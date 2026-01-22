¡Ú´ÝÂç¿©ÉÊ¡ÛÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¡ª¡ÖSPENCER¡×¤¬ITI¡Ê¹ñºÝÌ£³Ð¿³ººµ¡¹½¡Ë¤Ë¤ÆÍ¥½¨Ì£³Ð¾Þ¤Î¡È»°¥ÄÀ±¡É¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Áí¹ç¿©ÉÊ¥áー¥«ー ´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¢¼ÒÄ¹: º´Æ£Í¦Æó)¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙITI¡ÊInternational Taste Institute¡§¹ñºÝÌ£³Ð¿³ººµ¡¹½¡Ë¿³ºº²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Óー¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSPENCER¡×¤¬¡¢Í¥½¨Ì£³Ð¾Þ¤Î¡È»°¥ÄÀ±¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SPENCER¤È¤Ï
1994Ç¯¤Ë´ÝÂç¿©ÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Óー¥Õ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÉÊ¼ï¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ó¥¬¥¹¼ï¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©¾ì¤Ï¡¢Á´ÊÆºÇÂçµé¤ÎµíÆùÀ¸»ºÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¹Âç¤Ê¥³ー¥ó¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÃæ¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤òÃæ¿´¤ËÀ¸ÂÎ¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1Æ¬1Æ¬¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê´ÉÍý¤Î¤â¤È¡¢ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ¡ÊITI¿³ºº°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡¦ ÀÖ¿È¤È»éËÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù¤ÎÉ÷Ì£¤ò»ý¤ÁÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ Í¥¤ì¤¿¥µ¥·¤È¾¯¤Ê¤¤³°Éô»éËÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èþ¤·¤¤
¡¦ Á¯ÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿©Íß¤ò搔¤Î©¤Æ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ
¡¦ ¿·Á¯¤ÊÆù¤ò»×¤ï¤»¤ë´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´¶³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÓÌ³ÐÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¡¦ ´Å¤ß¡¢±öÌ£¡¢»Ý¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¤Ë¼è¤ì¤¿Ë¤«¤ÇÆù´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¡¦ ¹Å¤µ¤È½ÀÆðÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©´¶
¢£ITI¡Ê¹ñºÝÌ£³Ð¿³ººµ¡¹½¡Ë¤È¤Ï
ITI¡Ê¹ñºÝÌ£³Ð¿³ººµ¡¹½¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤òÀìÌç¤ËÉ¾²Á¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¸¢°Ò¤ò»ý¤Äµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¡¢20¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿©¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¡¢200Ì¾°Ê¾å¤Î°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤ä¥½¥à¥ê¥¨¤¬Ï¢·È¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ£³ÐÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·³Ê¤Ê¿³ºº´ð½à¤ÈÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸øÀµ¤ÊÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤Â£¤é¤ì¤ë¡ÖÍ¥½¨Ì£³Ð¾Þ¡Ê»°¥ÄÀ±¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ£³Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÀ±¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áí¹çÉ¾²Á70～80¡óÌ¤Ëþ
¡ú¡ú¡ÖÆÃµ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡¡¡¡¡¡Áí¹çÉ¾²Á80～90¡óÌ¤Ëþ
¡ú¡ú¡ú¡Ö¤¤ï¤á¤ÆÍ¥½¨¡×¡¡¡¡Áí¹çÉ¾²Á90¡ó°Ê¾å
¡ÖÍ¥½¨Ì£³Ð¾Þ¡×¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÌ£³Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥áー¥«ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
»ä¤¿¤Á´ÝÂç¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î³èÆ°¤ËÀº°ìÇÕ¤Î¿¿¿´¤ò¹þ¤á¡¢À¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¡·Ð±ÄÍýÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÄÉµá¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¿©ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤Ê¿©À¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£