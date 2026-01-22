À¤³¦Ãæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖOTOLIV Lesson Online¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥ê¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Åç´ÓÊâÈþ¡¢°Ê²¼¥ª¥È¥ê¥Ö¡Ë¤Ï¡¢³¤³°µï½»¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ô¥¢¥Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖOTOIRO¡Ü¡Ê¤ª¤È¤¤¤í¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¡¢¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅý¹ç¤·¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖOTOLIV Lesson Online¡Ê¥ª¥È¥ê¥Ö ¥ì¥Ã¥¹¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê1·î22Æü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
OTOLIV Lesson Online¡Ê¥ª¥È¥ê¥Ö ¥ì¥Ã¥¹¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
¢£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢²»³Ú¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ä¶ÌÌ¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ²»³Ú¶µ¼¼¤¬¶áÎÙ¤Ë¤Ê¤¤
- ÄÌ³Ø¤äÁ÷·Þ¤Ë»þ´ÖÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë
- ¹Ö»Õ¤Î¼«ÂðË¬Ìä¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
- ³¤³°ºß½»¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¶µ°éµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤â³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥ê¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»³Ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼Á¤Î¹â¤¤²»³Ú¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖOTOLIV Lesson Online¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖOTOLIV Lesson Online¡× ¤Î8¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
°éÀ®·¿¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¶µºà¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ì¤½¢³Ø»ù～Äã³ØÇ¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»³Ú¶µ°é
- ¡Ö»ØÆ³¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö°éÀ®¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á
- ÀìÌç¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È
- Í·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à
- ¹ñÆâ³°¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¡ÊÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¡Ë
- ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¸¡Äê¡ÊMUKEN¡Ë¤ò¥ì¥Ã¥¹¥óÆâ¤Ç¼õ¸³²ÄÇ½
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥É¥ì¥ß¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤È³Ø¤Ù¤ë
ÀìÌç¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È
Í·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¸¡Äê¡ÊMUKEN¡Ë¤ò¥ì¥Ã¥¹¥óÆâ¤Ç¼õ¸³²ÄÇ½
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥É¥ì¥ß¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤È³Ø¤Ù¤ë
¢£Áª¤Ù¤ë£²¤Ä¤Î¥³ー¥¹
·î3²ó¤Î¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡×¤È·î2²ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥³ー¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ´Ö¤Ï30¡¦45¡¦60¡¦90Ê¬¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¦²Î¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡¢¶µºàÈñ¤ä¸¡ÄêÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤¯³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹(Ç¯36²ó/·î3²ó)
ÎÁ¶âÉ½Îã¡Ë¥Ô¥¢¥Î¡¢²Î
¥é¥¤¥È¥³ー¥¹(Ç¯24²ó/·î2²ó)
ÎÁ¶âÉ½Îã¡Ë¥Ô¥¢¥Î¡¢²Î
¢¨¾åµ¤ÎÂ¾¡¢Æþ²ñ»þ¤ËÆþ²ñ¶â¤¬°ì²ÈÂ²¤¢¤¿¤ê11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～2·î28Æü¡Ë
¡ÖOTOLIV Lesson Online¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Ä¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
Ì¤½¢³Ø»ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò»ý¤Ä¹ñÆâ³°¤Î¤´²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢OTOLIV Lesson Online ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÆâÍÆ
¡¦30Ê¬´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¦Æþ²ñ¶âÈ¾³Û¡Ê11,000±ß¢ª5,500±ß¡Ë
¢§ÂÐ¾Ý
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô
¡¦³¤³°ºß½»¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¤´²ÈÄí
¡¦ÆüËÜ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î²»³Ú¶µ°é¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¶áÎÙ¤Ë²»³Ú¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤¡¢ÄÌ³Ø¡¦Á÷·Þ¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ÚË¡¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
³¤³°Ãóºß¼Ô¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¡¦²ÈÂ²»Ù±ç»Üºö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÆâÍÆ
¡¦Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿½é´üÀß·×¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌµÎÁÄó¶¡
¡¦Æ³Æþ·èÄê´ë¶ÈÍÍ¸ÂÄê¡¢À¸±éÁÕ¥³¥ó¥µー¥È¡Ê2Ì¾ÊÔÀ®¡¦30Ê¬´Ö¡Ë¤ò1¼Ò¤¢¤¿¤ê1²óÌµÎÁÄó¶¡
¢¨Æ³Æþ·ÁÂÖ¡¦¾ò·ï¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÂÐ¾Ý
¡¦³¤³°Ãóºß¼Ô¡¦³¤³°¶ÐÌ³¼Ô¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È
¡¦¹ñºÝ·ëº§²ÈÄí¤ä³¤³°ºß½»¼Ò°÷¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤Ë¡¿Í
¡¦½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤ä¿ÍºàÄêÃå¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ¡§É¬¤º¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¤ò¤´µºÜ¤Î¾å¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«
¥ª¥È¥ê¥Ö¤Ï¡¢¡ÖOTOLIV Lesson Online¡×¤òÃæ³Ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¸þ¤±¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¡ÊBtoC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Ãóºß²ÈÄí¤ä¹ñºÝ·ëº§²ÈÄí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ËÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼ÔÁØ¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢µï½»ÃÏ¤äÀ¸³è´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÆüËÜÈ¯¤Î²»³Ú¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Ë²»³Ú¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢ÄÌ³Ø¡¦Á÷·Þ¤¬º¤Æñ¤Ê²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¶µ°éµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¡ÊBtoB¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Ãóºß¼Ô¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²»Ù±ç»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖOTOLIV Lesson Online¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¼Ò°÷¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì´Ä¶¤ÇÆüËÜ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î²»³Ú¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¼Ò°÷ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ä¿ÍºàÄêÃå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/173145/table/3_1_c2d919975bb901f01cb978d7893543bf.jpg?v=202601220221 ]
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥ê¥Ö¡ÊOTOLIV Inc.¡Ë
¹ÊóÃ´Åö¡§¾®ÃÓ
TEL¡§03-6426-5764
MAIL¡§info@otoliv.com