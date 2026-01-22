氷川きよし＋KIINA.初のアパレルコラボ！「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」を1月30日より販売

株式会社ZOZO

演歌からポップス、ロックまで、多彩な表現で日本の音楽シーンにおいて唯一無二の魅力を確立し続けるアーティスト・氷川きよし＋KIINA.さんとZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、1月30日（金）よりZOZOTOWNで販売します。

今回販売するのは、KIINA.さん本人が監修し、ご自身のお名前や楽曲名をデザインにあしらった、日常のコーディネートに取り入れやすいアパレルやグッズなど全12型のアイテムです。

また、ZOZOTOWNでの販売と並行し、明治座で開催される「氷川きよし特別公演」の公演期間中のうち、2026年2月1日（日）～2月8日（日）の期間には、本コラボの一部アイテムを会場にて販売します。（※）

（※）貸切公演を除きます

・販売期間：2026年1月30日（金）正午 ～ 2026年3月2日（月）正午

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/kiyoshihikawa-kiina/

※1月30日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月下旬～9月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

ZIP HOODIE(クリアカード1枚付き)：16,500円（税込）

※明治座で販売される商品には、クリアカードは付属しません。

ONE POINT TEE(クリアカード1枚付き)：6,000円（税込）

※明治座で販売される商品には、クリアカードは付属しません。

CROSSBODY BAG(クリアカード1枚付き)：9,900円（税込）

※明治座で販売される商品には、クリアカードは付属しません。

SWEAT PANTS(クリアカード1枚付き)：11,000円（税込）

※明治座で販売される商品には、クリアカードは付属しません。

CAP：5,500円（税込）

MIRROR KEYCHAIN：3,300円（税込）

KIINA. FRIENDS：3,500円（税込）

＜購入者キャンペーン＞

コラボレーションアイテムを12,000円（税込）以上購入のお客様の中から、抽選で3名様にKIINA.直筆サイン入り「ONE POINT TEE(クリアカード1枚付き)」（宛名入り）をプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、販売開始後に商品ページにてご確認ください。

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）をフォローし、1月30日（金）17:00に投稿されるポストにハッシュタグ「#ZOZOTOWNに氷川きよし降臨」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で5名様に「MIRROR KEYCHAIN」と「KIINA. FRIENDS」のセットをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、1月30日（金）17:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてご確認ください。

＜氷川きよし＋KIINA. プロフィール＞

1977年9月6日生まれ、福岡県出身。2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場。2006年には第48回日本レコード大賞で「ー剣」にて大賞を受賞。2008年には紅白歌合戦の大トリをつとめた。アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。音楽フェスなどでは"KIYOSHI HIKAWA+KIINA."名義でも活動し、音楽性や自己表現の領域をさらに広げている。

Ｘ：https://x.com/kiina_staff

Instagram：https://www.instagram.com/kiina_kiyoshi_hikawa/

YouTube：https://www.youtube.com/@kiyoshihikawa-official

Official Website：https://www.kiizna.co.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kiina_kiyoshi_hikawa