£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü

Åö¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅì²£Àþ¡¢ÌÜ¹õÀþ¡¢ÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢Âç°æÄ®Àþ¡¢ÃÓ¾åÀþ¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢º®»¨´ËÏÂ¤äÃÙ±äËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±¿Å¾»þ¹ï¤äÎó¼Ö¼ïÊÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
£±¡¥²þÀµÆü ¡§ £²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£²¡¥¼Â»ÜÏ©Àþ ¡§ Åì²£Àþ¡¢ÌÜ¹õÀþ¡¢ÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¢Âç°æÄ®Àþ¡¢ÃÓ¾åÀþ¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ
£³¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
¡Ê£±¡ËÅì²£Àþ¡¢ÌÜ¹õÀþ¡¢ÅìµÞ¿·²£ÉÍÀþ
¢£°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÀè¡¢±¿Å¾»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹
¡¡¡¦²¼¤ê¡Ê²£ÉÍÊýÌÌ¡¢ÆüµÈÊýÌÌ¡¢ÁêÅ´Àþ¤ËÄ¾ÄÌ¤¹¤ëÎó¼Ö¡Ë¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ç¹ÔÀè¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Ê¿ÆüÄ«¥é¥Ã¥·¥å»þ´ÖÂÓ¤Î¾å¤ê¡Ê½ÂÃ«ÊýÌÌ¡¢ÌÜ¹õÊýÌÌ¡Ë¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÃÙ±äËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Åì²£Àþ¤ÏÊ¿Æü£±£¸»þÂæ¤Î²¼¤ê¤Î±¿Å¾´Ö³Ö¤ò¶ÑÅù²½¤·¡¢º®»¨¤äÃÙ±ä¤ÎËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Åì²£Àþ¤ÏÊ¿Æü¤Î²¼¤êµÆÌ¾¹Ô¤ºÇ½ªÎó¼Ö¢¨£²¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÄ¾Á°¤ÎÎó¼Ö¢¨£±¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢º®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÜ¹õÀþ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î²¼¤êÆüµÈ¹Ô¤ºÇ½ªÎó¼Ö¢¨£³¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ
¢£°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÎó¼Ö¼ïÊÌ¡¢±¿Å¾»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹
¡¡¡¦Ê¿Æü½ÂÃ«È¯£±£¸»þÂæ～£±£¹»þÂæ¤Î²¼¤ê¡ÊÃæ±ûÎÓ´ÖÊýÌÌ¡Ë¤ÎµÞ¹Ô¤ò¡¢°ìÉô¤ò½ü¤½àµÞ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Í¥ÅùÎó¼Ö¤È³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¾è¼ÖÎ¨¤òÊ¿½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«±Ø¥Ûー¥à¤äÍ¥ÅùÎó¼Ö¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ª¤è¤ÓÃÙ±äËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¹Ô¤«¤é½àµÞ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÆÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÅÚµÙÆüÃæ±ûÎÓ´ÖÈ¯£¹»þÂæ～£±£³»þÂæ¤Î¾å¤ê¡Ê½ÂÃ«ÊýÌÌ¡Ë¤ÎµÞ¹Ô¡ÊÂç°æÄ®¹Ô¤¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò¡¢°ìÉô¤ò½ü¤½àµÞ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÆÃ¤Ëº®»¨¤¹¤ëÆó»Ò¶ÌÀî～½ÂÃ«´Ö¤Î³Æ±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÎó¼ÖËÜ¿ô¤ò£±»þ´Ö¤¢¤¿¤ê£¹ËÜ¤«¤é£±£²ËÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Í¥ÅùÎó¼Ö¤È³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¾è¼ÖÎ¨¤ÎÊ¿½à²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¹Ô¤«¤é½àµÞ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÆÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½êÂ°¼ÖÎ¾¤ÎÉÔÂ¤ËÈ¼¤¦²¼¤ê°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Î±¿Å¾ËÜ¿ô¤Î¸º¾¯¡¢¾å¤ê°ìÉôÎó¼Ö¤Î¹ÔÀè¡¦Îó¼Ö¼ïÊÌ¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹
¡¡¡¦£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¹½Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÎó¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÇÂ»½ý¤·¤¿Åö¼Ò½êÂ°¼ÖÎ¾¤Î£±£°Î¾ÊÔÀ®·×£²ÊÔÀ®¤¬»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¤Î±¿ÍÑÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¿Æü£·»þÂæ～£¹»þÂæ¤Î²¼¤ê¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾ËÜ¿ô¤¬ºí¾Â～Ä¹ÄÅÅÄ´Ö¤Ç£²ËÜ¡¢Ä¹ÄÅÅÄ～Ãæ±ûÎÓ´Ö´Ö¤Ç£±ËÜ¸º¾¯¤·¡¢Ê¿Æü£¸»þÂæ～£¹»þÂæ¾å¤ê¤Ç¤Ï°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀè¡¢Îó¼Ö¼ïÊÌ¡¢ÊÔÀ®Î¾¿ô¡¢±¿Å¾»þ¹ï¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾å¤ê¤Î±¿Å¾ËÜ¿ô¤ËÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½êÂ°¼ÖÎ¾¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂç°æÄ®Àþ
¢£°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹
¡¦Åì²£Àþ¤ÎµÆÌ¾¹Ô¤ºÇ½ªÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ïÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¿Æü¤Î²¼¤ê¹Â¤Î¸ý¹Ô¤ºÇ½ªÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÃÙ±äËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÃÓ¾åÀþ¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ
¢£°ìÉô»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾ËÜ¿ô¤ÎÁý²Ã
¡¡¡¦ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤ÏÅÚµÙÆü£±£·»þÂæ¤«¤é£±£¸»þÂæ¤Ë¤«¤±¤ÆÎó¼Ö¤Î±¿Å¾ËÜ¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢º®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹
¡¡¡¦ÃÓ¾åÀþ¤ª¤è¤ÓÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤Ï°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÃÙ±äËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À¤ÅÄÃ«Àþ¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥À¥¤¥ä²þÀµ¸å¤Î³Æ±Ø»þ¹ïÉ½¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î¾å½Ü¤«¤é³Æ±Ø¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£