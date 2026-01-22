°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÈÃæ²Ú¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ÃÃæ¹ñÎÁÍý ¿À¸ÍÔäÃæÅ·
¿À¸Í¡¦»°µÜ¤ÎÃæ²Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¿À¸ÍÔäÃæÅ·¡×¡Ê±¿±Ä¡§(³ô)¥·ー¥¢ー¥ë¥±¥¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿©»ö»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á´¡¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1,700±ß¡Ë¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡È¥é¥ó¥Á¿·¥á¥Ë¥åー´ë²è¡É¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢12¡§00¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÐ¾ì¡Ò¥Ö¥é¥ó¥Á´¡¥»¥Ã¥È¡Ó¤ÎÁ´ÍÆ¡£Á°ºÚ3¼ï¡¢ÅÀ¿´4¼ï¡¢¼«²ÈÀ½¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÂ·¤¦½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¡ÈÃæ²Ú¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡É¤Ç¤¹¡£
½÷À¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖÃæ²Ú´¡¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¿·¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー
¿À¸ÍÔäÃæÅ·¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¤âÌ©¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÈÃæ²Ú´¡¡É¡£
¤½¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á´¡¥»¥Ã¥È¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤ÎÃæ²Ú´¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ü500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³¤Ï·¡¦ÈÁÎ©¡¦±¨Â±¤ò²Ã¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê³¤Á¯´¡¤Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬²ÄÇ½¡£
¿©ºà¤Î»ÝÌ£¤¬¤·¤ß½Ð¤¹¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á´¡¥»¥Ã¥È¡×³µÍ×
²Á³Ê¡§1,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡Ü500±ß¤Ç³¤Á¯Æþ¤ê´¡¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½
Äó¶¡»þ´Ö¡§12¡§00¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
Á°ºÚ3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
Ãæ²Ú´¡¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç³¤Á¯´¡¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡Ë
ÅÀ¿´4¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¼«²ÈÀ½°É¿ÎÆ¦Éå
¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÃÄ»Ò
¤ªÃã¡Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡¿Î¶°æÃã¡¿¥×ー¥¢¥ëÃã¡Ë
ºÌ¤êË¤«¤ÊÅÀ¿´4¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¾ø¤·¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¤È¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¼çÌòµé¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ì»®¡£
¡Ü500±ß¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²ÄÇ½¤Ê³¤Á¯´¡¡£³¤Ï·¡¦ÈÁÎ©¡¦±¨Â±¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤àìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¡£³¤Ï·¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½°É¿ÎÆ¦Éå¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤òÊñ¤ó¤À¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÃÄ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¤ê¹â¤¤Ãæ¹ñÃã¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡È¤Þ¤Ã¤¿¤ê»þ´Ö¡É¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë3¼ï¤Î¤ªÃã¡Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡¿Î¶°æÃã¡¿¥×ー¥¢¥ëÃã¡Ë¡£°ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤¤¤¿¤ï¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê»Ï¤Þ¤ëÄ«¤Ë¡¢Ãæ²Ú¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¡×
¿À¸ÍÔäÃæÅ·¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Êー¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡È¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ëÃæ²Ú¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á´¡¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Ä«¿©¤Î±äÄ¹¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯´ó¤êÅº¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12»þ¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý ¿À¸ÍÔäÃæÅ·¡Ê¤³¤¦¤Ù¤³¤Á¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý ¿À¸ÍÔäÃæÅ·
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡¢©650-0037 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®32ÈÖÃÏ ÌÀ³¤¥Ó¥ë B1F Block32
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡¥é¥ó¥Á 11:00～14:30(L.O.14¡§00)¡¿¥Ç¥£¥Êー 17:00～21:00(L.O.20:00)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§¡¡078-334-1002
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§¡¡JR»°¥ÎµÜ/³ÆÀþ»°µÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ14Ê¬¡¦JR¸µÄ®±Ø/ºå¿À¸µÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
HP URL ¡¡¡§¡¡https://www.kobekochuten.jp/
instagram¡§¡¡ËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ªhttps://www.instagram.com/kobekochu32/
Í½ÌóÊýË¡¡¡¡§¡¡¸ø¼°HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)¤ä¤ªÅÅÏÃ¤«¤é¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£