çõ¤È¥Á¥ç¥³¤¬Í¶¤¦¡¢¤È¤¤á¤¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ª¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤ÇìÔÂô¤Ê¸á¸å¤ò¡ª¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×
¡Ö¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÜ±Û ¿¿Íý»Ò¡ËÆâ¡¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³ー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Æ¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¡Ê¼Ì¿¿¤Ï£²Ì¾ÍÍÊ¬¥¤¥áー¥¸¡Ë
¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Æ±Î½¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÆü¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³ー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÉÉÕ¤¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢çõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÅº¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¡£1»þ´Ö30Ê¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³ー¥È Å¹Æâ ¥¤¥áー¥¸
Îø¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤È¤Î¸ì¤é¤¤¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£çõ¤È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42655/table/204_1_58acfdebdd4b573b7c2cf485768aa5de.jpg?v=202601220221 ]
¥á¥Ë¥åー
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
¥¹¥¤ー¥Ä¡§çõ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡¢çõ¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡¢çõ¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¢çõ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¢çõ¤Î¥ì¥¢¥Áー¥º
¥»¥¤¥Ü¥êー¡§¥µー¥â¥ó¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É¡¢¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¥Ï¥à¡¦¥Áー¥º¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¢çõ¤Î¥¼¥êー¤È¥µ¥é¥ß¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹
¾Æ¤²Û»Ò¤Û¤«¡§¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢çõ¤È¹ÈÃã¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡¢çõ¤Î¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥¯¥Ã¥ー¡¢çõ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡¢çõ¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¤Î¥Ð¥¿ー¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ
ÊÌ»®¤Ë¤Æ¡§¥¹¥³ー¥ó¡Ê2¼ï¡Ë
¤ª°û¤ßÊª
¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¹ÈÃã¤ä¥³ー¥Òー¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢Ìó15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ª°û¤ßÊª¤È¤È¤â¤Ë1»þ´Ö30Ê¬¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡öÅö¥á¥Ë¥åー¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡ö¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¤ª»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
* ¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡¢Äó¶¡ÊýË¡¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹ :
https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/valentine_menu/
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§03-5354-2172¡Ê¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó / ¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～18:00¡Ë
¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·½É¸æ±ñ¤è¤êÎ×¤à¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¤Ï¡¢ÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç·¿¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ö¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¡×Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë³¬¤Ï19³¬¤«¤é35³¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¥í¥Óー¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï20³¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
375¼¼¤¢¤ëÁ´µÒ¼¼¤Ï¡¢22³¬¤«¤é35³¬¤Þ¤Ç¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¦µÒ¼¼¤«¤é¤ÏÍÚ¤«ÈàÊý¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÅìµþ¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¡§375¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡§3¡¢±ã²ñ¾ì¡¦²ñµÄ¼¼¡§2
¡Ú¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJR¤Û¤«¿·½É±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢JR¿·½É±Ø¹Ã½£³¹Æ»²þ»¥¡¢¿·Æî²þ»¥¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬ ¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¿·½É±ØA1½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢ ¼óÅÔ¹âÂ®4¹æÀþ¡Ö¿·½É¥é¥ó¥×¡×¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©151-8583 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¡TEL. 03-5354-0111¡ÊÂåÉ½¡Ë
