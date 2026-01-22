JQA¡¢SSBJ´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ÎÊÝ¾Ú¶ÈÌ³Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò³«»Ï
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÀÐ°æ Íµ¾½¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤Ë¶âÍ»Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¶âÍ»¿³µÄ²ñ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ÈÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥× Êó¹ð¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÈóºâÌ³¾ðÊó¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¡Ë¤ÎÊÝ¾Ú¶ÈÌ³¼Â»Ü¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åöµ¡¹½¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¸¡¾Ú¿Í¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢GHGÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸¡¾Úµ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá»ö¹à¤òÄê¤á¤¿¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO 14065¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©´ð½à¤ÈÎÑÍý¡¦ÆÈÎ©À´ð½à¡¢¸¡¾Ú¿Í¤ÎÎÏÎÌÉ¾²Á´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈóºâÌ³¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¦¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë¾ðÊó³«¼¨¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê- 2023Ç¯¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨¤Î¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡ÖISSB´ð½à¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Æ¹ñ¤Ç³«¼¨´ð½à¤ÎÀ©ÅÙ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢2025Ç¯3·î¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à°Ñ°÷²ñ¡ÊSSBJ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ISSB´ð½à¤ÈÀ°¹ç¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨´ð½à¡ÊSSBJ´ð½à¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤³¤¦¤·¤¿´ð½àÀ°È÷¤ËÈ¼¤¤¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ÈÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¤òÀßÃÖ¡£Åöµ¡¹½¤â°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Ë»²²è¤·¡¢º£²ó¤½¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À©ÅÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- À©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ½ç¼¡¡¢SSBJ´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SSBJ´ð½à¤ÎÅ¬ÍÑµÁÌ³²½¤¬³«»Ï¤·¤¿»þ´ü¤ÎÍâÇ¯¤«¤éµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¾ÚÈÏ°Ï¤Ï¡¢Åö½é2Ç¯´Ö¤Ï¡ÖScope1¡¦2ÇÓ½ÐÎÌ¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤È¤µ¤ì¡¢3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¹ñºÝÆ°¸þÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº£¸å¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
- ÊÝ¾Ú¶ÈÌ³¤Î¼Â»Ü¼Ô¤ÏÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÆººË¡¿Í¡¦´ÆººË¡¿Í°Ê³°¤Î¤¤¤º¤ì¤âÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿Í×·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌçÅªÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤äÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÀßÃÖ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÉôÌç¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¿ÍÅªÂÎÀ©¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¶âÍ»¿³µÄ²ñ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ÈÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡×Êó¹ð»ñÎÁ
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú
