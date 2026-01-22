CROSS Business Producers¡¢»ö¶È³«È¯¤ò¿Í´Ö¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¡É¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿¥¢¥Ð¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯
»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ëCROSS Business Producers³ô¼°²ñ¼Ò(https://crossproducers.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »°ÌÚ¸ÀÍÕ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶È³«È¯¡¦Ì¤Íè¹½ÁÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼«¼ÒAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCROSS Graph(https://cross-graph.com/)¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤ò¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°·Á¼°¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥×¥ì¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¡¢½é´üÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢»ö¶È¤òÁÏ¤ë¡ÖÈ½ÃÇ¤Î½Ö´Ö¡×¤òÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó¶¡
À¸À®AI¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¸½ºß¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¸½¾ì¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åú¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ²ò¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¡¦»°ÌÚ¸ÀÍÕ¤¬»ö¶È³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤È¡¢Ãø½ñ¡Ø»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ù(https://www.amazon.co.jp/dp/4862762484/)¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥íー¥Ö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡¤Î100²¯±ß¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀºåÌ¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏAI¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢ÂÐÏÃ²ÄÇ½¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ È½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾ÝÄ§Åª¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤ÎÀ°Íý¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥½¥ï
Ì¤Íè»Ö¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¹´ü»ëÅÀ¤È²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤òÃ´¤¤¡¢È½ÃÇ¤òµÞ¤®¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ß
¤è¤êÃ»´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¡¢¸½¾ì¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î´¶³Ð¤òËÝÌõ¤·¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ä¸ÀÍÕ¤Î¥º¥ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÀß·×»×ÁÛ¤È¼ÂÁõÎÏ
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³Àß·×¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤¹¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÁõ¤Ï¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò¤Î·§Ã«Í§²ð¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§Ã«¤Ï¡¢µ»½Ñ¤òÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢È½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¼ÂÁõ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤È¼ÂÁõÎÏ¤¬¡¢ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³«È¯¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÎ©¾ì¡¢³ëÆ£¤ò»ý¤ÄAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¡¢ÂÐÏÃ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÏÃ¤¹¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î½Å¤ß¤äÌÂ¤¤¤ò¡¢¼«¤é¤Î»×¹Í¤È¤·¤ÆÄÉÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://crossproducers.com/people/#kumagai
¢£ ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤È²ÁÃÍ
ÂÎ¸³Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È½ÃÇ¤äÌÂ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤Î¥í¥°¤Ï¡ÖCROSS Graph(https://cross-graph.com/)¡×¾å¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±È¯¤ÎÂÎ¸³¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Î»ö¶È¹½ÁÛ¤ä¼Â°Æ·ï¤Ë³è¤«¤»¤ëÃÎÅª»ñ»º¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
- ¼ÂºÝ¤Î»ö¶È³«È¯¡¦¿·µ¬»ö¶È¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç
- ³Æ¼ï¸¦½¤¡¦¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î³èÍÑ
¡ÊÀ¸À®AI¼ÒÆâÆ³Æþ¸¦½¤¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±»×¹Í¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¼¡À¤Âå´´Éô¡¦¥êー¥Àー¸¦½¤¤Ê¤É¡Ë
- »ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°
- ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¿¼ÒÆâµ¯¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ðÈ×
- DX¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¥Áー¥à¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±·ÁÀ®
¢£ ½é´üÆ³Æþ´ë¶ÈÊç½¸Ãæ¡ª
ËÜ¥×¥ì¥íー¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤äÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½é´üÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦CROSS Graph¤È¤Ï¡§
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000005874.html
¡¦CROSS Graph¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://cross-graph.com/
¡¦»°ÌÚ¸ÀÍÕ Ãø½ñ¡Ø»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«――¡Ö²¹ÅÙ¤¢¤ë·ÐºÑ¤Î´Ä¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î»Å»ö¡Ù¡§
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀß·×´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¼ÂÁ©Åª¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤È»×ÁÛ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.amazon.co.jp/dp/4862762484/
¡ÚCROSS Business Producers³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤ò¤È¤é¤¨¡¢»ö¶È³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡Ù¤³¤È¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤¹¤ë¡¢Ì¤ÍèÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊFuture Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)¡Ë¤Ç»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£»ö¶È³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤Ë¤ª¤¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñIFTF¡ÊÌ¤ÍèÍ½Â¬¸¦µæ½êInstitute for the Future¡Ë(https://crossproducers.com/iftf/)¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ì¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍÑ¤¤¤¿´ë¶ÈÀïÎ¬¤Ø¤ÎÄó¸À¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥µー¥Ù¥¤¤Û¤«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤è¤ê¡¢¡ÖVision 2050¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê2050Ç¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÌ¤ÍèÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÌ¤ÍèÍ½Â¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖFuture Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCROSS Graph(https://cross-graph.com/)¡×¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëÀ¤³¦Ìó200¼Ò¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Çー¥¿¥ê¥½ー¥¹¡ÊDRI¡Ë(https://www.dri.co.jp/)¤ò»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»±²¼¤Ë»ý¤Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»Ô¾ì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§CROSS Business Producers³ô¼°²ñ¼Ò
½»¡¡½ê¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-3-1¿·Åìµþ¥Ó¥ë4³¬
Âå¡¡É½¡§»°ÌÚ¸ÀÍÕ
Àß¡¡Î©¡§2011Ç¯10·î3Æü
U R L ¡§https://crossproducers.com
