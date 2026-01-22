¡ú¾åÌîÆ°Êª±à¥Ñ¥ó¥ÀÁ÷ÊÌµ­Ç°SP¥á¥Ë¥åー¡ú¡Ö¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡×¾åÌî±ØÅìµþÅ¹¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¡¿¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥·¥§¥¤¥¯¡×

³ô¼°²ñ¼ÒWDI JAPAN
ÈÎÇä³«»Ï ¡§ 2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë

ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤­¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤Î¾åÌî±ØÅìµþÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡È¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡É¤È¡È¥ì¥¤¥ì¥¤¡É¤ÎÁ÷ÊÌ¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ê¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ Á´2¼ï¡Ë¤ò2·î1 Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¥á¥Ë¥åー¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥ªー¥Àー¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÈóÇäÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤­1Ëç¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë



Thank you Panda Pin


ÈóÇäÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー

Åö¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¾åÌî¤¬´ë²è¤¹¤ë¡ÖPANDA CARNIVAL¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖPANDA CARNIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤äÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥à¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤¬´ÛÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥ó¥À¥°¥Ã¥º¤ä¥Ñ¥ó¥À¥â¥Áー¥Õ¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡¢¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¾åÌî±ØÅìµþ¤Ç¡¢¡ÖPANDA CARNIVAL¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¾åÌî±ØÅìµþ
¾åÌîÆ°Êª±à ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À Á÷ÊÌµ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åーÈÎÇä³µÍ×

¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§

2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë


¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§

¡¦¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥¹¥é¥¤¥Àー¡× 2,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥·¥§¥¤¥¯¡× 1,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾åµ­¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸¤ÇÈóÇäÉÊ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤­1Ëç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë


¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§

¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¾åÌî±ØÅìµþ


ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7-1-1 ¥¢¥È¥ì¾åÌî£±³¬


¡þ ¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¸ø¼°HP

https://hardrockjapan.com/


¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¾åÌî±ØÅìµþ
¾åÌîÆ°Êª±à ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À Á÷ÊÌµ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー


¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥¹¥é¥¤¥Àー
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥¹¥é¥¤¥Àー¡×

2,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò¥È¥Ã¥×¥ó¥°¤·¤¿¥ß¥Ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤òÇò¤È¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥é¥À¤âÉÕ¤¤¤¿¡¢Â¿ºÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¡£






¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥·¥§¥¤¥¯
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹ ¥Ñ¥ó¥À¥·¥§¥¤¥¯¡×

1,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°É¿Î¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹­¤¬¤ëÆÃÀ½¥·¥§¥¤¥¯¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¡Ú¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯(R)³µÍ×¡Û

À¤³¦Ìó75¥«¹ñ¡¢300°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¡¢¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤âÇ§ÃÎ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡¡¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¥®¥¿ー¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¤¬½êÍ­¤¹¤ë88,000ÅÀ°Ê¾å¤Îµ®½Å¤Ê¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¡ÊÍ­Ì¾¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î°áÁõ¤ä³Ú´ï¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖUnity by Hard Rock(TM)¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¤Î¼ñ¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖHard Rock Digital¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈiGaming¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ìー¥äー¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥²ー¥à¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢S&P¥°¥íー¥Ð¥ë¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆBBB¤ÎÉ¾²Á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Á¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âBBB¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.hardrock.com ¤Þ¤¿¤Ï shop.hardrock.com


¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸

https://hardrockjapan.com/


¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¹ñÆâÅ¹ÊÞ

ÅìµþÅ¹

ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-4-20


TEL.03-3408-7018


¾åÌî±ØÅìµþÅ¹

ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7¡¾1-1 ¥¢¥È¥ì¾åÌî£±³¬


TEL.03-5826-5821


²£ÉÍÅ¹

¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-1 ¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¿¥ïーA 1³¬


TEL.045-682-5626


µþÅÔÅ¹

µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è»Í¾òÄÌÂçÏÂÂçÏ©À¾ÆþÃæÇ·Ä®216 µÀ±àOKI¥Ó¥ë1¡¦3¡¦4³¬


TEL. 075-606-5671


Âçºå¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡Ê¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë

ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ3ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ¡¡°ËÆ£²°¥Ó¥ë


TEL. 06-6647-6011


¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¯ÂçºåÅ¹

ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èÅç²°6-2-61 ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¯Âçºå(TM) 3¡¦4³¬


TEL.06-4804-3870