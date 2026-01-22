¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼è°ú´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖContract One¡×¤ò³èÍÑ
Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëAX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSansan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼è°ú´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖContract One¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î³èÍÑ»öÎã¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖWAON POINT¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤äID-POS¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇWAON POINT²ÃÌÁÅ¹¤È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¶¨¶È¤ä¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬´ÉÍýÉ½¤ò¤â¤È¤Ë»æ¤Î·ÀÌó½ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÌÌ¤Ç²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó½ªÎ»Æü¤òÇÄ°®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¡¢¹¹¿·»þ´ü¤Î´ÉÍý¤Ë¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
º£²óContract One¤òÆ³Æþ¤··ÀÌó½ñ¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê·ÀÌó½ñ¤ò¿×Â®¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â°¿ÍÅª¤Ê´ÉÍý¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢´üÆü´ÉÍý¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢WAON POINT²ÃÌÁÅ¹¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Àè¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼è°úÀè¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÆ±¼Ò¤Ç¤Ï·ÀÌó½ñ¸¶ËÜ¤Ï¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤äÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤·¡¢Éô½ð¤´¤È¤Ë·ÀÌóÀè¤ä·ÀÌó½ñ¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¹¹¿·´ü¸Â¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤·¤¿¡Ö·ÀÌó´ÉÍýÉ½¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¼Ò²£ÃÇ¤Ç¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¶ÈÉôÌç¤¬·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ä¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤ò´ë²è¤¹¤ëÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢»Üºö¼Â»Ü¤ÎºÝ¤Ë³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬²ÃÌÁÅ¹¤È¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²Ã·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÉÍýÉ½¤À¤±¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤¬ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¯¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é·ÀÌó½ñ¤òÃµ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·ÀÌó½ñ¤ò³«¤¤¤ÆÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·ÀÌó¹¹¿·»þ´ü¤òÃÎ¤é¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â°¿ÍÅª¤Ê´ÉÍý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹¹¿·Ï³¤ì¤ä°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¼«Æ°¹¹¿·¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ç¤Ï·ÀÌó½ñ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Æ¸¡º÷À¤ò¸þ¾å¤·¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡ÖContract One¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ¤ÈÀ®²Ì
¡¦ÁÏ¶È°ÊÍè¤¹¤Ù¤Æ¤Î»æ¤Î·ÀÌó½ñ¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢°ì¸µ´ÉÍý
¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏContract One¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁÏ¶È°ÊÍè¤¹¤Ù¤Æ¤Î»æ¤Î·ÀÌó½ñ¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó´ÉÍýÂÎÀ©¤òÁ´¼Ò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜ·ÀÌó½ñ¤È³Ð½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¤¹¤ë·ÀÌó½ñ¤¬¼«Æ°¤Ç¤Ò¤âÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ÀÌó½ñ¤ò´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Ì³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤â¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç·ÀÌó½ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯´Ä¶¡¢½ÐÄ¥Àè¤«¤é¤Î³ÎÇ§¤â±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤·ÀÌó½ñ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÃ´Åö¼Ô¤À¤±¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¢¸Â´ÉÍý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÀÌó¾ðÊó¤Î°ì¸µ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡º÷À¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Contract One¤¬È÷¤¨¤ëÁ´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó½ñ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê·ÀÌó½ñ¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·ÀÌó½ñ¤Î³ÎÇ§¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¼è°úÀè¤È¤Î¸ò¾Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿Ê¸¾ÏÆâ¸¡º÷µ¡Ç½¡Ê¢¨2¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡ÅªÊ¸½ñ¤òÆÉ¤àµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¼è°ú¾ò·ï¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÀÌó¹¹¿·¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤È¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¶¯²½
Æ±¼Ò¤Ç¤ÏContract One¤Î´ü¸ÂÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ÀÌó¹¹¿·»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼«Æ°¤Ç¥¢¥éー¥È¥áー¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î°ÛÆ°¤äÂà¿¦¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ú¤·Ñ¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÈ´¤±Ï³¤ì¤Ê¤¯¹¹¿·´ü¸Â¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·ÀÌó¹¹¿·¤ä·ÀÌó¹¹¿·Ï³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó´ÉÍý¤ÎÀºÅÙ¤È¶ÈÌ³¤Î°ÂÄêÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë·ÀÌó½ñ
¢¨1¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¯¥é¥¦¥É·ÀÌó¶ÈÌ³¥µー¥Ó¥¹¡ØContract One¡Ù¤¬Á´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡×¡Ê2022Ç¯6·î3ÆüÈ¯É½¡Ë
https://jp.corp-sansan.com/news/2022/0603.html
¢¨2¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö·ÀÌóDX¥µー¥Ó¥¹¡ØContract One¡Ù¤ËGPT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ØContract One AI¡Ù¤òÅëºÜ¡×¡Ê2023Ç¯5·î26ÆüÈ¯É½¡Ë
https://jp.corp-sansan.com/news/2023/0526.html
¢£¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ÁíÌ³Éô¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢WAON POINT¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÃÌÁÅ¹»Ù±ç¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÜÎ¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ÎÈÎÂ¥»Üºö»Ù±ç¤òÄê´ü¡¦ÉÔÄê´üÅª¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó1²¯¿Í¤ÎWAON POINT²ñ°÷¤ÎID-POS¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀïÎ¬²ÝÂê¤Î²Ä»ë²½¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²þÁ±ºö¤ÎÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WAON POINT²ñ°÷¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥ì¥¸¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥áー¥ë¤Î¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÌÌ¤Î·ÀÌó½ñ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÃµ¤·¤À¤¹¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢Â°¿ÍÅª¤Ê´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Contract One¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó½ñ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¼ÒÅý°ì¤Î·ÀÌó½ñ´ÉÍý¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢´ØÏ¢¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤ä¸¡º÷¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü¸Â¥¢¥éー¥È¤Ë¤è¤ê¹¹¿·¶ÈÌ³¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢·ÀÌó´ÉÍýÁ´ÂÎ¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Contract One¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤UI¤Ë¤è¤ê¡¢Áàºî¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤«¤é¥Ñー¥È¼Ò°÷¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ã´Åö¼Ô¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¤Þ¤À»æ¤Î·ÀÌó½ñ¤ÎÈæ½Å¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÅÅ»Ò·ÀÌó¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ò°ìÁØ¿Ê¤á¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ª¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ËÆ£ ½¨¼ù
ÀßÎ©¡§2009Ç¯7·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§WAON POINT¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¡¢²ñ°÷¡¦POS¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÈÎÂ¥¥µー¥Ó¥¹
½¾¶È°÷¿ô¡§212¿Í (2025Ç¯12·î¸½ºß)
´ë¶È¸ø¼°¡§https://www.aeonmarketing.co.jp/
WAON POINT¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.smartwaon.com/(https://www.smartwaon.com/)
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¢£AI·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤¬¡¢Íø±×¤ò¼é¤ë¡ÖContract One¡×
Contract One¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼è°ú´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»æ¤äÅÅ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¼°¤òÌä¤ï¤º¡¢·ÀÌó½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼è°ú½ñÎà¤ò°ì¸µ²½¡£¼«¼Ò³«È¯¤ÎAI¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÊäÀµ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ë¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¡¢¼è°ú½ñÎàÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ò¼«Æ°¤Ç¤Ò¤âÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¼è°ú¤ÎÁ´ÂÎÁü¤äÊÑÁ«¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤ä¿®ÍÑ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°»ö¶ÈÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
https://contract-one.com/
¢£Sansan³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëAX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSansan¡×¤äÌ¾»É¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¡¢·ÐÍýAX¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¡¢¼è°ú´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖContract One¡×¡¢¥Çー¥¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÖSansan Data Intelligence¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î11Æü
URL¡§https://jp.corp-sansan.com/
½êºßÃÏ¡§¢©150-6228 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ 28F
»ñËÜ¶â¡§72²¯91É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯11·î30Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëAX¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
Sansan https://jp.sansan.com/
Eight¡¡https://8card.net/
Bill One¡¡https://bill-one.com/
Contract One¡¡https://contract-one.com/
Sansan Data Intelligence¡¡https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/