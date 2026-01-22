¤Ò¤«¤êÌ£Á¹ 2026Ç¯½Õ²Æ¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¡¡¡Ø¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10£ç¤ª¤ß¤½½Á ¥«¥Ã¥×¡Ù
¡¡¤Ò¤«¤êÌ£Á¹³ô¼°²ñ¼Ò¢¨1¡ÊÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´²¼¿ÛË¬Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ Á±Çî °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢1ÇÕ¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10g¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¨ÀÊ¤ß¤½½Á¡Ø¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10£ç¤ª¤ß¤½½Á ¥«¥Ã¥×¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£Á¹½Á¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1²ñ¼ÒÌ¾¤Î¡ÖÁ¹¡×¤ÎÀµ¤·¤¤É½µ¤Ï¸ýÊÐ¤ËÁ¾
¢¡¾¦ÉÊ³«È¯ÇØ·Ê
¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Öー¥à¤ä2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ï¡¢3,096²¯±ß(2024Ç¯Èæ4.4%Áý)¢¨2¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¿©À¸³è¤Ç¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ«¿©¤Ï¡¢»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤Ê¤É¤«¤é¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Êäµë¤Ç¤¤ë¿©ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Ì£Á¹½Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯Êäµë¿©ÉÊ 2025 °ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ーÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¡×¤è¤ê
¢¡¡Ø¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10£ç¤ª¤ß¤½½Á ¥«¥Ã¥×¡Ù¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
- 1ÇÕ¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10g¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Ì£Á¹½Á
1¿©¤¢¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10g¤òÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿©»ö¤ÇÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÌµÍý¤Ê¤¯Êäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤äÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¡¢¿©¤¬ºÙ¤¤¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£Á¹½Á¤Ç±ÉÍÜ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Ì£Á¹½ÁËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈËþÂ´¶¤òÄÉµá
ÀÖÌ£Á¹¤ÈÇòÌ£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢³ï¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¡¢¤ï¤«¤á¡¦ÌýÍÈ¤²¡¦¤Í¤®¤ÎÄêÈÖ¶ñºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊäµë¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£Á¹½Á¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚÍ³Íè¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
- ¥«¥Ã¥×ÍÆ´ïÉÕ¤¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
¥«¥Ã¥×¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤äºßÂð¥ïー¥¯Ãæ¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ò¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ó
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§ ¡Ø¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10£ç¤ª¤ß¤½½Á ¥«¥Ã¥×¡Ù
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§ 270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ ÍÆ ÎÌ¡§ 19.2g
¾Þ Ì£ ´ü ¸Â¡§ 12¥ö·î
¢¡Ä«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¤Ø¤Î»¿Æ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Ò¤«¤êÌ£Á¹¤Ï¡¢Ä«¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î»¿Æ±²ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©½¬´·¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¤Ò¤«¤êÌ£Á¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§03-5940-8850