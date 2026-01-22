¡Ö¥Ýー¥é ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹Å¸ 2026¡×¤ò2·î13Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ
∥ Å¸Í÷²ñ³µÍ× ∥
¡ÚÁ°´ü¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ê¸ÍÍ¤Î¤½¤ÎÀè
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë - 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡*²ñ´üÃæÌµµÙ
»²²Ãºî²È¡§ÃæÊ¿Èþ¼Ó»Ò¡¦ÎÓ¼ùÎ¤¡¦¾¾±äÁí»Ê
¡Ú¸å´ü¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Â¸ºß¤Î¶³¦
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë - 4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡*²ñ´üÃæÌµµÙ
»²²Ãºî²È¡§¥¦¥Á¥À¥ê¥Ê¡¦¹õÅÄ·Ã»Þ¡¦ÉßÃÏÍý
¡ÚÁ°¸å´ü¶¦ÄÌ¡Û
¼ç¡¡ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ https://www.pola-art-foundation.jp/
²ñ¡¡¾ì¡§¥Ýー¥é ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ê¢©104-0061 Ãæ±û¶è¶äºÂ1-7-7 ¥Ýー¥é¶äºÂ¥Ó¥ë3³¬¡Ë
»þ¡¡´Ö¡§11:00 - 19:00 ¡ÊÆþ¾ì¤Ï18:30¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
∥ Art Fair Tokyo2026 ∥
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë - 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00 - 19:00 ¢¨ºÇ½ªÆü15Æü¤Î¤ß17:00½ªÎ»
²ñ¾ì ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëE¡õ¥í¥Óー¥®¥ã¥é¥êー¡Ê¢©100-0005ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-5-1¡Ë
½ÐÅ¸¼ÔÌ¾¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¡Ê¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Öー¥¹No.C007¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://artfairtokyo.com/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
∥¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¤Î³èÆ°³µÍ×∥
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢Èþ½ÑÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Î¼ã¼ê·Ý½Ñ²ÈµÚ¤ÓÈþ½Ñ¤ÎÀìÌç¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÈþ½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³èÆ°¥Æー¥Þ¤ò¹¤¯°ìÈÌ¤«¤éÊç½¸¤·¡¢Í¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎÂò¡¦½õÀ®¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¸þ¾å¡¢È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë°Ê²¼¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½õÀ®ºÎÂòÆâÍÆ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/69355/table/62_1_2badc2a4d81b43fc99e9311d803ae2c8.jpg?v=202601220221 ]
ºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡¢¨·ÇºÜºîÉÊ¤Ï³Æºî²È¤Î²áµî¤Î»²¹ÍºîÉÊ¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¿·ºî¤âÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ°´ü¡Û
ÃæÊ¿Èþ¼Ó»Ò¡¡Misako NAKAHIRA
https://misakonakahira.com
ÃæÊ¿ Èþ¼Ó»Ò¡ÖCrossing¡×2022¡¡¥¦ー¥ë¡¢¥é¥ßー¡¡1640¡ß2100¡ß15mm
1992 ¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì
2015 µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¡Ê¸½: µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡Ë ·Ý½Ñ³ØÉô Èþ½Ñ¹©·Ý³Ø²Ê
À÷¿¥¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥³ー¥¹ Â´¶È
2017 µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¸½: µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ë ·Ý½Ñ¸¦µæ²Ê
·Ý½ÑÀì¹¶ ½¤»Î²ÝÄø Áí¹çÂ¤·ÁÎÎ°è ½¤Î»
2023-24¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡ÖWeave a Tale¡×¸ÄÅ¸ OXH GALLERY¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡ÖField Notes: An Art Survey¡×browngrotta arts ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
2024 ¡ÖINTERACTION¡×¸ÄÅ¸ RUBICON ARI Art Gallery¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
2023 ¡ÖLine/Loop/Line¡×Australian Tapestry Workshop¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡ÖDialogue -¸òº¹¤¹¤ë¼Ê-¡×¸ÄÅ¸ Reiwart 1F SmartLounge¡ÊÅìµþ¡Ë
2022 ¡ÖLES TRAMES DU POSSIBLE¡×Amelie Maison d¡Ç art GALERIE SEGUIER¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡ÖCrossing¡×¸ÄÅ¸ ONE AND ONLY Gallery approach¡ÊµþÅÔ¡Ë
2021 ¡ÖShima¡×¸ÄÅ¸ GALLERYGALLERY¡ÊµþÅÔ¡Ë
2018 ¡ÖThe Intuitive Thread¡×The Japan Foundation¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2025 The British Tapestry Group 20th¡¡Anniversary Exhibition Awards ¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
2024 Kate Derum International Tapestry Awards ¥Ï¥¤¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¾Þ ¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
Petite Miniature Textiles Awards 2024¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
2023 Australian Tapestry Workshop Artist In Residence Áª½Ð¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
2019 Kyoto Art for Tomorrow 2019 -µþÅÔÉÜ¿·±ÔÁªÈ´Å¸- ¥¢¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¦¥Õ¥é¥ó¥»´ØÀ¾¾Þ¡ÊµþÅÔ¡Ë
ÎÓ¼ùÎ¤¡¡Julie HAYASHI
https://www.juliehayashi.com/
ÎÓ¼ùÎ¤¡ÖÃÏ¤Ä¤¿¤Òµõ¶õ¤Ë¤¢¤½¤Ö¡×¡¡2025¡¡±ÀÈ©Ëã»æ¡¢¶âÇó¡¢ËÏ¡¢´ä³¨¶ñ 1400¡ß2800¡ß30mm
1989 ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì
2013 Åìµþéº½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ³ØÉô ·Ý½Ñ³Ø²Ê Â´¶È
2015 Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ÊÝÂ¸½¤ÉüÆüËÜ²è ½¤»Î²ÝÄø ½¤Î»
2018 Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ÊÝÂ¸½¤ÉüÆüËÜ²è Çî»Î²ÝÄø ½¤Î» Çî»Î¹æ¡ÊÊ¸²½ºâ¡Ë¼èÆÀ
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ÀìÌç¸¦µæ°÷
2019 Åìµþéº½ÑÂç³Ø COIµòÅÀ ÆÃÇ¤½õ¼ê
2023 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡Ö¤¦¤Ä¤í¤ÎÁÁ¿å¤ò¤Ê¤¬¤á¤¿¤È¤¡×YUKIKO MIZUTANI¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢
¡ÖÉ÷À¼¡×·ú¿Î»ûÅãÆ¬ Îî¸»±¡¡ÊµþÅÔ¡Ë
2024 ¡Önoise in the shadow¡×¸ÄÅ¸, Fitzrovia gallery¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
2023 ¡ÖArt selection ÎÓ ¼ùÎ¤ Å¸¡×ÆüËÜ¶¶»°±Û¡ÊÅìµþ¡Ë
¡Öbruit dans l¡Çombre¡×¸ÄÅ¸, Galerie Du Forez¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2020 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµÈÌîÀÐ¹ÑÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¡Ö¼ã¼êÆüËÜ²è²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ½õÀ®¡×
2019 ¡ÖSICF 2019¡×¡ÊÉ½»²Æ» Spiral¡Ë ÆþÁª¡¢¡Ö¥¢ー¥È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢2019¡×¡ÊÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡Ë²Âºî
2018 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍË§ÀôÊ¸²½ºâÃÄ ¸¦µæ½õÀ®¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ²Ê³Ø¸¦µæÈñ ½õÀ®¡Ê～2019¡Ë
¡Ö¤¿¤é¤·¤³¤ß¤Î¼Â¾ÚÅª¸¦µæ¡×
¡ÖÍ²ê¤Î²ñ¡×¡ÊÃÓÂÞÀ¾Éð¥¢ー¥È¥Õ¥©ー¥é¥à¡ËÆüËÜ¹¹À¸ÊÝ¸î½÷ÀÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¾Þ
2016 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍË§ÀôÊ¸²½ºâÃÄ ¸¦µæ½õÀ®¡Ê～2017¡Ë: ¡Ö ¤¿¤é¤·¤³¤ß¤Î¸¦µæ―Èø·Á
¸÷ÎÖÉ®¡Ø»Íµ¨Áð²Ö¿Þ´¬¡Ù¤ÎÌÏ¼Ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡×
2015 ºÆ¶½±¡Å¸ ÆþÁª¡Ê～2019¡Ë
2014 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍË§ÀôÊ¸²½ºâÃÄ ¸¦µæ½õÀ®¡Ê～2017¡Ë: Èø·Á¸÷ÎÖÉ®¡Öô¢Éö¿ÞÖ¢É÷¡×
¡ÊÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³ØÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡Ë¸½¾õÌÏ¼Ì¡¦Áõ潢
¾¾±äÁí»Ê¡¡¡¡Soshi MATSUNOBE
https://matsunobe.net
¾¾±äÁí»Ê¡ÖPattern of Dark #1, #2 (Light and Shade)¡×¡¡2019¡¡ÊÉ»æ¤Ë¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥ó¥Æー¥×¡¡2700¡ß2700mm
1988 ·§ËÜ¸©À¸¤Þ¤ì¡£
2008 µþÅÔº·²å·Ý½ÑÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô Â´¶È
2023 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡ÖÎò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢±¤¤òÆ§¤à: Chronicle Vol. 3¡× Up & Coming¡ÊÅìµþ¡Ë
¡Ö»ä¤ÎÀÐ¡× »äÎ©Âç¼¼Èþ½Ñ´Û¡Ê»°½Å¡Ë
2024 ¡Ö²È¶ñ¤ÈÃê½Ð¤·¡× A-LAB¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¡ÖWoven Knot¡× Gallery Chosun¡Ê¥½¥¦¥ë/´Ú¹ñ¡Ë
¡ÖDialogues¡× ÅìµþÆüÊ©³Ø±¡¡ÊÅìµþ¡Ë
2024 ¡Önot a house¡× MBL Architectes¡¢¥Ñ¥ê
¡ÖVOCAÅ¸2024 ¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÅ¸Ë¾¡× ¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡Ë
2022 ¡ÖÀÐ¤È¿¢Êª¡× ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¼¢²ì¡Ë
2021 ¡ÖSoft territory¡¡¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤ï¤¤¡× ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¼¢²ì¡Ë
¡ÖEnde Neu¡× KINDL - Centre for Contemporary Art¡Ê¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2022 ¤µ¤Ã¤Ý¤íÅ·¿À»³¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª International Open Call AIR Program 2022-2023¡¡ºÎÂò
2020 Artist in residence program in Paris ¡ÊµþÅÔ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥ô¥£¥é¶å¾ò»³¡¢ÀéÅçºâÃÄ¡Ë2020-2021¡¡ºÎÂò
2020 Ê¿ÏÂÆ²ºâÃÄ·Ý½Ñ¾©Îå¾Þ
¡Ú¸å´ü¡Û
¥¦¥Á¥À¥ê¥Ê Lina UCHIDA
https://linauchida.com/
¥¦¥Á¥À¥ê¥Ê¡ÖGhost¡×¡¡2022¡¡ÏÂ»æ¡¢¤Î¤ê¡¡¥µ¥¤¥º²ÄÊÑ¡¡Photo: Shintaro Yamanaka (Qsyum!)
1990 ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ìÀéÍÕ°é¤Á
2013 Åìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È
2016 Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê¹©·ÝÀì¹¶À÷¿¥¸¦µæÎÎ°è ½¤Î»
2020 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¸¦½¤°÷¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡ÖINSECTS¡ßSIMOSE-º«Ãî¥¢ー¥È¤Î¸½ºßÃÏ¡×²¼À¥Èþ½Ñ´Û¡Ê¹Åç¡Ë
2024 ¡ÖHomo Faber 2024¡Ö The Journey of Life¡×¡× Fondazione Giorgio Cini¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¡ÖVOCAÅ¸2024¡×¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡Ë
2022 ¡Ö¹â¾¾¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¢ー¥È¡¦¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë vol.10¡¡¤³¤³¤Ë¶³¦Àþ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¿¡©¡×
¹â¾¾»ÔÈþ´Û¡Ê¹áÀî¡Ë
2018 ¡ÖThrill of Deception¡×Kunsthalle München¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2019 PARADISE AIR MATSUDO AWARTD
2013 Åìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶ÈºîÉÊÅ¸Çã¤¤¾å¤²¾Þ
¹õÅÄ·Ã»Þ¡¡Yoshie KURODA
https://www.yoshie-kuroda.com/
¹õÅÄ·Ã»Þ¡ÖStory Of You¡×¡¡2024¡¡»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¡¦·¤¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«ー¥Æ¥ó¡¢²õ¤ì¤¿»þ·×¡¢»å¡¢ÌÊ¡¢ÌÚºà¡¢ÅÅÆ°¥âー¥¿ー¡¡¥µ¥¤¥º²ÄÊÑ
1987 Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì
2010 Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¾ðÊó·Ý½Ñ¥³ー¥¹Â´¶È
2020 ¶å½£·ÝÊ¸´Û¤ÈîÝ»³Ê¸²½ºâÃÄ¹ñºÝ¸ò´¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2022 ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥àÂæËÌ2021¡ÊÂæÏÑ¡Ë
2023-2024 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡ÖBlooming¡×/ ISETAN Gallery¡ÊÅìµþ¡Ë
¡ÖSymbiosis¡×/ YOD TOKYO¡ÊÅìµþ¡Ë
2024 ¡ÖÀ¸À¸Î®Å¾¡×/ Gallery CONTAINER¡ÊÊ¡²¬¡Ë
2023 ¡ÖÌµ¾ï¡×/ YOD TOKYO¡ÊÅìµþ¡Ë
2022 ¡ÖHome¡×/ Treasure Hill Artist Village¡ÊÂæËÌ /ÂæÏÑ¡Ë
2020 ¡ÖCurrent Location¡×/ Hongti Art Center ¡ÊîÝ»³ / ´Ú¹ñ¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2025 Âè28²ó²¬ËÜÂÀÏº¸½Âå·Ý½Ñ¾Þ ÆþÁª
2019 Ï»¹Ã¥ßー¥Ä¡¦¥¢ー¥È ·Ý½Ñ»¶Êâ 2019 ¾©Îå¾Þ
Brillia ART AWARD 2019 ÆþÁª
2017 SICF18 ¿³ºº°Ñ°÷·ªÀ´ÎÉ°Í¾Þ
ÉßÃÏÍý¡¡Osamu SHIKICHI
https://linktr.ee/osamu_shikichi
ÉßÃÏÍý¡Öburning dots¡×¡¡2024¡¡¥ô¥£¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¥µ¥¤¥º²ÄÊÑ¡¡photo by Osamu Shikichi
1994 ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì
2018 ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÄ¦¹ï³Ø²Ê Â´¶È
2023 ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Ýー¥éÈþ½Ñ¿¶¶½ºâÃÄºß³°¸¦½¤°÷¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë
2024 P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studio) Master of
Dance ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖGasworks¡×¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
¡ã¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ä
2025 ¡Öwhen the eyes lick images¡×Space n.n. @Various Others | Munich
contemporary art festival 2025¡Ê¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
¡ÖÊ£¿ô·Á¤Î¿ÈÂÎ¡×Tokyo Arts and Space¡ÊÅìµþ¡Ë
2023 ¡ÖDiusion of Nature ÅÚ¤ÈÌ´¡×GASBON METABOLISM¡Ê»³·Á¡Ë
2022 ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î·ê¡¡Èþ½Ñ¤Î·ê¡ÃÃÏÄì¿Í¤È¥ß¥éー¥ì¥¹¡¦¥ß¥éー¡×gallery ¦ÁM¡ÊÅìµþ¡Ë
2021 ¡Öama phantom¡×BankArt1929 KAIKO¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¡ã¼õ¾Þ¡ä
2024 ¥¢ー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²£ÉÍ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥íー 2024
2023 FORBES JAPAN 30 UNDER 30 2023
2022 ÀéÅçºâÃÄ ¥¹¥Úー¥¹½õÀ®
2020 Contemporary Art Foundation Award 2020¡Ê¡Èblooming dots¡É¡Ë
¼ã¼ê¿¶ÉÕ²È¤Î°Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¾Þ¡Ê²£ÉÍ¥À¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2020 ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óI¡Ë