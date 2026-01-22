¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤½Õ¤òÀè¼è¤ê¡ª¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§¥Ç¥£ー¥¿ー¡¦¥Ïー¥Ù¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¡§¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹ñÆâNo.1¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó ¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤Î³§ÍÍ¤ËÆü¤´¤í¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î´ü´Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
- ¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÂçÊ¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¤Î29Å¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢3¤Ä¤Î´ü´Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
¤Þ¤ÀÅß¤Î´¨¤µ¤¬»Ä¤ê¡¢½ÕÀè¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ô¥¶¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Ï¤ó¤Ç¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤È¤¤¤¨¤Ðºù¤Îµ¨Àá¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢1·î¡¦2·î¡¦3·î¤Î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤âÂ³¤¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè·î²¼½Ü¤Ï¤ª¥È¥¯¤Ë¥É¥ß¥Î¤Î¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ºù¤Îºé¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤½Õ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£ºùÁ°Àþ¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶å½£ÃÏ¶è¤Î³§ÍÍ¤«¤é½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡¢´¨¤µ¤äÊª²Á¹â¤ËÉé¤±¤º¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ô¥¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢£±.¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶Á´ÉÊ60%¥ª¥Õ¡¢£².¥Ç¥ê¥Ð¥êー¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶1Ëç°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¡×¤¬100±ß¤È¤ª¥È¥¯¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè2ÃÆ¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè3ÃÆ¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î´ü´Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¥Ô¥¶¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
£±. ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶Á´ÉÊ60%¥ª¥Õ
´ü´ÖÃæ¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ô¥¶Á´ÉÊ60¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤êÈ¾³Û(TM)¤ò¾ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ê60¡ó¥ª¥Õ¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ô¥¶¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êー²Á³Ê¤«¤é60%¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ô¥¶
¡Ú¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Û
¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥Ô¥¶¡£
ÆâÍÆ¡§
1.Ãº²Ð¾Æ¥Á¥¥Æ¥ê
2.¥É¥ß¥Î¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
3.¥Þ¥è¤¸¤ã¤¬
4.¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¹¥¿ー
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§
¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤êÈ¾³Û(TM)¡äS 1,490±ß¡¿M 1,840±ß¡¿L 2,290±ß
£±. ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶1Ëç°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¡×¤¬100±ß
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ô¥¶1Ëç°Ê¾å¤ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¡×¤ò100±ß¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤È¥¸¥åー¥·ー¤«¤é¤¢¤²¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ô¥¶¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï650±ß¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È550±ß¤â¤ª¥È¥¯¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ý¥Æ¤«¤é¡Û
¥Ô¥¶¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Èé¤Ä¤¤Ç¤Û¤¯¤Û¤¯¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤È¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ê»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¸¥åー¥·ー¤«¤é¤¢¤²¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÆâÍÆ¡§¥¸¥åー¥·ー¤«¤é¤¢¤²4¥Ôー¥¹¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¿¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡ä650±ß
¡Ö¶å½£¸ÂÄêÁá½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
£±. ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶Á´ÉÊ60%¥ª¥Õ
£². ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¸ÂÄê¡¢¥Ô¥¶1Ëç°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¤«¤é¡×¤¬100±ß
³«ºÅ´ü´Ö¡¦¥¯ー¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§
Âè1ÃÆ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～2·î1Æü(Æü)
¡Ú¥¯ー¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§£±.222577¡¢£².410774¡Û
Âè2ÃÆ¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～3·î1Æü(Æü)
¡Ú¥¯ー¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§£±.586835¡¢£².376867¡Û
Âè3ÃÆ¡§2026Ç¯3·î20Æü(¶â)～3·î29Æü(Æü)
¡Ú¥¯ー¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§£±.281604¡¢£².123773¡Û
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Ê¡²¬¸©¡¦ÂçÊ¬¸©¡¦º´²ì¸©¡¦Ä¹ºê¸©¤Î¤¦¤Á29Å¹ÊÞ
1¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ºû²¬Å¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èºûµÖ1-4-11)
2¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÇîÂ¿±ØÆî5ÃúÌÜÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÆî5-12-32)
3¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÈÄÉÕÃÞ»çÄÌ¤êÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è½ô²¬5-2-5)
4¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÌÅÉÍÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èÊ¡½Å5-4-10 ¥·¥ã¥È¥ìーÁ¾ÅÄ)
5¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ È¢ºêÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶èä¨¾¾2-2-18 ¥ê¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó)
6¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ º´²ìÂ¿ÉÛ»ÜÅ¹(º´²ì¸©º´²ì»ÔÂ¿ÉÛ»Ü2-6-20)
7¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ²¼ÂçÍøÅ¹(Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»ÔÅìÂçÍø2-4-1)
8¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ Ä¹½»Å¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÄ¹µÖ1-3-18¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÄ¹µÖ)
9¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¾®ÁÒ¼é¹±Å¹(Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¼é¹±ËÜÄ®2-7-15 ¾®ÁÒÆî¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë)
10¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¾®ÁÒ°æËÙÅ¹(Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è°æËÙ1-6-12ÆüÇµ½Ð¥Ó¥ë)
11¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ Ê¡²¬ÃÏ¹ÔÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹Ô4-14-7 K.Forty)
12¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÃÞ»çÌîÃÞ»çÅ¹(Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»ÔÃÞ»ç116-1)
13¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ µ×Î±ÊÆÌîÃæÄ®Å¹(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÌîÃæÄ®425-4)
14¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÉñÄá2ÃúÌÜÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÉñÄá2-1-1 ¥µ¥óÉñÄá¥Ó¥ë)
15¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÅÏÊÕÄÌÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¹âº½1-2-4 C-SABLE)
16¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ »ÖÌÈÅ¹(Ê¡²¬¸©Áì²°·´»ÖÌÈÄ®»ÖÌÈÅì2-8-10)
17¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¶åÂç³Ø¸¦ÅÔ»ÔÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èËÌ¸¶1-9-7)
18¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÏÂÇòÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶èÏÂÇò1-1-9)
19¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹áÄÇÉÍÅ¹(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇÉÍ3-12-1)
20¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÊÒÌî¿·Ä®Å¹(Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÒÌî¿·Ä®1-1-1 Âè2µþÅÔ¥Ó¥ë)
21¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÂçÊ¬¾å½¡ÊýÅ¹(ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÂç»ú¾å½¡Êý635)
22¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÂçÊ¬¿¹Ä®Å¹(ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¿¹Ä®554-1)
23¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ÊÌÉÜ»ÔÌò½êÄÌ¤êÅ¹(ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»ÔÁñ±à12-2 ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Áñ±à¥Ó¥ë)
24¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ º´²ì¹âÌÚÀ¥Å¹(º´²ì¸©º´²ì»Ô¹âÌÚÀ¥À¾2-4-19)
25¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ Ä¹ºêÂç¶¶Ä®Å¹(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÂç¶¶Ä®8-1)
26¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ º´À¤ÊÝÂçÅãÅ¹(Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»ÔÂçÅãÄ®6-1)
27¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ëÝÁáÅ¹(Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¹¬Ä®39-30 ÌÀÏÂ¥Ó¥ë)
28¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂçÂ¼Å¹(Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¾¾ÊÂ2-184-15)
29¡Ë¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ Ä¹ºêÊõÄ®Å¹(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÊõÄ®5-9 R¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°)
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³ä°ú¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¡¦ÆÃÅµ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢À¸ÃÏÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï¡¢³ä°úÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¦¥§¥Ö¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ÃíÊ¸¥¢¥×¥ê¡¢ÅÅÏÃ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏµºÜÅ¹ÊÞ¤Ë¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êー»þ¤ÎºÇÄãÇÛÃ£ÎÁ¶â¤Ï1000±ß¤Ç¤¹¡£
- ¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1985Ç¯9·î30Æü¤Ë¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÂðÇÛÀìÍÑ¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¡¢¥Ô¥¶¥È¥é¥Ã¥«ー¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î³×¿·¤ä¡¢1Ëç¤Ç4¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥Ô¥¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ô¥¶¤ÎÄó°Æ¤òÂ³¤±¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¤¤¤¤Æü¡×¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìËç°ìËçÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¶¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£