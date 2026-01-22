¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¡×¤ò¥¥ê¥ó¤¬¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ª¡Ö¥¥ê¥ó ¥Ø¥ë¥·¥¢ ¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×¤ò4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ °æ¾å°ì¹°¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£´·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡Ö¥¥ê¥ó ¥Ø¥ë¥·¥¢ ¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤«¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÅüÃã»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ß³é¥Ëー¥º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë°ûÎÁ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
¢¨1¡¡¥¥ê¥óÄ´¤Ù
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥¯¥Û¡¦µ¡Ç½À¤ÎÌµÅüÃã»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½ÁÊµá¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ã¤¤¤äÁª¤ÖÍýÍ³¤¬´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Á²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥¯¥ÛÃã¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊÑ³×¤·¡¢»Ô¾ì¤Î´Ö¸ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÈÆâÂ¡»éËÃÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë°û¤à¤ªÃã¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥È¥¯¥ÛÃã¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¹â¤µ¤äµ¡Ç½¤Ø¤Î¿®Íê¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë·ò¹¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¥ê¥ó ¥Ø¥ë¥·¥¢ ¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×¤Ï¡¢ºÇ¤â¹âÇ»ÅÙ¢¨2¤ÎÃã¥«¥Æ¥¥ó540mg¢¨3¤ò´Þ¤ß¡¢¤¦¤Þ¤ß¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°û¤ßÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤·ò¹¯½¬´·¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÍÆ´ïµÍ¤áÃã·Ï°ûÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê¥¥ê¥óÄ´¤Ù 2025Ç¯8·î¡Ë
¢¨3¡¡500£ílÅö¤¿¤ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¸µµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤òËèÆü¤Î¤ª¤¤¤·¤¤·ò¹¯¤Ç»Ù¤¨¤ë·ò¹¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢·ò¹¯¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Äó°Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÌµÅüÃã»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¥ê¥ó ¥Ø¥ë¥·¥¢¡¡¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×
£±.ÃæÌ£
¡¦£²¼ï¤ÎÃãÍÕ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ªÃã¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç°û¤ßÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¦ºÇ¤â¹âÇ»ÅÙ¤ÎÃã¥«¥Æ¥¥ó540mg¤ò´Þ¤ß¡¢°ìÆüÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ500ml¤Ç¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
£².¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òºþ¿·¤·¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¿§¹ç¤¤¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢¿·¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ªÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Î¤«¤Êµ¡Ç½¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡Û
¡¦µö²ÄÉ½¼¨¡§ËÜÉÊ¤Ï¡¢»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤È¾ÃÈñ¤ËÆ¯¤¯¹ÚÁÇ¤Î³èÀ¤ò¹â¤á¤ëÃã¥«¥Æ¥¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»éËÃ¤òÂå¼Õ¤¹¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ»éËÃ¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Â¿¤á¤ÎÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤È·ò¹¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¡¢¤³¤³¤íË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï ¡Ö¥¥ê¥ó ¥Ø¥ë¥·¥¢ ¤¦¤Þ¤ßÎÐÃã¡×¡¡
£±.500ml ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë £².1000ml ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
2. È¯ÇäÃÏ°è Á´¹ñ
3. È¯ÇäÆü 2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
4. ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë £±.203±ß¡¡£².343±ß