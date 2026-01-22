¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfasme¡×¤¬¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤òÉôÌçÊÌ¤Ë¸ø³«
SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3680¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡§ÛØÌî°Â¹°¡¢°Ê²¼¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfasme¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥ßー¡Ë¡×¤¬¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤ò1·î22Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤Î¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fasme.asia/lifestyle/fave/2026trend-6992/
fasme¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×
1.Ä´ººÇØ·Ê
2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢SNS¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
fasme¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ömees¡Ê¥ßー¥º¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó10～20Âå¤Îfasme¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥¯¡¦¥³¥¹¥á¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥ïー¥É¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2.Ä´ºº·ë²Ì
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÉôÌç¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×
2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×
¡Ú¤Õ¤ß¤Î¡Û
HANA¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNo No Girls¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿FUMINO¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¡È¤Õ¤ß¤Î¡É¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£Á¡ºÙ¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHANA¡Û
°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤à»Ñ¡É¤¬ZÀ¤Âå½÷»Ò¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤È¤¤¤¦ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHearts2Hearts¡Û
SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£Â¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤ä¡¢2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¸ºß¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú
Girls²¡¿¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¿iON!
¢£2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×
2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×
¡ÚDXTEEN¡Û
LAPONE¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¡ÈLAPONE BOYS¡É¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡£½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚALPHA DRIVE ONE¡Û
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Â¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ç¥Ó¥åーÍ½Äê¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Âç·¿¿·¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚM!LK¡Û
2014Ç¯·ëÀ®¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£²»³Ú³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú
Travis Japan¡¿¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¿ONE N' ONLY¡¿KEY TO LIT¡¿timelesz
¢£2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¡¦¥³¥¹¥á¡×
2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¡¦¥³¥¹¥á¡×
¡Ú¥Ð¥Ê¥Ê¥³¥¹¥á¡Û
²«Ì£¥«¥éー¤Ë¤è¤ëÀÖ¤ßÊäÀµ¤ä¡¢PDRNÇÛ¹ç¤Ê¤Éµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¿¥Á¥§¥êー¥³¥¹¥á¡Û
ÀÖ¤ß¥«¥éー¤È¥Ä¥ä´¶¤ò¼´¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È»ÈÍÑ´¶¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤â¤Á¤ã¥³¥¹¥á¡Û
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¡£Í·¤Ó¿´¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú
¶¯¤¤½÷¥á¥¤¥¯¡¿¥ê¥¥Ã¥É¥Áー¥¯¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¡¦¥Áー¥¯
¢£2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×
2026Ç¯¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¡Ú¥Ç¥«¥É¥ê¥ó¥¯¡Û
700ml～1Lµé¤ÎÂçÍÆÎÌ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤äSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ·Ï¥«¥Õ¥§¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÈÖ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥³¥¹¡Û
¶ñºà¤ä¥½ー¥¹¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥¤¥¿¥³¥¹¡É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤äSNS±Ç¤¨¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤âÄêÈÖ¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ùー¥°¥ë¡Û
³°¤Ï¤à¤Ã¤Á¤ê¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î´Ú¹ñ¼°¥Ùー¥°¥ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Âçµ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼è°·Å¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ä·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú
¥È¥¥¥¸¥ç¥ó¥¯¡¿¤¯¤é¤²¡¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¸ÀÍÕ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fasme.asia/lifestyle/fave/2026trend-6992
3.Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¥Æー¥Þ¡§2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬Ä´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§fasme¥æー¥¶ー¡¢fasme¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーmees¡Ê15～29ºÐ¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î12Æü¡Ê·î¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿Í¿ô¡§61¿Í
¢¨ËÜ´ë²è¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬ÆÈ¼«¤ËÁªÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼è°ú´Ø·¸¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfasme¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öfasme¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Web¥µ¥¤¥È¤Î·î´ÖPV¿ô¤ÏÌó100Ëü¡¢X¡¦Instagram¡¦LINE¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÏÌó140Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï18～24ºÐ¤ÎZÀ¤Âå¤Î½÷À¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ´ØÏ¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ömees¡Ê¥ßー¥º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬"º£¥ê¥¢¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»öÊÁ"¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£fasme Web¥µ¥¤¥È¡§https://fasme.asia/
¢£fasme X¡§https://x.com/fasme_media
¢£fasme Instagram¡§https://www.instagram.com/fasme_media/
¢£fasme LINE¡§https://page.line.me/rgu7907d?openQrModal=true
2017Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢fasme¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£À©ºîÁí¿ô¤Ï50·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À³Ê¤äÎø°¦¿ÇÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈþÍÆ¾¦ºà¤äÉÔÆ°»º¡ÊÄÂÂß¡Ë¡¢¿©ÉÊ¡Ê¤ª²Û»Ò¡Ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô560ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡ØÌÀÆü¡¢»ä¤ÏÃ¯¤«¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´°Á´ÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Öfasme UFPT¿ÇÃÇ¡×¤Ï¡¢¼Â»Ü²ó¿ô¤¬9Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÀÆü¥«¥Î¿ÇÃÇ´°Á´ÈÇ¡§https://fasme.asia/quiz/asukano-shindan4740/
¢£fasme UFPT¿ÇÃÇ¡§https://fasme.asia/diagnosis/face-mbti5723/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3680¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
ÆüÊÆ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥¢´ë¶È¡£SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤ÎÅê±Æ¤Ç¤¢¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤äÊóÆ»¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web3¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÈHOTTO¡Ê¤Û¤Ã¤È¡Ë¡É¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Æü¡§2000Ç¯6·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÛØÌî°Â¹°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«°ìÃúÌÜ3ÈÖ11¹æ ÉÙ»Î¸«¥Ç¥åー¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥º
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL¡§https://www.hottolink.co.jp/