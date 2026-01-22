OBC¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨Êý¤ò30Ê¬ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç²òÀâ¡ª
´ªÄêÊô¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤Î´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ À®»Ë¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿°Ê²¼OBC¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÂ³¤¯Ç¯ËöÄ´À°¤Î²þÀµ¤Ë¡¢¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡©- 2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤«¤é³Ø¤Ö¡ØÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨Êý¡Ù -¡×¤ÈÂê¤·¤¿30Ê¬¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ï¡¢²þÀµ¤ÎÉé²Ù¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÁÏÀß¡×¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê²þÀµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÄÌ¶Ð¼êÅö¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÈ¯Åª¤Ê²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤äºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â²þÀµÂÐ±þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤È¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯Ç¯ËöÄ´À°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿È÷¤¨Êý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢Ê£»¨¡¦ÆÍÈ¯Åª¤Ê²þÀµ¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡ØÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Ì¾¾Î¡§º£¸å¤âÂ³¤¯Ç¯ËöÄ´À°¤Î²þÀµ¤Ë¡¢¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡©
¡¡¡¡¡¡- 2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤«¤é³Ø¤Ö¡ØÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨Êý¡Ù -
Æü»þ¡§1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://event.obc.co.jp/evt/HS0145/260128/?p=OBC2601)
¡¡¡¡¡¡2·î 5Æü¡ÊÌÚ¡Ë▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://event.obc.co.jp/evt/HS0145/260205/?p=OBC2601)
¡¡¡¡¡¡2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://event.obc.co.jp/evt/HS0145/260225/?p=OBC2601)
¡¡¡¡¡¡3·î 3Æü¡Ê²Ð¡Ë▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://event.obc.co.jp/evt/HS0145/260303/?p=OBC2601)
¡¡¡¡¡¡³ÆÆü10:00～10:30¡Ê30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨Á´ÆüÄø¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÆüÄø¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡úÆÃÅµ¡§¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤´²óÅú¤Ç¥ì¥¸¥å¥á¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÆÍÈ¯Åª¤ÊÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤âÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¤¶ÈÌ³ÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦ÁíÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦Ç¯ËöÄ´À°¤Î²þÀµÂÐ±þ¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¡¢²þÀµÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤¤Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý
¡¦º£¸å¤Î²þÀµÂÐ±þ¤ÎÈ÷¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.obc.co.jp/landing/sem-taxadjust2025