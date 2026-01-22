¡Ú Æþ´Ö»Ô ¡ß »°°æÉÔÆ°»º ¡Û ·÷±ûÆ»¡¦¹ñÆ»16¹æ¤Î·ëÀáÅÀ¤Ë¡Ö¹°èËÉºÒÊªÎ®µòÅÀ¡×¤ò³ÎÎ©
Æþ´Ö»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¿ùÅç Íý°ìÏº¡Ë¤È»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡ÖÆþ´Ö»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Æ±1·îËö¤Ë½×¹©Í½Äê¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñー¥¯¡ÊMFLP¡ËÆþ´ÖI¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ö»ÔÆ»¤ò¶´¤ó¤ÇÀ¾Â¦¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ Æþ´Ö¡Ù¤Î½¾¶È°÷Ãó¼Ö¾ì¡ÊÌó7,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¡×¤ò¡¢ºÒ³²»þ¤Ë°ìÂÎÅª¤Ê¡Ö¹°èËÉºÒÊªÎ®µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë·÷±ûÆ»¡¦¹ñÆ»16¹æ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ©ÃÏÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢È¯ºÒ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂÐºö¤ª¤è¤Ó¹°è¤«¤é¤Îµß±çÊª»ñ¼õÆþÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ¶¨Äê¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¡¢¹ñÆ»16¹æ¤ª¤è¤Ó·÷±ûÆ»¼þÊÕ¤ÏÊª»ñÍ¢Á÷¤ÎÂçÆ°Ì®¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢·ã¤·¤¤¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÂ¿¿ô¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Î»ØÄêÈòÆñ½ê¡ÊÉðÂ¢Ãæ³Ø¹»¡¢¶¹»³¾®³Ø¹»¡Ë¤Ë¤ÏÉ¸½àÅª¤ÊËÉºÒµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤È¤¤¤¦Î©ÃÏÆÃÀ¾å¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë²Ã¤¨Â¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´ûÂ¸¤ÎÈòÆñ½êµ¡Ç½¤òÊä´°¤¹¤ë¡Ö¹°èÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µòÅÀ¡×¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±´ÖÊªÎ®»ÜÀß¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò¹ÔÀ¯¤ÎËÉºÒ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡¢´±Ì±Ï¢·È¡ÊPPP¡Ë¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¶¨Äê¤Ë¤è¤ë¼ç¤ÊÂÐºöÆâÍÆ
ÊªÎ®»ÜÀß¤È¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¾ー¥Ë¥ó¥°Ï¢·È¡Ú°Û¶È¼ïÏ¢·È¡Û
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊªÎ®»ÜÀß¤È¾¦¶È»ÜÀß¤¬¡¢ÉßÃÏ¤ò¸Ù¤¤¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏMFLPÆþ´ÖI¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ Æþ´Ö¤Î½¾¶È°÷ÍÑÃó¼Ö¾ìÉßÃÏ¡ÊÌó7,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤ò³«Êü¤·¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î°ì»þÈòÆñ¾ì½ê¡Ê¼ÖÃæÇñÂÐ±þ¡§ºÇÂçÌó460Âæ¡Ë¤ª¤è¤ÓÊª»ñÍ¢Á÷¼ÖÎ¾¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¡ÊºÇÂçÌó150Âæ¡Ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®Åï¤ÈÈòÆñ¾ì½ê¤¬¸øÆ»¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÍýÅªÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢º®Íð»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ìÈÌÈòÆñ¼Ô¡×¤È¡Ö¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¡×¤ÎÆ°Àþ¤òÊªÍýÅª¤ËÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÍ¢Á÷µòÅÀ¤Î±¿±Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤È¤Ê¤ëËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ÎÀßÃÖ
MFLPÉßÃÏÆâ¤Ë¡¢»Ô¤¬´ÉÍý¤¹¤ëËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¡Ê20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÆâÉ¸½à¡Ê¾®³Ø¹»Åù¡Ë¤ÎÁÒ¸Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó3ÇÜ¤Î¼ýÍÆÎÏ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁ¡¦À¸³èÊª»ñ¤Ê¤ÉÌó300¿ÍÊ¬¡Ê3ÆüÊ¬¡Ë¤ÎÈ÷Ãß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¶áÎÙÈòÆñ½ê¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤»ñµ¡ºà¤ÎÊä´°¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µòÅÀ¡Ê¥Ï¥ÖÁÒ¸Ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î©·¿¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖËÉºÒ¥Ñー¥¯¡×¤ÎÀ°È÷
ºÒ³²µß±ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡
¤«¤Þ¤É¥Ù¥ó¥Á
¥Ýー¥ë¼èÉÕ·¿¥½ー¥éー¥é¥¤¥È¡¦ÃßÅÅÃÓ
»ÜÀßÆâ¤ÎÎÐÃÏ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡¢¤«¤Þ¤É¥Ù¥ó¥Á¡¢¥½ー¥éー¥é¥¤¥È¡¦ÃßÅÅÃÓ¡¢ºÒ³²µß±ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢¼«Î©¤·¤¿ÈòÆñÀ¸³è»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖËÉºÒ¥Ñー¥¯¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü»þ
2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë 14:30～15:00
¾ì½ê
Æþ´Ö»ÔÌò½ê 3³¬ »ÔÄ¹¼¼
½ÐÀÊ¼Ô
Æþ´Ö»ÔÄ¹¡¡¿ùÅç Íý°ìÏº
»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ËÜÉô ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡Í°°æ ¹Ì¿Í¡¡Â¾
ÆâÍÆ
¶¨Äê½ñ¤Î½ðÌ¾¡¢µÇ°»£±Æ¡¢»ÔÄ¹¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¸½ÃÏ¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¶¨Äê¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¡ÖMFLPÆþ´ÖI¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½×¹©¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½×¹©¼°¸å¤Ë¡¢º£²óÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤äËÉºÒ¥Ñー¥¯¡¢ÊªÎ®»ÜÀßÆâÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¸ø³«¡ÊÆâÍ÷²ñ¡Ë¤òÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£
Æþ´Ö»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¶¹»³Ãã¤Î¶¿¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÛÆþ´Ö»Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖWell-being City¡×¤ÎÌ¤Íè¿Þ～ÅÁÅý¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë～
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃãÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹»³Ãã¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ
¡¡´ØÅìÊ¿Ìî¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃãÇÀ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹»³Ãã¤¬ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÀ×ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ´Ö¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
🏆 SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×
¡¡2022Ç¯¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»Ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏÅÔ»Ô¡ØWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡Ù¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¶¹»³Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
💡 Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¿´Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¸¶É÷·Ê¡Ù¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¹¤ë¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]
📊 ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶¹»³Ãã¤Î»ºÃÏ
- SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ê2022Ç¯ÁªÄê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- ¶¹»³ÃãÊ¸²½¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦ÅÔ»Ô·¿¾¦¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ
- »ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
- Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤Ë¤è¤ëÃãÊ¸²½¿¶¶½¤È·Ñ¾µ
