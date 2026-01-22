¡Ú2/8Åìµþ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²ÀìÌç²È¡ß»º¸å¥±¥¢¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ³«ºÅ¡¡Ìëµã¤¤ä°é»ù¤ÇÇº¤à¿Æ»Ò¤¬¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤
¹çÆ±²ñ¼ÒMamunity¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§±Ê°æ²ÂÂå¡¿ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµÄ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü ¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¡ÖYUARITO DAY¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆýÍÄ»ù¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤È»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹ ¥È¤Ë¤è¤ë¡¢Ìëµã¤¤ËÇº¤à¤´²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê¤Í¤ó¤ÍºÂÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤Î°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤Î£±°Ì¤Ï¡ÖÌëµã¤¤ÎÂÐ±þ¡×
0～2ºÐ¤Î»Ò¤ò¤â¤Ä°é»ù¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°é»ùÃæ¤ËºÇ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÌëµã¤¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡ÊKenvueÄ´ºº, 2023¡Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌëµã¤¤¬²ÈÄí¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìëµã¤¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤ÏËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÌäÂê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌëµã¤¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¼Á¤ä·îÎð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë»º¸å¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌëµã¤¤ËÇº¤à¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¸þ¤±¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤Î¡È¤°¤Ã¤¹¤ê¤Í¤ó¤Í¡ÉºÂÃÌ²ñ¡× ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»°¶¶¤«¤Ê¡Ê¤Í¤ó¤Í¥Öー¥±ÂåÉ½¡Ë¡¢»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅÏî´°¦»Ò(³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she's ÂåÉ½¼èÄùÌò)¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à±Ê°æ²ÂÂå¤Î£³Ì¾¤ÎÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤ä¡¢»º¸å¥±¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë»º¸å¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ°é»ù¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
1. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²¤òÀ°¤¨¤ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ç¼ÂÁ©Åª¤ÊÊýË¡
·îÎðÊÌ¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¡¢ÆýÍÄ»ù¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤¬ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2. »º¸å¥±¥¢¤ÇÍê¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶
½õ»º»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ´¶¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÍê¤ì¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Ö¸É°é¤Æ¡×¤«¤é¡¢Ì²¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ø¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¸ÉÆÈ¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìëµã¤¤ËÇº¤ß¡¢Æü¡¹¤Î°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¡È¸É°é¤Æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê»º¸å¥±¥¢¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤¡¢²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤--¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊóÆ»¤Î¤ªÎÏ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢¡ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¿Æ»Ò¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤Î¡É¤°¤Ã¤¹¤ê¤Í¤ó¤Í¡É¡× ºÂÃÌ²ñ
¢¡ ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)13:00～14:00
¢¡ ³«ºÅ¾ì½ê¡§¡ÖYUARITO DAY¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3ÃúÌÜ23-1 AcnÆüËÜ¶¶¥ê¥Ðー¥µ¥¤¥É 4³¬¡Ë
¢¡ÂÐ¾Ý:0ºÐ»ù¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô(¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ)¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÇ¥¿±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¶èÆâ³°Ìä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¢¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ(Í½Äê) ¢¨¤¿¤À¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ(0ºÐ»ù)Ï¢¤ì¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¿ーÂå¤È¤·¤Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥ª¥à¥Ä¤½¤ÎÂ¾É¬Í×¤ÊÊª¤ò¤´»ý»²¤Î¾å¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://peatix.com/event/4702880/view
¢¡¡Ú¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡Û
13:00～ ³«²ñ°§»¢
13:05～ ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²È¯Ã£¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÀ°¤¨Êý
¡¦»º¸å¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤È¿´¤Î¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
13:20～ ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
·îÎðÊÌ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤Í¤ó¤Í¥¢¥×¥íー¥Á
»º¸å²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È
13:45～ ¼Áµ¿±þÅú
13:50～ ¸òÎ®¡¦¾ðÊó°ÆÆâ
14:00 ÊÄ²ñ
¡ÚÀìÌç²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
»°¶¶¤«¤Ê (¤Í¤ó¤Í¥Öー¥±ÂåÉ½)
¹ñºÝ»ñ³Ê IPHI Ç¥ÉØ¤ÈÆýÍÄ»ù¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£5 Ç¯´Ö¤Ç 2,500 Ì¾°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢²þÁ±Î¨¤Ï 97%°Ê¾å¡£ Yahoo!¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÇ§Äê¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¡×ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ 130 ËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£11 ·î¤Ë½é¤Î½ñÀÒ¡Ø¿Æ»Ò¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¼Á¥¿¥¤¥×ÊÌ¤°¤Ã¤¹¤ê¤Í¤ó¤Í¥¬¥¤¥É¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£
HP¡§https://www.nenne-bouquet.com
Instagram¡§https://www.instagram.com/kana_mitsu.nenne/
Yahoo¡ªµ»ö¡§https://news.yahoo.co.jp/users/expert/nennenokanasammitsuh/
ÅÏî´°¦»Ò(³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she's ÂåÉ½¼èÄùÌò)
½õ»º»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½÷ÀÀìÌç¿¦¤ÎÆ¯¤¯¾ì¤ò¹¤²¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢»º¸å1Ç¯Ì¤Ëþ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»º¸å¥±¥¢»ÜÀß ¤ÎYUARITO¥·¥êー¥º¡ÊÆüµ¢¤ê¥±¥¢»ÜÀß¡ÖYUARITO DAY¡×¡¢½ÉÇñ»º¸å¥±¥¢¡ÖYUARITO STAY¡×¡Ë¡¢Äã·îÎð¥Ù¥Óー¥· ¥Ã¥¿ー¡Ö¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡×¡¢»º±¡¸þ¤±¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Öshe's path¡×¤ò±¿±Ä¡£»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È ¤ò¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æüµ¢¤ê»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¡ÖYUARITO DAY ÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®¡×
HP¡§https://yuarito.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/YUARITODAY
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/
¼çºÅ/¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
±Ê°æ ²ÂÂå¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò Mamunity ÂåÉ½¼Ò°÷/Ãæ±û¶èµÄ²ñµÄ°÷¡Ë
³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤ÈÆ¯¤¯½÷À¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä¡£ Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ÉÔ°Â¤ä¸ÉÎ©´¶¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢Ãæ±û¶èµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤äÆ¯¤¯½÷À¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¡¢Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿À¯ºöÄó¸À¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£