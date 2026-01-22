°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ·úÀß¿Íºà¶¨²ñ¤Ï»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë
¢£¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡Á´·ú¤Ï 2013 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·ÁÂÖ¤Ç¤Ïµö²Ä¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¤·úÀß¸½¾ìºî¶È¤ò¤È¤â¤Ê¤¦·úÀßµ»Ç½¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¿¦¿Í¡Ë¤Î¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö·úÀß¶ÈÌ³ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð¡×¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£2021 Ç¯¤«¤é¤³¤Î·úÀß¶ÈÌ³ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤ÇÌó550Ì¾¤Îµá¿¦¼Ô¤òÀµ¼Ò°÷¸ÛÍÑ¤È¤·¤Æ½¢¶È¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿¦¿Í¥¹¥«¥¦¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢µá¿¦¼Ô¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿¦¿Í¾Ò²ð»ö¶È¤ä¿¦¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹Ç§ÃÎ¡¦¿»Æ©¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¡¢»°Åç»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ë·úÀß¶È¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤êÎ¾¼Ò¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤È·úÀß¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î¼èÁÈ¤ßÆâÍÆ¡ä
- »°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Á´·ú¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿¦¿Í¾Ò²ð»ö¶È¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿¦¿Í¥¹¥«¥¦¥È¡×¤Î¼þÃÎ¡¦Äó¶¡
»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè´ë¶È¤¬Â¿¤¯Êú¤¨¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´·ú¤Î¿¦¿Í¾Ò²ð»ö¶È¤È¿¦¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î»ý¤Ä¼è°úÀè´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼þÃÎ¤ÈÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè´ë¶È¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Á´·ú¤«¤é¼ã¼ê¤ÎÌ¤·Ð¸³¿Íºà¤äÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î·Ð±Ä¶¯²½¤ä»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·úÀß¶È³¦¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ·úÀß¿Íºà¶¨²ñ¡ÊÁ´·ú¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Á´·ú¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦»ö¶È¼ç¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¡¢Ãæ·ø¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢°ì¿Í¿ÆÊý¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°ÌÜÅª¤Ï·úÀß¶È³¦¤ò·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ª¤è¤Óµ»½ÑÅª¤Ë»Ù¤¨¡¢·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï·úÀß¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤Î¹âÎð²½¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃ´¤¤¼êÉÔÂ¡×¤ÈÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¿¦¿Í¤Î¿Íºà¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦·úÀß¶ÈÌ³ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð¤ä¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÏ«ºÒÊÝ¸±²ÃÆþÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡¡¡¡ ¡§²ñÄ¹ ²¬Ìî¡¡Ì
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®3-5 麴Ä®»°ÍÕ¥Ó¥ë3F
TEL¡¡¡¡ ¡§03-6261-1337
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð¡¢°ì¿Í¿ÆÊý¸þ¤±Ï«ºÒÊÝ¸±¡¢¶ÈÌ³ºÒ³²°Â¿´Áí¹çÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡û·úÀß¶ÈÌ³ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶Èµö²Ä¡Êµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥±-300001¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ûÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶Èµö²Ä¡Êµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-315291¡Ë
HP¡¡¡¡¡¡¡§https://zenken-hr.or.jp/
¢£»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°Åç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¦Â¸Æ±±É¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¡¦°ËÆ¦È¾Åç¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ä¸Ä¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÈË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡§Íý»öÄ¹ ¹âÅè ÀµË§
ËÜÅ¹¡§ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¼ÇËÜÄ®12ÈÖ3¹æ
HP ¡§https://www.mishima-shinkin.co.jp/