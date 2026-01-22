¡Ú1/28¡Ê¿å¡Ë¡Û³ô¼°²ñ¼ÒAX¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¡ÖAI¥×¥í¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë5¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¤ò²òÀâ
³ô¼°²ñ¼ÒAX¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÌÊ Ê¸ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖAI¥×¥í¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë5¤Ä¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©～¸¦½¤¸å¤ËÀ®²Ì¤òÊ¬¤±¤¿¡È°éÀ®´Ä¶¡É¤ÎÀß·×¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËAI¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¸¦½¤¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇAI¿Íºà¤¬ÄêÃå¡¦¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖAI¿Íºà°éÀ®¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
AI¸¦½¤¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¸¦½¤¤Ï¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤
- AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¼Ò°÷¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
- ¸¦½¤¸å¡¢²¿¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¿Íºà¤¬°é¤Ä¤Î¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
³ô¼°²ñ¼ÒAX¤¬50¼Ò°Ê¾å¤ÎAIÆ³Æþ»Ù±ç¡¦¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À®²Ì¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸¦½¤ÆâÍÆ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸¦½¤¸å¤Î°éÀ®´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£AI¿Íºà¤Ï¡¢³Ø¤Ð¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¡¢¤É¤Î½ç½ø¤ÇÀ°¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇÀß·×¤³¤½¤¬¡¢À®²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç°·¤¦ÆâÍÆ
- ¸¦½¤¸å¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿°éÀ®´Ä¶¤Î¹Í¤¨Êý
- AI¿Íºà¤¬¼«Áö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¡¢³ÆÃÊ³¬¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¡Ö5¤Ä¤Î°éÀ®´Ä¶¾ò·ï¡×¤ò¡¢»Üºö¸¡Æ¤¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤«
- °éÀ®¤¬»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì
- ¼«¼Ò¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»ëÅÀ
¸¦½¤¸å¤Ë¡Ö¼¡¤Ë²¿¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢¼«¼Ò¤Î°éÀ®Àß·×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- AI¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý
- AI¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤òÈ½ÃÇ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô
- °ìÉô¤Î¼Ò°÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊAI³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý
- ¸¦½¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤ä°éÀ®´Ä¶¤ÎÀß·×¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- AI¿Íºà°éÀ®¤ò¡¢»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤Êý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
- AI¿Íºà°éÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸¦½¤¸å¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë
- °éÀ®´Ä¶¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë
- ¼«¼Ò¤Î°éÀ®¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼¡¤Ë·è¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë
- AI¿Íºà¤òÂ°¿Í²½¤µ¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤ï¤«¤ë
- ·Ð±Ä¡¦¿Í»ö¡¦¸½¾ì¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë
³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡ÖAI¥×¥í¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë5¤Ä¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©～¸¦½¤¸å¤ËÀ®²Ì¤òÊ¬¤±¤¿¡È°éÀ®´Ä¶¡É¤ÎÀß·×¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§17:00～18:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoomÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒAX¡¡AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È °¤Éô¾±Ñ
¸ÜµÒ¤Î»ö¶È¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÃúÇ«¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÌµÍý¤Ê¤¯ÄêÃå¤¹¤ëAI³èÍÑ¤ÎÀß·×¡¦Äó°Æ¤òÃ´Åö¡£¡Ö¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¼Áö·¿¤Î»Ù±ç¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ä¶È²ñ¼Ò¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢Web¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢WebÀ©ºî¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡£
´ë¶È»öÎã¡¦¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦µ»öLP¤Î¼¹É®»þ´Ö¤¬¡Ö24»þ´Ö¢ª10ÉÃ¡×¤ËÃ»½Ì¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRoute66ÍÍ¡Ë
¡¦SNS±¿ÍÑ¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤··î1,000Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¡Ê¼ÒÌ¾Èó¸ø³«¡Ë
¡¦·î100»þ´Ö°Ê¾å¤Î¼êºî¶È¤òºï¸º¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒAX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAX¤Ï¡¢¡Ö1000Ëü»þ´Ö¤ò²òÊü¤·¡¢À¤³¦¤ÎÁÏÂ¤À¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢AI¸¦½¤¤äAI¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò¡È»È¤¦¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈAI¤ÈÆ¯¤¯ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß
»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://peatix.com/event/4815596
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAX
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-3-29-7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÀÐÌÊ Ê¸ÂÀ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://a-x.inc/
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://media.a-x.inc/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦AI¸¦½¤/³«È¯»ö¶È
¡¦¹¹ðÂåÍý¶È
¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
¡¦ÍÎÁ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAX
¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÆâ
Email¡§pr@a-x.inc
Tel¡§090-7137-0960