÃÏÌîºÚ¤ä»ÜÀß¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÉÊÌÜ¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÈîÎÁ¤ä´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö°é¤Æ¤ë¿Í¤Î´¶À¡×¤¬ÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÆºîÊª¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥à¥Ù¥¸¾ÅÆî¡Ê¾¾²¬ »á¡Ë
¢£J¥Ð¥¤¥ª¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ÎÆÃÄ§¡¦Ì¥ÎÏ
¡¡¤¸¤Ã¤¯¤êÀ¸°é¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Ì£¤¬Ç»¤¤ÌîºÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¾í¤ÎÀ¸ÊªÀ¤â²þÁ±¤µ¤ì¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ë¤Ê¤êº¬Ä¥¤ê¤â²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀîÀ¡ ¾Í»Ò »á¡Û
¡¡ÈîÎÁ¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¡¢Í¿¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅÚ¾íÊ¬ÀÏ¤ä¿¢Êª¤Î¾õÂÖ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤ÊÈîÎÁ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Íµ¡¼Á¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚ¾í´Ä¶¤ä¿¢ÊªÂÎ¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿¢Êª¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¸°é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÀ¡ ¾Í»Ò »á
¢£J¥Ð¥¤¥ª¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ÎÆÃÄ§¡¦Ì¥ÎÏ
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤ä¤äÀ¸°é¤¬Áá¤¯¡¢ÍÕ¿§¤¬Ç»¤¯¡¢ÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¬¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÕ¼«ÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤á¤Ç¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤â¤Û¤ó¤Î¤ê´ÅÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ï¡¢²Öé²¡Ê²Ä¿©Éô¡Ë¤ÎÈîÂç¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢·Ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂÀ¤¯¤Æ¤â²ÃÇ®¤¹¤ë¤È½À¤é¤«¤¯´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¨ー¥ëÆ£Âô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JRÆ£Âô±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡£¡È¥ê¥¨ー¥ë¡É¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÄÕ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÄÕ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ°è¤È±Ø¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½êºßÃÏ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÆîÆ£Âô1-2¡ÊJRÆ£Âô±Ø¡¦¾®ÅÄµÞÆ£Âô±ØÄ¾·ë¡Ë
¢£Å¹ÊÞ¿ô¡§12Å¹ÊÞ
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§ ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¸ø¼°HP :
https://retail.jr-cross.co.jp/special/lierre-fujisawa.html?_gl=1*ighhxg*_ga*ODE3NTk0MjgwLjE3NTU0OTMzMzc.*_ga_DZLHGET1PP*czE3Njc3Njk3OTgkbzE0MCRnMSR0MTc2Nzc2OTgwNSRqNTMkbDAkaDA
JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Êý¿Ë
Æü¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥¨¥¥Ê¥«¤Ç¡¢
¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÇãÊª¤ä¥³¥³¥í¤È¤¤á¤¯´ó¤êÆ»¤¬¡¢
¿Í¤äÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÁªÂò¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢
Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÁªÂò¡×¤ò
¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.jr-cross.co.jp/corp/business/deve/sustainability/
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¾¦¡¡¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-33-8¡¡¥µ¥¦¥¹¥²ー¥È¿·½É¥Ó¥ë6³¬
Àß¡¡Î©¡§2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë4·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Ìî »Ë¾°
»ñËÜ¶â¡§41²¯1É´Ëü±ß¡ÊJRÅìÆüËÜ100%»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¨¥¥Ê¥«¥Ëー¥º¤ËÉý¹¤¯±þ¤¨¤ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥¥Ê¥«¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥¨¥¥åー¥È¡×¤ä¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿¡×Åù¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ±Ø¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÊ¸²½¡¢ÃÏ°èÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¥Ê¥«¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¶¦À¸¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê±¿±Ä»ÜÀß¡§¥¨¥¥åー¥È¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿