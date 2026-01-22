¡Öºî¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤Þ¤Ç0ÉÃ¡£170Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Äèß¸Å¾ÆÍÒ¸µ¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê¡È¥º¥Ü¥é¡ÉÅÚÆé¡ØKOKURYU¡Ù¤òÈÎÇä
èß¸Å¾Æ¡Ê¤Ð¤ó¤³¤ä¤¡Ë¤Î»ºÃÏ¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç°ÂÀ¯3Ç¯¡Ê1856Ç¯¡Ë¤«¤éÂ³¤¯ÍÒ¸µ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²Ú·î¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ·¼Íº¡Ë¤Ï¡¢Ä¾²ÐÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ´ï¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÄ¶·ÚÎÌÅÚÆé¡ØKOKURYU¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCreema SPRINGS¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢¸ø³«³«»Ï¤è¤êÌó1¥ö·î¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û¤Î890¡ó¡ÊÌó890,000±ß¡Ë¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡ÊCreema SPRINGS¡Ë
https://www.creema-springs.jp/projects/kokuryu
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¸½Âå¤Î¿©Âî¤Ë¡ÖÃúÇ«¤Ê¥º¥Ü¥é¡×¤ò
ºßÂð¥ïー¥¯¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¡¢µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìë¡£ÎäÅà¥éー¥á¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ´Íý´ï¶ñ¤È¿©´ï¤ÎÎ¾Êý¤òÀö¤¦¼ê´Ö¡×¤ä¡Ö°Ü¤·ÂØ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤ª»®¤¬Îä¤¿¤¯¤ÆÎÁÍý¤¬Îä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¸½Âå¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢170Ç¯Â³¤¯ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ß¡ÖÄ´Íý´ï¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¿©´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¿·¤·¤¤ÅÚÆé¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKOKURYU¡Ù3¤Ä¤ÎÆÃÄ§1. ¡Öºî¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤Þ¤Ç0ÉÃ¡£Ä¾²Ð¡õ¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¤ÇÀö¤¤Êª¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¸º
¡ØKOKURYU¡Ù¤ÏÂÑÇ®Æ«´ï¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ÎÄ¾²Ð¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÄ´Íý¤·¡¢Ç®¡¹¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø±¿¤Ù¤Ð¡¢°Ü¤·ÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤âÉÔÍ×¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÀö¤¤Êª¤Ï¡¢¤³¤Î¿©´ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
2. ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇÇ®¡¹¡£¡Öèß¸Å¾Æ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÝ²¹À
°ìÈÌÅª¤ÊÆ«¼§´ï¤ËÈæ¤Ù¡¢¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò»ý¤Äèß¸Å¾Æ¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹ー¥×¤Î²¹¤«¤µ¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£Â¨ÀÊÌÍ¤äÎäÅàÌÍ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀìÌçÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º¸¤¬KOKURYU¡¢±¦¤¬KAGETSU¤Î½¾ÍèÉÊ
3. ¡ÖÅÚÆé¡á½Å¤¤¡¦¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¡×¤òÊ¤¤¹¡¢Ä¶·ÚÎÌ¡õ¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
½¾Íè¤ÎÅÚÆé¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢Ìó600g¤È¤¤¤¦¡ÖÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë·Ú¤µ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÎîØÌô¤Ë¤è¤ê¿©Àöµ¡¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£ËèÆü¤Î¿©´ï¤È¤·¤Æ¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë¥¿¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¼ýÇ¼¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Ê¬Â·¤¨¤Æ¤â¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ØKOKURYU¡ÙÍøÍÑ¥·ー¥ó- ºßÂð¥ïー¥¯¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¡§ ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¹¥¯¤Ø¡£ºÇÃ»5Ê¬¤Ç½àÈ÷´°Î»¡£
- Ìë¿©¤Î¥éー¥á¥ó¤Ë¡§ Ä¾²Ð¤ÇÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ß¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Î°ìÇÕ¤ò¡£
- ¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤Ë¡§ Îä¤á¤Ë¤¯¤¤ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î´ï¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¥ê¥¿ー¥ó°ìÎã
- ¡ÚÁá³ä20¡óOFF¡ÛKOKURYU¡ß ËÜÂÎ¤Î¤ß 2¸Ä¡§9,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¡ÚÁá³ä20¡óOFF¡ÛKOKURYU¡ß ËÜÂÎ¤Î¤ß 1¸Ä¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¡ÚCreema SPRINGS³ä¡ÛKOKURYU ËÜÂÎ¡¦³¸¥»¥Ã¥È¡ß1¥»¥Ã¥È¡§10,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.creema-springs.jp/projects/kokuryu
³ô¼°²ñ¼Ò²Ú·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ÂÀ¯3Ç¯ÁÏ¶È¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ëèß¸Å¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÑÇ®Æ«´ï¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò²Ú·î
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô±©ÄÅ»³Ä®20-9
ÂåÉ½¼Ô¡§Æ£°æ·¼Íº
ÁÏ¶È¡§1856Ç¯¡Ê°ÂÀ¯3Ç¯¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.donabe.info/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/kagetsu_1856/
¼èºà¡¦À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.donabe.info/pages/contact
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡§³¤³°¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ä
¸½ºß¡¢²Ú·î¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Özeczec¡Ê¥¼¥¯¥¼¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ÅÚÆé¡ØINAHO¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://www.zeczec.com/projects/inaho