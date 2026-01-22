LIFULL¡ß¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡¡ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¹ÖºÂ¤ò2026Ç¯4·î¤è¤ê³«¹Ö
»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÅìÍ´»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±Âç³Ø¡Ö¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Î¥ª¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿®²¬ÎÉÎ¼¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖºÂ¤ò2026Ç¯4·î¤è¤ê³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¤Ç¶¦ÁÏ¤ÎÅÚÂæ¤ò³Ø¤ÖÂÎ·ÏÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ·¿¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õ¤²È³èÍÑ´ë¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¡¢¤½¤·¤ÆÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¬¼«ÃÏ°è¤Ç¶õ¤²È³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¸½ºß¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¶õ¤²È¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤¬¡¢¶õ¤²È³èÍÑ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È³èÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¼Áö¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤òÃÏ°è»ñ¸»¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶õ¤²È³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ê¿Íºà°éÀ®¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Ì¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
LIFULL¡ÊÉÔÆ°»ºÃÎ¸«¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¡ÖLIFULL HOME¡ÇS ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ÇÆÀ¤¿ÌÖÍåÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¡¢¶õ¤²ÈºÆÀ¸¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤òÄó¶¡¡£°Ü½»¡¦´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³À¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ³«¹Ö¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¡¦È¼Áö¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÂÐÏÃ·¿¹ÖµÁ¡Ê½µ3Æü¡Ë¡¦È¼Áö»Ù±ç¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø»öÌ³¶É¡Ë
¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡×¼«¸Ê¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¡ÊÇ¯´Ö8ËÜ¡Ë¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§LIFULL¡Ë
Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äºÇ¿·»öÎã¤ò³Ø¤Ö¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¼«¿È¤ÎÃÏ°è¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¡Ê°ìÉô¡Ë
3.¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡×
¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§LIFULL¡¦¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡¢¼Â»Ü¶¨ÎÏ¡§Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¦Æá¿ÜÄ®¡Ë
¶õ¤²È³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÎã
¡¦DIYÂÎ¸³
¡¦ÃÏ°è¸òÎ®²ñ
¡¦¶õ¤²È³èÍÑÊª·ï¤Î»ë»¡
¡¦ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡¢ÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¸òÎ®
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
³µÍ×
¡¦¹ÖºÂÌ¾¡§¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹ ¶õ¤²È³èÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ
¡¦¼õ¹Ö´ü´Ö¡§Á°´ü¡§ÎáÏÂ8Ç¯4·î～ÎáÏÂ8Ç¯7·î
¸å´ü¡§ÎáÏÂ8Ç¯10·î～ÎáÏÂ9Ç¯1·î ¢¨ÄÌ´ü¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤â²Ä
¡¦Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊºÇÄãºÅ¹Ô¿ô5Ì¾¡Ë
¡¦¼õ¹ÖÈñÍÑ¡§È¾´ü¡§305,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡ ÄÌ´ü¡§560,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¼õ¹ÖÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×ÈñÍÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¡¡
¡¦Êç½¸ÄùÀÚ¡§Á°´ü¡¦ÄÌ´ü¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î20Æü(¶â)
¸å´ü¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯8·î28Æü(¶â)
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þhttps://satonova.org/my-field(https://satonova.org/my-field)
ÃÏ°è¤òÎ¹¤¹¤ëÂç³Ø¡Ö¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://satonova.org/(https://satonova.org/)¡Ë
ÆüËÜÁ´¹ñ£´¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë£±Ç¯¤º¤ÄÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Æ¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¡×¤È¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤äºß¹»À¸¤È³Ø¤Ó¹ç¤¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¡×¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ÔÌ±Âç³Ø¡£¼«¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼´¤Ë³Ø¤Ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¥É¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤Û¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏ¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤á¤¶¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î»ÔÌ±¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏÄÌ¿®À©Âç³Ø¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç³Ø»Î¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë£´Ç¯À©¥×¥í¥°¥é¥à¤â¥¹¥¿ー¥È¡£Àè¿ÊÅª¤ÇÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë14ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢4Ç¯À©¤Î¡ÖÎ¹¤¹¤ëÂç³Ø¥³ー¥¹¡×¤ÎÂ¾¡¢1Ç¯´Ö¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥äー¥³ー¥¹¡×¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ê¤É¤ò¼çÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¤Î¤ß)¤òÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡¢URL¡§https://lifull.com/(https://lifull.com/)¡Ë
LIFULL¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëLIFE¤ò¡¢FULL¤Ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤È´î¤Ó¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¼ý±×Êª·ï¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö·òÈþ²È¡Ê¤±¤ó¤Ó¤ä¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£