²÷Å¬¤ËÊâ¤±¤ë¡¦Áö¤ì¤ë¥«¥é¥À¤Ø¡£¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯¡õ¥é¥ó¡×ÃÂÀ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ë¾·î Èþº´½ï¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½²þÁ±·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯¡õ¥é¥ó¡×¤ò2026Ç¯£±·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹»ÜÀß¤Ç½ç¼¡Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ø²æ¤äµÓ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹Äã²¼¡×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ËÊâ¤±¤ë¡¦Áö¤ì¤ëÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À¤Ø¤ÈÆ³¤¯Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯¡õ¥é¥ó¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤äÂÎÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¢¨1¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¿ä·×¼Â»Ü¿Í¸ý¤Ï750Ëü¿Í°Ê¾å¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò´Þ¤à±¿Æ°½¬´·¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ÎÌó£´³ä¡Ê39.1%¡Ë¤¬¡Ö²ø²æ¤ä¸Î¾ã¡×¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¢¨2¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±¿Æ°¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤òÄË¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Î²ø²æ¤äÄË¤ß¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤¬¡¢Æ°ºî¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤¯¡¦Áö¤ëÆ°ºî¤Ï¡ÖÊÒµÓÆ°ºî¤ÎÏ¢Â³¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÃåÃÏ¤Î½Ö´Ö¤ËÊÒµÓ¤ËÂÎ½Å¤ÎÌó£²～£³ÇÜ¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¥Õ¥©ー¥à¤ÎÊø¤ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÊâ¤Áö¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ ¢¨1 ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¡¦¥Çー¥¿2024¡Ù
¡¡¡¡ ¢¨2 °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢ー¥ë¥Óー¥º¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡Ø¥é¥ó¥ÊーÀ¤ÏÀÄ´ºº2024¡Ù
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡§ÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢²÷Å¬¤ËÊâ¤±¤ë¡¦Áö¤ì¤ë¥«¥é¥À¤Ø
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©ー¥¯¡õ¥é¥ó¡×¤Ï¡¢Ã±¤ËÊâ¤¯¡¦Áö¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶Ú·²¤òÃÃ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´´¡¦¹üÈ×¡¦²¼»è¤ÎÆ°¤¤òÀ°¤¨¤ë¡Öµ¡Ç½²þÁ±·¿¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÒµÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡§¥×¥í¥°¥é¥àÁ°¸å¤ÇÊÒµÓÎ©°Ì¥Ð¥é¥ó¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Î²ÝÂê¤È²þÁ±¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹üÈ×°ÂÄêÀ¤Î³ÍÆÀ¡§Ê¢°µ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ð¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤Î³èÀ²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒµÓ¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¹üÈ×¤¬¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Êâ¹Ô¡¦Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Êâ¤¯Áö¤ëÆ°ºî¤Ø¤ÎÏ¢·È¡§ÊÒµÓ¤Ç¤Î½Å¿´°ÜÆ°¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤ò¼ÂºÝ¤ÎÊâ¹Ô¡¦Áö¹ÔÆ°ºî¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤½Å¿´°ÜÆ°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°¤¤â¤è¤ê·Ú²÷¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î»þ´ÖÀßÄê¡§Ë»¤·¤¤Êý¤ä±¿Æ°½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö15Ê¬¥³ー¥¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¡Ö30Ê¬¥³ー¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÆ³«¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥©ー¥à¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦²ø²æ¤äÄË¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²þÁ±¤·¤¿¤¤Êý
¡¦»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤äÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦¸úÎ¨Åª¤Ë±¿Æ°¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
¾ÜºÙURL¡§https://www.s-re.jp/program/detail/smart-walkrun/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤ÁÏÂ¤´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ä²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤Ê¤É296»ÜÀß(2025Ç¯£¹·îËö¸½ºß)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¤äÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¤Î¼õÂ÷¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¥Ûー¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Ê¤É¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë·ò¹¯¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©130-0026¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ2-10-14 Î¾¹ñ¥·¥Æ¥£¥³¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÇ¹â·ò¹¯ÀÕÇ¤¼Ô Ë¾·î Èþº´½ï
ÀßÎ©¡§1982Ç¯£¸·î13Æü
▶¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.s-renaissance.co.jp/