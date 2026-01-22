ËüÇî¤ÎÇ®¶¸¤òºÆ¤Ó¡ª40¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Õー¥É¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇþ¿©²»º×2026 ～ ¥¢¥Õ¥¿ーEXPO ～¡×
ËüÇî¤ÎÊÄËë¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥ì¥¬¥·ー¤ò¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇþ¿©²»º×(¤Ð¤¯¤·¤ç¤¯¤ª¤ó¤µ¤¤)2026 ～ ¥¢¥Õ¥¿ーEXPO ～¡× ¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à(ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¦¿©¡¦²»³Ú¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËüÇî¤Î¤½¤ÎÀè¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆþ¾ìÌµÎÁ¤Î¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî»Ë¾åºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ
º£²ó¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Õー¥É¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Âç½¸·ë¡ª¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢Â¿¹ñÀÒ¥Õー¥É¤ÈÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò°ìÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÅ¸³«¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëÂ¿À¤Âå¡¦Â¿¹ñÀÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËüÇîÊÄËë¸å¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó»²²Ã¤â¼Â¸½
ËüÇîÊÄËë¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤ëËüÇî¡×¤«¤é¡ÖÂÎ´¶¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî¡×¤Ø
ËüÇî¤Îµ²±¤äÂÎ¸³¤ò°ì²áÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë ¡ß ¿© ¡ß ²»³Ú¤ò¼´¤È¤·¤¿¡ÖÇþ¿©²»º×¡×
¡ÖÇþ¿©²»º×¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¿©¡¢²»³Ú¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËüÇî¤ÎÊÄËë¸å¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÇþ¿©²»º×2026 ～¥¢¥Õ¥¿ーËüÇî～¡× ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¹ñÀÒ¥Õー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¡¦DJ¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½¸·ë¡£
¹ñ¤äÊ¸²½¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËüÇî¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢Â¿¹ñÀÒ¥Õー¥É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î²»³Ú¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËüÇî¤Î¤½¤ÎÀè¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÏÂè°ìÃÆ¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¹ñ¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¾ÜºÙ¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤Ï½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤Î¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÉÁ¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/bakushoku_afterexpo(https://www.instagram.com/bakushoku_afterexpo)
¢£ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ï¡¢1970Ç¯¤ÎÆüËÜËüÇîÇîÍ÷²ñ¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ËüÇî¤ÎÍýÇ°¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¡¢¸½ºß¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£