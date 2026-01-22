¡Úº£Ç¯¤ÇÈ¯Çä28(¤Ë¤ï¤È¤ê)¼þÇ¯¡ª¡ÛKFC¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤¬2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ë¡ª¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー1¥Ôー¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î11Æü(¿å)¤Þ¤Ç¼Â»Ü
¡¡ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ µ×¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó(°Ê²¼¡§KFC)Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー1¥Ôー¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î11Æü(¿å)¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー1¥Ôー¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¤¥áー¥¸
¡¡1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç28(¤Ë¤ï¤È¤ê)¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー1¥Ôー¥¹È¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤Ï¡¢¡ÈÅ·¤×¤é¡É¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌýÉ÷Ì£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤¬ÆÃÄ§¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¾ßÌý¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿°á¤ÇÊñ¤ó¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤È¤Ç¤óÊ´¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ê¤É¡¢¿Í¿ô¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¤ª¥È¥¯¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤Î°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡È¯Çä°ÊÍè¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿KFC¼«Ëý¤Î¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤ò¡¢¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î2½µ´Ö¤À¤±¡ª ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー1¥Ôー¥¹È¾³Û¡×¡Ä140±ß(ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß)
¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¥¤¥áー¥¸
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～2·î11Æü(¿å)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎKFCÅ¹ÊÞ
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¤Ï°ìÉôÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û ¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿Æ»ÒÐ§
¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤Î¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤¬¡¢Íñ¤È¤À¤·¤Ç¡È¤Õ¤ï¤È¤íÏÂÉ÷¡É¤Ë¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32088/table/451_1_b917c6dd25825f12513c055dcc312334.jpg?v=202601220221 ]
¤Ä¤¯¤êÊý
£±.
¥ªー¥Ö¥ó¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È²¹¤á¤¿¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×2¥Ôー¥¹¤ò°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò¼è¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£»°¤ÄÍÕ¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¡¢º®¤¼¤ë(ÍÏ¤Íñ)¡£
£².
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡Ö¥«ー¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡×¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1Ê¬Äø¼Ñ¤ë¡£
£³.
ÍÏ¤Íñ2/3ÎÌ¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Î¤Þ¤Þ1Ê¬Äø²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ10ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë(¿Æ»Ò¼Ñ)¡£
£´.
´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¿Æ»Ò¼Ñ¤ò¤Î¤»¤Æ»°¤ÄÍÕ¡¢¹ï¤ß³¤ÂÝ¤ò¤Á¤é¤¹¡£