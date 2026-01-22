¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶ÝÆþ¤ê°ûÎÁ¡ÖiMUSE¡Ê¥¤¥ß¥åー¥º¡Ë¡×¤è¤ê¿·¥·¥êー¥º¡ª¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¿·È¯Çä
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ °æ¾å°ì¹°¡Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¤ÎÆÈ¼«ÁÇºà¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¡×¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡ÖiMUSE¡Ê¥¤¥ß¥åー¥º¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤ò4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖiMUSE¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÌÈ±Öµ¡Ç½¤Çµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÆÏ½Ð¼õÍý¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¡ÖÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë°ûÎÁ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤ä±ÉÍÜÊäµë¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¢¨2¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡¢¹¢¤Î³é¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½á¤»¤ë¡Ö»ß³é´¶¡×¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¹ØÆþ»þ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆýÀ°ûÎÁ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óÆþ¤ê°ûÎÁ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢²Ì½Á°ûÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ò¹¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡¥¤¥ó¥Æー¥¸SCI 2016～2023Ç¯ÅÙ ³ÆÇ¯3·îÅÙProfilerÄ´ºº
¢¨2¡¡¥¥ê¥óÄ´¤Ù(24Ç¯6·î¡¢n=10,000)
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡ÖiMUSE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö»ß³é´¶¡×¤òÎ¾Î©¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê°û¤á¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¦C¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÈÅ´Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤ª¤¤¤·¤¯°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¿åÊ¬Êäµë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖiMUSE¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡×Æþ¤ê°ûÎÁ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÌÈ±Ö¥±¥¢¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËèÆü¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤·ò¹¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¢¨3¡£
¢¨3¡¡À¸³è½¬´·¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤¬´ðËÜ
¢£¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±. ÃæÌ£
¡¦¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý1,000²¯¸Ä¤È1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó(B6,C)¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤Ö¤É¤¦¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¡Ê²Ì¼Â10¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¡¦Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
£². ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¦Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¡¢¥´¥¯¥´¥¯°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥Õ¥ëー¥Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±. ÃæÌ£
¡¦¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý1,000²¯¸Ä¤È1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢Å´Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¥¢¥»¥í¥é¡¢¤â¤â¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¡Ê²Ì¼Â10¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¡¦Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
£². ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¦Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¡¢¥´¥¯¥´¥¯°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Úµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Û
¡üµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¡§ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¡ÊL. lactis strain Plasma)¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤ÏpDC¡Ê¥×¥é¥º¥Þ¥µ¥¤¥È¥¤¥É¼ù¾õºÙË¦¡Ë¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
¡üËÜÉÊ¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½ÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÏ¤±½Ð¤é¤ì¤¿²Ê³ØÅªº¬µòÅù¤Î¾ðÊó¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
1.¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï
£±.¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡¡500ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
£².¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡× 500ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë£¶ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯
£³.¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×500ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
£´.¡Ö¥¥ê¥ó iMUSE ¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×500ml¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë£¶ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯
2.È¯ÇäÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ
3.È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
4.²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë¡¡£±.£³.203±ß £².£´.1,218±ß
5.ÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.£².K350 £³.£´.K349