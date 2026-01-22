³«È¯ÉÔÍ×¤ÇºÇÃ»1¥ö·îÆ³Æþ¡ªEC¡¦POS¡¦¥¢¥×¥êÏ¢·È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¡ØÅ¹ÊÞ¡õEC¥¯¥¤¥Ã¥¯Ï¢·È¡ÙÄó¶¡³«»Ï
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸þÈª ·ûÎÉ¡¢°Ê²¼¡¢GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:»³ÅÄ ÏÂ»Ê¡¢°Ê²¼¡¢¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å ±Ñ¾¼ °Ê²¼¡¢¥Óー¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ¡¦EC¡¦¥¢¥×¥ê¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò³«È¯ÉÔÍ×¤«¤ÄºÇÃ»1¥ö·î¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¡õEC¥¯¥¤¥Ã¥¯Ï¢·È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢3¼Ò¤Î¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ömakeshop byGMO ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥×¥é¥ó¡×¡ÊEC¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥¯¥é¡×¡ÊPOS¡Ë¡¢¡Öbetrend¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡¦CRM¡Ë¤òÉ¸½àÏ¢·È¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¡Ê¢¨1¡Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÆ±´ü¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅý¹ç´ÉÍý¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºCRM¤òÉ¸½àµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢ºÇÃ»1¥ö·î¤Ç¾®Çä´ë¶È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤È¶ÈÌ³¤òÅý¹ç¤·¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤È¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë»Üºö¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌ¡¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿EC¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥¢¥×¥êÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¶¦Æ±Äó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶È³¦¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ç¡¢¾®Çä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹Æ³Æþ¤Î¥³¥¹¥È¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦ÉÊ¼Á¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ä¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤òÃ±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅý¹ç¡¦´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡ÚÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢¾®Çä¶È³¦¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÎÏ¤ä²Á³Ê¶¥Áè¤À¤±¤Ç¸ÜµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢CX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¤ò¼´¤È¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î³Àº¬¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¹ØÇã¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡ÖOMO¡ÊOnline Merges with Offline¡Ë¡×¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ÈÂÎ¸³Á´ÂÎ¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤Çºß¸Ë¾ðÊó¤ä¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤«¤«¤ë³«È¯¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨¤µ¤â¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÁË¤à¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢EC¡¦Å¹ÊÞ¡ÊPOS¡Ë¡¦¥¢¥×¥ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä3¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÏ¢·È³«È¯¥¼¥í¡¦Â¨Æ³Æþ¡¦Äã¥³¥¹¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×´ÉÍý¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹Æ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤ò°ìµ¤¤Ë¼è¤êÊ§¤¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖÅ¹ÊÞ¡õEC¥¯¥¤¥Ã¥¯Ï¢·È¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û¡ÊURL¡§ https://www.makeshop.jp/main/function/omo/(https://www.makeshop.jp/main/function/omo/) ¡Ë
¡¡¡ÖÅ¹ÊÞ¡õEC¥¯¥¤¥Ã¥¯Ï¢·È¡×¤Ï¡¢EC¡¢Å¹ÊÞ¡ÊPOS¡Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç²ñ°÷Ï¢·È¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÈECÁÐÊý¤Îºß¸Ë¾ðÊó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¾ðÊó¤¬É³¤Å¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¡¢¤½¤·¤ÆºÆÍèÅ¹»Üºö¤Ê¤É¤ÎCRM³èÆ°¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ´ë¶È¤Ï¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤òÂª¤¨¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó°éÀ®¤ÈLTV¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖLife Time Value¡Ê¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥à¥Ð¥ê¥åー¡Ë¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢1¿Í¤Î¸ÜµÒ¤¬°ìÄê¤Î¼è°ú´ü´ÖÃæ¤Ë´ë¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Íø±×¤ÎÁí³Û¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸
¢£3¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÈÌò³ä
¡¡ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢EC¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦¾®Çä¤Î¼çÍ×ÎÎ°è¤òÃ´¤¦3¼Ò¤¬¡¢¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëAPIÏ¢·È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÅÀ¤ËºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅý¹çÍøÍÑ
¡¡EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÊÌ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¤´¤È¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¡¦ÍøÍÑ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±´ü¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ÏÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¾ðÊó¤ò´ðÈ×¤Ë²£ÃÇÅª¤ÊCRM»Üºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ã±ÆÈ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÂÎ·¿¤Î²ñ°÷ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºß¸Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·È
¡¡Å¹ÊÞ¤ÈEC¤Îºß¸Ë¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÏ¢·È¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºß¸Ë¾ðÊó¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞºß¸Ë¤ÎECÈÎÇä³èÍÑ¤ä¡¢ECÃíÊ¸¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬¼õ¼è¡ÊBOPIS¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤ä²á¾êºß¸Ë¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºCRM
¡¡EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤Î¹ØÇãÍúÎò¤ò´ÉÍý¤·¡¢¡Öbetrend¡×¤ÎCRMµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¡£¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇLTV¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÂÎ¸³¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¡Ë
¡¡¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÅ¹ÊÞ¤ÈEC¤Î²ñ°÷¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤âEC¤Ç¤âÆ±¤¸²ñ°÷¾Ú¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅý°ìÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¹ØÆþÍúÎò¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡ËOMS¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¥æー¥¹¥±ー¥¹
¡¡ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºß¸Ë¡¢ÃíÊ¸¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤ËÅý¹ç¤·¡¢ÍèÅ¹Á°¡¦ÍèÅ¹Ãæ¡¦ÍèÅ¹¸å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ØÇãÀÜÅÀ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡EC¤Ç¤Î»öÁ°ÃíÊ¸¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¡¦ÇÛÁ÷ÂÐ±þ¡¢¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍèÅ¹¤ò³Î¼Â¤ÊÇä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¸ÜµÒÍý²ò¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5215_1_b81b4450508b0d6bb3045d888daa6d40.jpg?v=202601220221 ]
¡Ê¢¨4¡ËÊÌÅÓJavaScript¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °æ¾å ±Ñ¾¼»á
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢EC¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥¢¥×¥ê¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅý¹ç¤·¡¢CRM¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¡ÈÉ¸½à»ÅÍÍ¡É¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÀè¿Ê´ë¶È¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆCX¤Î¿Ê²½¤ÈLTV¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ÏÂ»Ê»á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾®Çä´ë¶ÈÍÍ¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ÈEC¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºÇÅ¬²½¤·¤Ê¤¬¤é¸ÜµÒËþÂÅÙ¤äÇä¾å¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÈEC¤Ç»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢Å¹ÊÞ¤ÈEC¤Î´Ö¤Ç¸ÜµÒ¤ä¾¦ÉÊºß¸Ë¾ðÊó¤òÌµÍý¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÏ¢·È¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£POS¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾®Çä´ë¶ÈÍÍ¤¬¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¸þÈª ·ûÎÉ
¡¡EC¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤äºÇÅ¬²½¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÅ¹ÊÞ¤ä¥¢¥×¥ê¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³Á´ÂÎ¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤ÎÍ×·ï¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Çä»ö¶È¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¼Â¸½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÊú¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー3¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À®¸ù»öÎã¤ò»ÅÍÍ¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®Çä´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥³¥Þー¥¹´ðÈ×¤ò¶È³¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡3¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¡¢¸ÜµÒ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¡¢EC¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Ç¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥ÉÏ¢·È¡¢¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀÜµÒµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÄÉ²Ãµ¡Ç½¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÀÜÂ³¤â¸«¿ø¤¨¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥³¥Þー¥¹É¸½à¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖCommerce for a better future.¡¿¾¦¼è°ú¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EC¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤äEC±¿ÍÑ¼õÂ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢±¿±Ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î¿½ÀÁ»Ù±ç¤ä¡¢ECÇä¾å¤òºÇÃ»Â¨Æü¤ÇÆþ¶â²ÄÇ½¤Ê¡ØÂ¨ÆüÇä¾åÆþ¶â¥µー¥Ó¥¹¡ÙÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤â»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ECÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶È³¦No.1¡Ê¢¨5¡Ë¤ÎEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛSaaS¡Ömakeshop byGMO¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥É¥ª¥ó³«È¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾å°ÌÈÇ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGMO¥¯¥é¥¦¥ÉEC¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂçµ¬ÌÏEC¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎEC²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ÈÏ¤ÊECÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ñÆâEC»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡ËEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä´ë¶È³Æ¼Ò¤ÎÈ¯É½¿ôÃÍ¤è¤êSaaS·¿¤Î¿ôÃÍ¤òÈæ³Ó¡ÊGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Ä´¤Ù 2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Ï¢·È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆPOS¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥¯¥é¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ3,500Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿POS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ã±Å¹ÊÞ¤«¤é100Å¹ÊÞÄ¶¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾®ÇäÀìÌçÅ¹ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ä¤Ê¤²¡¢¹âÅÙ¤ÊÇä¾å/ºß¸Ë/¸ÜµÒ´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä¾å³ÈÂç¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤¬¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Ï¢·È¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤ÎECÇä¾å¤¬ºòÂÐÈæ200%°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢EC²½Î¨¡¦ECÇä¾å¤Î¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥ÈCRM¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Øbetrend¡Ù¤ò³«È¯¡£2000Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ò¹Ô¤¤¡¢Î®ÄÌ¶È¤ä°û¿©¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à(ISMS(ISO27001))Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡üGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý
¡¡TEL¡§03-5728-6224
¡¡E-mail¡§ help@makeshop.jp
¡ÚGMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://www.makeshop.co.jp/¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¸þÈª¡¡·ûÎÉ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÊEC¹½ÃÛ»Ù±ç¡¦EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦EC±¿ÍÑ¼õÂ÷¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡5,000Ëü±ß
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://www.tasnet.jp/(https://www.tasnet.jp/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥Í¥Ã¥È¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2ÃúÌÜ19ÈÖ4ÈÖ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ¡¡ÏÂ»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢£IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡1,500Ëü±ß
¡Ú¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://www.betrend.com/(https://www.betrend.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Óー¥È¥ì¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî5ÃúÌÜ5ÈÖ15¹æ¡¡Âçºê¥Ö¥é¥¤¥È¥³¥¢6F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å ±Ñ¾¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¸ÜµÒ´ÉÍý¤ÎDX¿ä¿Ê»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡3²¯1,600Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡¡¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¡¡¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
