¥Ù¥¹¥³¥¹6´§³ÍÆÀ¡ª¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Î¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤«¤éÂçÍÆÎÌ¤ÎBOX¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì

¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸åÆ£¹§ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤«¤é¡¢ÈþÍÆ»ïÅù¤Ç¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á6´§¤ò³ÍÆÀ¢¨1¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î30ËçÆþ¤ê¤ò2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³Æ¼ï¥âー¥ë¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¡±¦¡Ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡³Æ30ËçÆþ¤ê¡¿ÀÇ¹þ 2,640±ß
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
£±.ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤30ËçÆþ¤ê¤ÎBOX¥¿¥¤¥×
£².¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡×
£³.¸·Áª¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢
£´.Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¤ò³è¤«¤·¤¿¿»Æ©¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤ÇÈ©¤ò¤Û¤°¤·¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¤òÈ©¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë
- ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¦¤ë¤ª¤¦ËèÆü¤ÎÈ©´ÉÍý¥Þ¥¹¥¯¤«¤éBOX¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
7ËçÆþ¤ê¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×250ËüËç¢¨2¤òÆÍÇË¡¢ÈþÍÆ»ïÅù¤Ç¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á6´§¤ò³ÍÆÀ¢¨1¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤30ËçÆþ¤ê¤ÎBOX¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ê·Ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¥·ー¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤âÆâÂ¢¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê400mLÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤»Ï¤á¤«¤éºÇ¸å¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¼êÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£1Ëç¤¢¤¿¤ê88±ß¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀß·×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7ËçÆþ¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÇöËì¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£È©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¢¨3¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ëÌÓ·êÌÜÎ©¤Á¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
- ¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤30ËçÆþ¤ê¤ÎBOX¥¿¥¤¥×
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¥·ー¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ëBOX¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£BOXÆâ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥È¤ËÄ¾ÀÜ¼ê¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê400mLÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤»Ï¤á¤«¤éºÇ¸å¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò´Þ¤ó¤À¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£1Ëç¤¢¤¿¤ê88±ß¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀß·×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀöÌÌ½ê¤ä¥É¥ì¥Ã¥µー¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡×
¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Î±Õ¤Ç¥·ー¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ô¥§ー¥ë¥·ー¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£ÇöËì¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò´é¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¿½ÌÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â´é¤«¤é¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸·Áª¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¢¨3¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸·Áª¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨4¥±¥¢À®Ê¬¤Î¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¢¨3¤äÌÓ·ê¥±¥¢¢¨5À®Ê¬¤¬¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤ÄÈ©¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Î¤¯¤¹¤ß¢¨6¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¤ò³è¤«¤·¤¿¿»Æ©¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤ÇÈ©¤ò¤Û¤°¤·¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¤òÈ©¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë
¿»Æ©¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤Î¥Õ¥§¥ë¥é»À¢¨3¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¡¢¸·ÁªÀ®Ê¬¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¤ÎÊ£¹ç·¿¥³¥éー¥²¥óEX¤ä¥»¥é¥ß¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¢¨7¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤â¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¦È©¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¡§MERY ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¾åÈ¾´ü ÊÔ½¸ÉôÊÔ¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡ÛÂçÀÚ¤ÊÁ°Ìë¤Ë»Å¹þ¤à¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ÉôÌç1°Ì¡¢LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025 ¾åÈ¾´ü¿·ºî¾Þ ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç2°Ì¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´üanan¥â¥Æ¥³¥¹¥áÂÐ¾Ý¡Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉôÌç¡Ë¡¢MAQUIA¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç5°Ì¡¢MORE ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂç¾Þ2025¾åÈ¾´ü 2°Ì¡¢MAQUIA¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹2025 ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç 5°Ì¡¡¢¨2 ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯Îß·×ÈÎÇä¼ÂÀÓ 2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¡¢¨3 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡¢¨4 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨5 È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë ¡¡¢¨6 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨7 ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¢¿åÅº¥ì¥·¥Á¥ó(´ðºÞ)
- ¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥¹¥àー¥¹¥Þ¥¹¥¯
¤¿¤Ã¤×¤ê10¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¢¨8¤ÈÌÓ·ê¥±¥¢¢¨9À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤ÇÌÓ·ê¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤¹¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Æ©¤¤È¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¹çÀ®¹áÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀºÌý¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÆÎÌ ¡§30Ëç¡Ê400mL¡Ë
ËÜÉÊ²Á³Ê¡§2,640±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ VC¥Á¥ãー¥¸ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯
¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¢¨10¤ä¥³¥¦¥¸»À¢¨10¡¢PDRN¢¨11¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸·ÁªÀ®Ê¬¤òÂ¿¿ôÇÛ¹ç¡£5Ê¬´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤ÇÌÓ·êÇº¤ß¤ä¤¯¤¹¤ß¢¨12¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¿»Æ©¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¤Î¥Õ¥§¥ë¥é»À¢¨10¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢È©¤ò½À¤é¤«¤¯¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¸·ÁªÀ®Ê¬¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ß¤ï¤¿¤ëÈ©¢¨13¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¹çÀ®¹áÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤È¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ÎÀºÌý¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÆÎÌ ¡§30Ëç¡Ê400mL¡Ë
ËÜÉÊ²Á³Ê¡§2,640±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
¢¨8 ¥Ó¥¹¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢£³-£Ï-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥ß¥ê¥¹¥Á¥ë£³－¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¢¥Ô¥ê¥É¥¥·¥ó´Ä¾õ¥ê¥ó»À¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À£³£Î£á¡¢¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¿¥È¥³¥Õ¥§¥ê¥ë¡Ë¥ê¥ó»À£Ë¡¢¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë(À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ)¡¡ ¢¨9 È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡¡¢¨10 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡¢¨11 DNA-Na(ÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡¢¨12 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨13 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë
»ÈÍÑÊýË¡
1.¥Õ¥¿¤ò³«¤±¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¹¤²¤Þ¤¹¡£
2.ÌÜ¤È¸ý¤Î°ÌÃÖ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò´éÁ´ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3.¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ê¬ÄøÅÙ¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢È©¤Ë»Ä¤Ã¤¿±Õ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµá¤áÊýË¡
¡¦2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³Æ¼ïEC¥âー¥ë¡ÊAmazon¡¦Qoo10¡¦³ÚÅ·¡¦ZOZOTOWN¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Æ
¡¡½ç¼¡Àè¹ÔÈÎÇä
¡¦2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤è¤ê¿·ÆüËÜÀ½Ìô¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¤Ë¤ÆËÜÈ¯Çä¤ò³«»Ï
- ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É
¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÈ©¼Á¤äÂÎ¼Á¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿¢Êª¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥Æ¥«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿È©´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ð¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤È¡¢È©ËÜÍè¤Î½á¤¤
¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Ãº¢¨1¤äÅ¥¢¨2¤Ê¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¸å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 µÛÃåºÞ¡¡¢¨2 Å¥Ãº(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç1ÃúÌÜ4-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¸åÆ£ ¹§ÍÎ
Àß¡¡Î©¡§1992Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Î´ë²èµÚ¤ÓÄÌ¿®ÈÎÇä¡¦²·ÈÎÇä
U¡¡R¡¡L¡§ https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/
