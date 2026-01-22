¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¡´Ñ¸÷¼ûÍ×´µ¯¤Ø±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡Ê°Ê²¼¡¢K2 Pictures¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡Ê¥±ー¥Äー¥Ôー¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ë3²¯±ß½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¿¹¥È¥é¥¹¥È¡×¥í¥´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖK2 Pictures¡×¡¡¥í¥´
»²²è¤Î·Ð°Þ
¡¡Åö¼Ò¤ÏÅÔ¿´¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¤Ç¹ñºÝ¿å½à¤Î¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎÊÝÂ¸¤È³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÅö¼Ò¤Î¥Û¥Æ¥ë»ö¶È³«»Ï¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ÏÃÏ°èºÆ³«È¯¤ä¿·µ¬¥Û¥Æ¥ëÅê»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ïー¥ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢À©ºî²áÄø¤ä¸ø³«¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥±¥Äー¥ê¥º¥à¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÍ»ÜÀß¤Î¥í¥±ÃÏÄó¶¡¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¹¤¬¤ë´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÌ¤Íè
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ï¡¢º£¸åÀ¤³¦¤ËÆüËÜ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°Çä¾å¤Ï2023 Ç¯¤ÇÌó 5.8 Ãû±ß¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤äÅ´¹Ý»º¶È¤ÎÍ¢½Ð³Û¤òÄ¶¤¨¤ë»º¶Èµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀïÎ¬¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2033 Ç¯¤Î³¤³°Çä¾å¹â¤ÎÌÜÉ¸¤Ï20 Ãû±ß¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤ËÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶È¤Ç¤¹¡£¢¨ ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ª¤è¤Ó³¤³°Å¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ä¿ÊÌò¤È¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢Ê¬Ìî¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë»º¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÇ¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¼Â¼Ì±Ç²è¤ò´Þ¤àÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÏ¢·È¤¬Î¾»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶ÈÀïÎ¬ ～¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î³¤³°Çä¾å¹â 20 Ãû±ß¤Ë¸þ¤±¤¿ £µ¥õÇ¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó～¡¡¤è¤ê
¿¹¥È¥é¥¹¥È¤Î»ö¶ÈÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî°Ê³°¤Î»ö¶ÈÅê»ñ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñÇØ·Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¼çÍ×»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊ¬Ìî¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì¼¡»º¶È¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿À®Ä¹²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤Ê¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ»ñËÜ»²²èµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡µª°Ë½¡Ç·
¡¡ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥ÈÍÍ¤È¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´»²²è¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò
¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤ÏÇ¯¡¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤äÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤Ê¤ÉÅö¼Ò¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¥í¥±¥Äー¥ê¥º¥à¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Ñ¸÷¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷»º¶È¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤È¶È³¦¤Î¿Íºà°éÀ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àK2 PicturesÍÍ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÊâ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¸ø³«Í½Äê¤ÎºîÉÊ
¡¡ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö²Ò²Ò½÷¡×https://k2pic.com/film/mmo(https://k2pic.com/film/mmo)
¡¡ËÜÇ¯2·î6Æü¤Ë¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É½éÀ½ºî¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬½é¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡Ê¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«(C)︎2026K2P
³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://k2pic.com/
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µª°Ë½¡Ç·¡Ë¤Ï2023Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤ä¡¢¸¶ºî¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡ß´ÆÆÄ¡¦À§»ÞÍµÏÂ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2026Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È±Ç²èÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£