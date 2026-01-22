¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎºÇ¹âÅÀ¤ò¹¹¿·¡Û¥·¥í¥«¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡È³°¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡É¤Ê¥Ñ¥ó¤ò¤´¼«Âð¤Ç¡£
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Ñ¥óºî¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¡×¤Ë¡¢¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡Ö¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ :
https://www.siroca.co.jp/product/ouchibakery_basic/
¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹ :
https://www.siroca.co.jp/product/ouchibakery_basicplus/
¥·¥í¥«¤Î¥Ûー¥à¥Ùー¥«¥êー¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤¬¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤ä¡¢Åº²ÃÊª¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀºàÎÁ¤Ç¥Ñ¥ó¤¬ºî¤ì¤ëÅÀ¡¢¥Ñ¥ó°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÎËÉÙ¤µ¤Ê¤É¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ñÆâÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô150ËüÂæ¤òÆÍÇË*¤·¤¿¿Íµ¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¸ü¤µ2mm¤Î¡Ö¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä´Íý¹©Äø¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ñ¥ó±©º¬¤Î·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤ËÇ®¤ò¶Ñ°ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥±ー¥¹ÆâÉô¤È¥Ñ¥ó±©º¬¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¡£´Ä¶ÊÝÁ´¤äÅÚ¾í±øÀ÷¤ÎËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÃÏµå´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¡È¤è¤ê°Â¿´¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤â½ç¼¡¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹¡×¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¡È¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡É¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê2À½ÉÊ¶¦ÄÌ¡Ë
¢¡¡Ö¿··Á¾õ¤Î¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡×¡ß¡ÖºÇÅ¬²½¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎºÇ¹âÅÀ¤ò¹¹¿·
¥·¥í¥«¤Î¥Ûー¥à¥Ùー¥«¥êー¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï½é¤Î¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ë2mm¤Î¸ü³ø¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä´Íý¹©Äø¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ñ¥ó±©º¬¤Î·Á¾õ¤âºÇÅ¬²½¡£
À¸ÃÏ¤Ë¶Ñ°ì¤ËÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Î¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤À¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ê³ØÅª¤Ë¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¡É¤ª¤¤¤·¤µ¡È¡Û
¸µ ¹©³Ø±¡Âç³ØÀè¿Ê¹©³ØÉô¶µ¼ø¤Î»³ÅÄ¾»¼£ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÈÁ´ÂÎ¤Î¹á¤êÀ®Ê¬¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¤È¤ì¤¿¾õÂÖ¡É¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¾Æ¤¤¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÊ£»¨¤Ê¹á¤ê¤ò²Ê³ØÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¹áµ¤Ê¬ÀÏ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¹áµ¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¾Æ¤¤¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¾®ÇþËÜÍè¤Î¹á¤ê¤È¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¡£½¼¼Â¤Î¿·¥á¥Ë¥åー
¡Ö¼êºî¤ê¤Ç¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë¡¢¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤â¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¿·¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã¡£¥Ð¥¿ー¤äÍñ¡¢µíÆý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Ç¡¢Äã¥«¥í¥êー¤«¤ÄÄã»é¼Á¤Ê¡Èºá°´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¶áÇ¯ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ùー¥°¥ëÀ¸ÃÏ¡×¤¬ºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹¡×¤Î¤ß¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹â²Ã¿å¥Ñ¥ó¡×¥á¥Ë¥åー¤âÎ¾µ¡¼ï¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë°¤¤º¤ËÄ¹¤¯¥Ñ¥óºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ïº£¸å¤â¥·¥í¥«¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¥ì¥·¥Ô¥Úー¥¸¤Ë¤Æ½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ä½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥á¥Ë¥åー¡Û
¥Ùー¥°¥ëÀ¸ÃÏ
¹â²Ã¿å¥Ñ¥ó¡Ê¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ËÄÉ²Ã¡Ë
¢¡¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ë
¥Ñ¥ó¥±ー¥¹ÆâÂ¦¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¹¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ°Ê³°¤Î´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤â¡¢º£¸å½ç¼¡¥»¥é¥ß¥Ã¥¯²Ã¹©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡ÊSB-1D271¡Ë¡ÃÀ½ÉÊÆÃÄ¹
1. Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë22¼ï¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー
2. 54Ê¬¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ë¡ÖÄ¶Áá¾Æ¤¥Ñ¥ó¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë
3. ¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±Àß·×¡õ¤¹¤Ã¤¤êÃÖ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
1. Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë22¼ï¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー
ºàÎÁ¤ò¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤Ç¡¢¤³¤Í¤«¤éÈ¯¹Ú¡¢¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ª¤Þ¤«¤»¡£¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥Ñ¥óºî¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤ä´Å¼ò¡¢¤â¤Á¡¢¾Æ¤¤¤¤â¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ó°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤22¼ï¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー¤òÅëºÜ¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁ´82¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. 54Ê¬¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ë¡ÖÄ¶Áá¾Æ¤¥Ñ¥ó¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë
54Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¢¤¬¤ëÄ¶Áá¾Æ¤¥Ñ¥ó¥á¥Ë¥åー¤òÅëºÜ¡£
¡Ö¥Ñ¥óºî¤ê¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤¬ºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ûー¥à¥Ùー¥«¥êー¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ´Íý»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥Ñ¥óºî¤ê¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3. ¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±Àß·×¡õ¤¹¤Ã¤¤êÃÖ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
ÉáÃÊ¤ÎÀö¤¤Êª¤Ï¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¤È¥Ñ¥ó±©º¬¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤Î¤Õ¤¿¤Ï¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÖ¤¾ì¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹¡ÊSB-2D271¡Ë¡ÃÀ½ÉÊÆÃÄ¹
1. ¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¹¤¬¤ë¡ª½¼¼Â¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー30¼ï
2. ºÇÂç1.5¶Ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ
3. ÃÖ¤¾ì¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
1. ¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¹¤¬¤ë¡ª½¼¼Â¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー30¼ï
¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤ËÅëºÜ¤Î¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥ó¡×¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Áー¥º¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¿ー¡×¡Ö¥èー¥°¥ë¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¡¢¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ó°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥åー¤âÂ¿¿ôÅëºÜ¡£ÉÕÂ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁ´97¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥Ñ¥ó¤â¥Ñ¥ó°Ê³°¤â¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. ºÇÂç1.5¶Ô¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢1¶Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯1.5¶Ô¥µ¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¡£3～4¿Í²ÈÂ²¤Î¤´²ÈÄí¤ä¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
3. ÃÖ¤¾ì¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
1.5¶ÔÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï1¶Ô¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡£ÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÏA4¥µ¥¤¥º¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÃÖ¤¾ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
* 2010Ç¯7·î～2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î¥·¥í¥«¤Î¥Ûー¥à¥Ùー¥«¥êー¥·¥êー¥º¤Î¹ñÆâÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯
·¿ÈÖ¡§SB-1D271
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È
ÂÐ±þ¶Ô¿ô¡§1¶Ô
ÅÅ¸»¡§¸òÎ® 100 V¡¢50/60 Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§500 W
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§3.8 kg¡Ê¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡¢¥Ñ¥ó±©º¬´Þ¤à¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý 24.2 cm ¡ß ±ü¹Ô 30.8 cm ¡ß ¹â¤µ 25.7 cm
¥³ー¥ÉÄ¹¡ÊÌó¡Ë¡§1.4 m
¥á¥Ë¥åー¿ô¡§22
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¡¢·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡¢¥Ñ¥ó±©º¬¡¢±©º¬¼è¤êËÀ¡¢¥èー¥°¥ë¥ÈÀìÍÑÍÆ´ï¡¢
¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñ¡Ë
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥×¥é¥¹
·¿ÈÖ¡§SB-2D271
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È
ÂÐ±þ¶Ô¿ô¡§1¶Ô¡¿1.5¶Ô
ÅÅ¸»¡§¸òÎ® 100 V¡¢50/60 Hz
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§550 W
¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§3.9 kg¡Ê¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡¢¥Ñ¥ó±©º¬´Þ¤à¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý 23.3 cm ¡ß ±ü¹Ô 29.7 cm ¡ß ¹â¤µ 29.4 cm
¥³ー¥ÉÄ¹¡ÊÌó¡Ë¡§1.4 m
¥á¥Ë¥åー¿ô¡§30
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¡¢·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥±ー¥¹¡¢¥Ñ¥ó±©º¬¡¢±©º¬¼è¤êËÀ¡¢¥èー¥°¥ë¥ÈÀìÍÑÍÆ´ï¡¢
¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñ¡Ë
¡¦¡Ö¤ª¤¦¤Á¥Ùー¥«¥êー¡×¤Ï¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥í¥«¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.siroca.co.jp/
¥·¥í¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ËÜÅ¹¡§https://store.siroca.jp/
¥·¥í¥«¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/siroca.jp/
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Û
¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò
¢©101-0051ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ¡¡Åìµþ·úÊª¿ÀÊÝÄ®¥Ó¥ë5³¬
TEL¡§0570-001-469
URL: https://www.siroca.co.jp/