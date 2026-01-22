Å¹ÊÞ°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡ÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS) ¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò°ÜÅ¾
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆüÈæÌîÍ¦»Ö¡¿°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±ÇäÇãÃç²ðÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤é¸½Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤ÈÌÜ¹õ¶è¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¸½Å¹ÊÞ¤è¤êÅì¤ØÌó30m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·ÃÛ¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¼õÉÕ¤ä¼¼Æâ¤Î¥É¥¢¡¢ÊÉÌÌ¤ÎÂ¤ºî¤Ë¥¢ー¥ë·Á¾õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò°÷¤¬¡¢³èµ¤¤È²¹¤«¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤µï½»ÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÂ¾¡¢Åê»ñÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î¼è°·¤¤¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¾åµ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ³ËÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¡Ö¿¹¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤°¡×Åìµþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL
¡¡¡¡¡¡https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/heart-of-mori-wo-tsunagu/index.html
£±¡¥ÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡Ö³Ø·ÝÂç³Ø¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¢¨2¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä¹´üÅª´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¹ÊÞ³«Àß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²È¶ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
⑴ ¡Ö¤Ä¤Ê¤°¿¹¡×¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ ¡ÊÂÇ¹ç¤»¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¡Ë
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬±üÂ¿ËàÄ®¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¿¹¡×¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¹ÎÓ¤È¤·¤ÆSGEC/PEFC FMÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⑵ ¿¹ÎÓÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÌÚÀ½²È¶ñ¡×¡ÊÀÜµÒ¸Ä¼¼¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¡Ë
¿¹ÎÓ¡¦ÎÓ¶È¤ÎÀ®Ä¹»º¶È²½¤äÃÏ°è¿¶¶½¡¢»ñ¸»½Û´Ä·¿¤Î¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë FSC(R) Ç§¾Ú¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
⑶ ´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊÉ»æ¡ÊÀÜµÒ¸Ä¼¼¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¡Ë
»ñ¸»¤òºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÊÉ»æ¥µ¥ó¥²¥Ä¡Ö£Í£Å£Ç£Õ£ÒeWALL¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ーURL
https://www.minnade-tsunagu.com/policy/
2. ÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡Ö³Ø·Ý¥»¥ó¥¿ー¡×Å¹ÊÞ¤Î³µÍ×
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖÆóÃúÌÜ20ÈÖ20¹æ¡¡¥¤¥Ë¥Ã¥¾³Ø·ÝÂç³Ø1³¬
£Ô¡¡£Å¡¡£Ì ¡§03-5720-6201¡Ê¢¨ÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
£Æ¡¡£Á¡¡£Ø ¡§03-5720-6901¡Ê¢¨ÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ¡§ÉÙ»³¡¡Âçµ°
±Ä ¶È »þ ´Ö ¡§10:00～18:00
Äê¡¡µÙ¡¡Æü ¡§²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
°Ü¡¡Å¾¡¡Æü ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡¡¥í¥´¥Þー¥¯¡Û
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê½ÐÅ¹¤ä°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌîÂ¼¤ÎÃç²ð¡Ü(PLUS)¡×¤È¡Ö¥ì¥¢¥ê¥¢¡×¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¡¢Íê¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤È¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×2030 Ç¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢Life ¡õ Time Developer ¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤È¼Ò²ñ¤Î¡ÖË¤«¤µ¡×¤ÎºÇÂç²½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025 Ç¯4 ·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë£³¥«Ç¯·×²è¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¡ä
¢¨3 ¥«Ç¯·×²è¤ÏÄ¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å3 ¥«Ç¯¤ÇÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·Ð±Ä·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥× ·Ð±Ä·×²è(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d25694-873-6230b9609b01b250699758211474e03a.pdf