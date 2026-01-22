NEC¡¢Clarivate ¡ÖTop 100 Global Innovators¡×¤Ë15²óÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð
¡¡NEC¤Ï¡¢Clarivate plc(°Ê²¼¡¢Clarivate¼Ò)¤Ë¤è¤ë¡ÖTop 100 Global Innovators 2026¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Clarivate¼Ò¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¹â¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤ÄÈ¯ÌÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹100¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEC¤Ï¡¢15²óÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð(Ãí)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTop 100 Global Innovators 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î´óÍ¿¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Clarivate¼Ò¤Ï¡¢180¥«¹ñ°Ê¾å¡¢50,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë³Ø½Ñ¾ðÊó¡¢ÃÎÅªºâ»º¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¡ÖTop 100 Global Innovators 2026¡×¤Ï¡¢Derwent World Patents Index(DWPI)¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ÎÆÃµö¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢Clarivate¼ÒÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃµö¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢À®¸ùÎ¨¡¢´õ¾¯À¡¢ÃÏÍýÅªÅê»ñ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEC¥°¥ëー¥×¤ÎPurpose¡ÖNEC¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦¸øÊ¿¡¦¸úÎ¨¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¿Í´ÖÀ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢NEC¤ÏÃÎÅªºâ»º¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹»ö¶È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEC¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉáµÚ¡¦¼ÂÁõ¤òÃÎÅªºâ»º¤Ç¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
(Ãí)ËÜ¥¢¥ïー¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ï¢Â³15²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç16¼Ò¤Î¤ß¤Ç¤¹
