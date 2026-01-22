JAXA¤Î¡ÖMoon to Mars Innovation¡×¤ËºÎÂòÆâÄê¤µ¤ì ·îÌÌµòÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤Ë»ñ¤¹¤ë¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºîÈøÅ°Ìé¡¢°Ê²¼ ¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àé¸¶¾¡¹¬¡¢°Ê²¼ ¥ß¥µ¥ïÁí¸¦¡Ë¡¢YKK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾Åè¹Ì°ì¡¢°Ê²¼ YKK¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼¿®¼£¡¢°Ê²¼ ¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Î4¼Ò¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹ »³Àî¹¨¡¢°Ê²¼ JAXA¡Ë¤Î±§ÃèÃµºº¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¢¨1¡Ê¥Ï¥ÖÄ¹ ¿¹¼£¡¢°Ê²¼ Ãµºº¥Ï¥Ö¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè13²ó¸¦µæÄó°ÆÊç½¸¡ÖMoon to Mars Innovation¡×¢¨2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±Äó°Æ¤·¤¿¡Ö·îÌÌ´ðÃÏ¹½ÃÛ¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÄó°Æ¡Ë¡×¤¬ºÎÂòÆâÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖMoon to Mars Innovation¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡±§Ãè»º¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1.1Ãû¥É¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¢¨3¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Ë¤è¤ë±§Ãè»ö¶È¤Î³èÀ²½¤ä¹ñºÝÅª¤Ê·îÃµºº³èÆ°¤Î¿ÊÅ¸¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·î¡¦²ÐÀ±Ãµºº¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMoon to Mars Innovation¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢JAXA¤ÈÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤¬·îÃµºº¤Ø¤Î¥Ëー¥ºÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½Ð¸ýÀïÎ¬¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎJAXA¤Î±§ÃèÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È´ë¶ÈÅù¤Î±§Ãè»ö¶È²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¸¦µæÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÄó°Æ¤ÎÇØ·Ê¤ÈºÎÂò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜÄó°Æ¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃµºº¥Ï¥Ö¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Âè3²ó¸¦µæÄó°ÆÊç½¸¤Ç¤ÎºÎÂò¢¨4¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤È¥ß¥µ¥ïÁí¸¦¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾å¡Ê¹ñÆâ¡¦Æî¶Ë¡Ë¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤äµ»½Ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¡×¤ò¡¢±§Ãè´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¡Ö¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·îÌÌµòÅÀ¹½ÃÛ¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¤Î¥â¥¸¥åー¥ë·¿¤ÎµòÅÀ¤ÎÏ¢·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µòÅÀµ¬ÌÏ¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÄó°Æ¤Ï¡¢·îÌÌµòÅÀ¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿½ÐÍè¤ëÍ×ÁÇ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎºÎÂòÆâÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«È¯ÂÎÀ©
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÆî¶Ë¤Ç¤ÎÏ¢·ëµ»½Ñ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤ª¤è¤Ó¥ß¥µ¥ïÁí¸¦¤¬Á´ÂÎ¤ÎÅý³ç¤ä¹©¶È²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Î³«È¯¡¦µ»½Ñ¼Â¾ÚÅù¤òÃ´¤¤¡¢YKK¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÅù¤Î³«È¯¡¦¶¡µë¤ò¡¢¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹¤¬ËìºàÅù¤Î³«È¯¡¦¶¡µë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é4¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±§Ãè´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦ÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ëJAXA¤¬»²²è¤·¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¤Þ¤º¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±§Ãè´Ä¶¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¡×¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸¦µæ¹àÌÜ¤òºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é2028Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢JAXA¤ò´Þ¤à5¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢±§ÃèÆÃÍ¤Î¶³¦¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Í×ÁÇ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î±§Ãè¼Â¾Ú¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿µ»½Ñ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¡×³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ìó50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆî¶Ë¤Î¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ°÷¤Î³èÆ°¤äÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë·úÊª¤Î¼õÃí¡¦·úÀß»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÅª»Ü¹©´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃ»´ü´Ö¤Ç»Ü¹©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¹âÅÙ¤ÊÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©ÀÇ½Åù¤òÈ÷¤¨¤¿¹©¶È²½µ»½Ñ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢2017Ç¯¤Ë¡¢JAXA¤ÎÃµºº¥Ï¥Ö¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½»Âð¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·îÌÌµòÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ»½ÑÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Æî¶Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¶Ë¸Â´Ä¶²¼¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥ß¥µ¥ïÁí¸¦¡¦JAXA¡¦Âç³Ø¶¦Æ±ÍøÍÑµ¡´ØË¡¿Í¾ðÊó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæµ¡¹½¹ñÎ©¶ËÃÏ¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹ ÌîÌÚµÁ»Ë¡¢°Ê²¼ ¶ËÃÏ¸¦¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æî¶Ë¤Î¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ª¤è¤Ó¥Éー¥à¤Õ¤¸´ðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆî¶Ë°ÜÆ°´ðÃÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö´Ê°×»Ü¹©À¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¢¨5¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ºî¶È¼Ô¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë·úÊª¤Î³ÈÄ¥¡¦½Ì¾®¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Ë¡¡×¢¨6¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ö¤ÎÏ¢·ëµ»½Ñ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢YKK¤Î¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡×¤È¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹¤Î¡ÖËìºà¡×¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢½¾Íè¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÛÊ¬Ìî¤ÎÁÇºà¤äµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤Ï¢·ëµ»½Ñ¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¹ñÆâ¤Ø¤â¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æî¶Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡ÖMOVE CORE¡×¢¨7¤ò¡¢¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤¬È¯Çä¡£¹©¶È²½½»Âð¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¡¦Àß·×¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö½»ÂðÉÊ¼Á¡×¤Î¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë·úÃÛ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¶õ´Ö¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëÏ¢·ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢4¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¤È²þÎÉ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè13²ó¸¦µæÄó°ÆÊç½¸¡¡³µÍ×
¸¦µæÌ¾¾Î¡§·îÌÌ´ðÃÏ¹½ÃÛ¤Ë»ñ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ¤Î³«È¯
¸¦µæÎà·¿¡§¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸·¿
¸¦µæNo ¡§11
¸¦µæÎÎ°è¡§¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¡õ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°
¸¦µæ²ÝÂê¡§¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç»Ü¹©À¤Î¹â¤¤¶õ´ÖÏ¢·ëµ»½Ñ
¸¦µæ´ü´Ö¡§24¥ö·î¡Ê2026Ç¯4·î～2028Ç¯3·î¡Ë
¸¦µæ·ÐÈñ¡§1,000Ëü±ß
¡Ê»²¹Í¡ËJAXA ±§ÃèÃµºº¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥ÖHP¡§https://www.ihub-tansa.jaxa.jp/topics/RFP_announcement13.html
¢£¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤ÏÆÈ¼«¤Î¡ÖÌÚ¼Á¥Ñ¥Í¥ëÀÜÃå¹©Ë¡¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢1998Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¢¨8¤Î¡Ö¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½»Âð¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆî¶Ë¡¦¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Î·úÊª·úÀß¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶ËÃÏ¤Ç¤Îµï½»¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¿·ÃÛ»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡¢¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë½£¡¦ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°»ö¶È¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç5¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÍýÇ°ÂÎ·Ï¤òºöÄê¤·¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÉHOME¡É¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿À¤³¦¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê½»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.misawa.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï1973Ç¯¤Ë¡¢½»Âð¶È³¦½é¤Î¡Ö½»À¸³è¡×¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤µ»½Ñ³«È¯¤äÄ´ºº¸¦µæ¤òÃ´¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÀè¿Ê¥Æー¥Þ¤ò¡¢¥Ïー¥É¡Êµ»½Ñ³«È¯¡Ë¤È¥½¥Õ¥È¡Ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡Ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æî¶Ë¡¦¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Î·úÀß¤ä¶ËÃÏ¸¦µæ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î¹âÅÙ¤Êµï½»µ»½Ñ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö4¤Ä¤Î°é¤à¡×¤ò³«È¯»Ø¿Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤Þ¤Ç¸¦µæÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î½»À¸³è¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë¡ÖË¤«¤ÊÀ¸³è²ÁÃÍ¡×¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://soken.misawa.co.jp/
¢£YKK³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YKK¥°¥ëー¥×¤ÏÀ¤³¦70¤Î¹ñ/ÃÏ°è¤Ç¸½ÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖFasten¡×¡áÎ±¤á¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥¡¥¹¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡Ê¥¹¥é¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡Ë¡¢ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¦¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ë¥ó¥°¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÂ¾¿Í¤ÎÍø±×¤ò¿Þ¤é¤º¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÈË±É¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯YKKÀº¿À¡ÖÁ±¤Î½ä´Ä¡×¤È¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¹¹¤Ê¤ëCORPORATE VALUE¤òµá¤á¤Æ¡×¤òÁ´»ö¶È¤Îº¬´´¤Ë¿ø¤¨¡¢ËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.ykk.com/
¢£¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ó¥Ü¥¦¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1939Ç¯ÀßÎ©¤ÎËìºà¡¦¥·ー¥ÈÁÇºà¥áー¥«ー¤Ç¡¢¡Ö¿·²Ã¡Ê¥·¥ó¥«¡Ë¡×¤ò´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡ÊÁ¡°Ý¡Ë¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ê¼ù»é¡Ë¤òÊ£¹ç¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ä»º¶È»ñºà¥·ー¥È¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¥Æ¥ó¥ÈÁÇºà¤ä¥È¥é¥Ã¥¯ËÚ¡¢¹©»öÍÑÍÜÀ¸¥·ー¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦Ë¥À½¤Þ¤Ç°ì´ÓÄó¶¡¤·¡¢°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆËì¹½Â¤Êª¤äLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢´ÇÈÄ¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï´Ä¶ÇÛÎ¸¤äCSR¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢CO2ºï¸º¤ä¼×Ç®¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kanbo.co.jp
¢¨1¡§¡Ö±§ÃèÃµºº¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ï¥Ö¡×¤Ï¡¢»º³Ø´±¤Î¸¦µæ·ëÀáÅÀ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°ÛÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¡¦µ»½Ñ¤òµê¹ç¤µ¤»¡¢»º³Ø´±¤Ç¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±§ÃèÃµºº¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ëGame Change¡Ê¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¡Ö¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¡õ¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î4¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë·îÃµºº¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¡ÖMoon to Mars Innovation¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.ihub-tansa.jaxa.jp/introduction/
¢¨3¡§https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space¡ÊMorgan Stanley,2020Ç¯7·î¡Ë
¢¨4¡§±§ÃèÃµºº»ö¶È¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥à¤ÎÄó°Æ¤¬JAXA¤Î¸¦µæÄó°ÆÊç½¸¤ËºÎÂò¡¡https://www.misawa.co.jp/corporate/news_release/2017/0901/release.pdf¡Ê2017Ç¯9·î¡Ë
¢¨5¡§JAXA¡¢¶ËÃÏ¸¦¡¢¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥àµÚ¤Ó¥ß¥µ¥ï¥Ûー¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡ÖÆî¶Ë°ÜÆ°´ðÃÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.misawa.co.jp/corporate/news_release/2019/0826/release.pdf¡Ê2019Ç¯8·î¡Ë
¢¨6¡§Æî¶Ë°ÜÆ°´ðÃÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥»¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Ë¡¡¡https://www.misawa.co.jp/nankyoku/idoukichi/
¢¨7¡§¹©¶È²½µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤È¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò¿·È¯Çä¡ÖMISAWA UNIT MOBILITY¡ØMOVE CORE¡Ù¡×¡¡https://www.misawa.co.jp/corporate/news_release/2023/0824_2/release.pdf¡Ê2023Ç¯8·î¡Ë
¢¨8¡§Åö¼ÒÄ´¤Ù¡¡¡¡