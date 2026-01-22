ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ÈÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡ÊÊÝ¼¾ÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡× ¤ò3·î3Æü(²Ð)¤Ë¿·È¯Çä
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ °æ¾å°ì¹°¡Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤ÈÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡ÊÊÝ¼¾ÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥¥ê¥ó¡¡¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡×¤ò3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤ÆÈ©ÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤¬È©¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥Ëー¥º¤Î¹¤¬¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡Ö°ûÎÁ¡×Ê¬Ìî¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®·¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ©µ¡Ç½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥êー¥º¢¨3¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤ò1,000²¯¸ÄÇÛ¹ç¤·¡¢¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¢¨4¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨5¡¢6¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿çÌ²¡×¤ä¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥À¥Ö¥ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿È¶á¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÈ©¥Ëー¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ÈÈ©¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡×¤ò3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤ÇÌÈ±Ö¥±¥¢¤ò¡¢¡ÖÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤ÇÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡ÊÊÝ¼¾ÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×Æþ¤ê°ûÎÁ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÌÈ±Ö¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¹¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËèÆü¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤·ò¹¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÉÙ»Î·ÐºÑH¡¦B¥Õー¥º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊØÍ÷2024Ç¯¡¦2025Ç¯ No.3¡¡µ¡Ç½ÀÉ½¼¨ÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏÊÔ
¢¨2 Åö¼ÒÄ´¤Ù¡¡2024Ç¯11·î¡¡n=1400¡¡¥Á¥ë¥É°ûÎÁ¥æー¥¶ー
¢¨3 ¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥«¥í¥êー¥ª¥Õ¡×¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¿çÌ²¡×¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¡Ü¥À¥Ö¥ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤ÎÁ´ÍÆ´ï¡¦ÍÆÎÌ
¢¨4 ·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡Î¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤Î¸¦µæÊó¹ð¡Ï
¢¨5 ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥êー¥º1-11·î¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ3³äÁý¡ª | 2025Ç¯ | KIRIN - ¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1209_01.html)
¢¨6 À¸³è½¬´·¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹
¢£¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.ÃæÌ£
¡¦¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×1,000²¯¸Ä¤È¡ÖÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×1.8mg¤òÇÛ¹ç
¡¦ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î½¬´·¤ËÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥èー¥°¥ë¥È¥Æ¥¤¥¹¥È
£².¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¦¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤ÎÌÈ±Ö¥±¥¢¤È¡ÖÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤ÇÈ©¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µºÜ
¡¦ÉÊ¼Á´¶¤òÊÝ¤Á¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×ËÜÂÎ¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Úµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Û
¡üµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¡§ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡ÊL. lactis strain Plasma)¤ÈÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤ÏpDC¡Ê¥×¥é¥º¥Þ¥µ¥¤¥È¥¤¥É¼ù¾õºÙË¦¡Ë¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÍ³Íè¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¤Ï¡¢È©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÎÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡ÊÊÝ¼¾ÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
¡üËÜÉÊ¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½ÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÏ¤±½Ð¤é¤ì¤¿²Ê³ØÅªº¬µòÅù¤Î¾ðÊó¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÍÆ´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó ¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë100ml¾®·¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¥×¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¶â·¿·Á¾õ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢15.3£ç¤«¤é11.1£ç¤Ø¤ÈÌó27%·ÚÎÌ²½¤·¡¢2026Ç¯3·îÀ½Â¤ÉÊ¤è¤ê½ç¼¡Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë11.1£ç¤Î¾®·¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¥×¥ê¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë±ä¿¤¹¤ëÇÜÎ¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡¢ºÇÅ¬¥×¥ê¥Õ¥©ー¥à·Á¾õ¤ÎÀß·×µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó210¥È¥ó¢¨6¤Î¥Ú¥Ã¥È¼ù»é»ÈÍÑÎÌ¤ª¤è¤ÓÇ¯´ÖÌó950¥È¥ó¢¨7¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨6 5,000ËüËÜ»î»»
¢¨7 PET¤ÎGHGÇÓ½Ð·¸¿ô3.232¤Ç»»½Ð
¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-µ-
1.¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.¡Ö¥¥ê¥ó¡¡¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡×¡¡100ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¡Ö¥¥ê¥ó¡¡¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢ ¥»¥é¥ß¥É¥×¥é¥¹¡×¡¡100ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë6ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯
2.È¯ÇäÃÏ°è¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ
3.È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡£±.£².¡¡2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
4.²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë ¡¡¡¡£±.169±ß £².1,014±ß
5.ÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡£±.£².K285