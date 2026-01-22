2ÉÜ2¸©1À¯Îá»Ô¤ÈÏ¢·È¤·À¸³è¼Ô¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹ ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ºCO2¡Ê¥²¥ó¥³¥Ä¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤Î¼Â¾ÚÀ®²Ì¤òÈ¯É½
ËÜ³èÆ°À®²Ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ºCO2¡Ê¥²¥ó¥³¥Ä¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¼Â¾ÚÀ®²Ì～°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¶µ°é¡¦ÈÎÂ¥¤¬´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¤Ë´óÍ¿～
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2026/0122.pdf(https://www.jri.co.jp/file/pdf/company/release/2026/0122.pdf)
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢CO2ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿À¸³è¼Ô¤ÎÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï»Üºö¤Î¼Â»Ü¿ô¤ä»²²Ã¼Ô¿ô¤òÀ®²Ì»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤äÄêÃå¤ÎÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢°ì²áÀ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¾®³ØÀ¸¸þ¤±¶µ°é·¼È¯¤È¡¢¾®Çä¸½¾ì¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¹ØÇã»Üºö¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤È»Ô¾ì·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é·¼È¯¤¬¹ØÇã¹ÔÆ°¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¼«Î§Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
¡¡ÆüËÜÁí¸¦¥°¥êー¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥é¥Ü¡ÊGML¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢·È¼«¼£ÂÎ¤È¡¢¥áー¥«ー¤ä¾®ÇäÎ®ÄÌ¤Ê¤É15¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊChallenge Carbon Neutral Consortium¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖCCNC¡×¡Ë¡ÊÃí2¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡ü»²²è¼çÂÎ¡¦ÂÐ¾Ý
¡¡¡¦Ï¢·È¼«¼£ÂÎ¤Î¾®³Ø¹»4～6Ç¯À¸Ìó53Ëü¿Í¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¤ª¤è¤ÓCCNC»²²è¾®Çä´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞÍèÅ¹µÒ
¡ü¼ç¤Ê¼Â»Ü»Üºö
¡¡¡¦¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¥¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤È³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¨¥³¥é¡¡
¡¡¥Ù¥ë¥Ï¥ó¥¿ー2025¡×¤Î³«ºÅ¡ÊÃí3¡Ë
¡¡¡¡¡þ³Ø¹»Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ19¼ïÎà¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡¦CFP¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¥¥Ã¥È¤òÄó¶¡
¡¡¡¡¡þ³Ø½¬ÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²ÈÄí¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤òÃµº÷¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤ò½¸¤á¤¿»ùÆ¸¤ò¼«¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¼£ÂÎÊÌ¤ËÉ½¾´
¡¡¡¦CCNC»²²è¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡¡¡þËüÂå¡§Á´169Å¹ÊÞ¤ÇCCNC»²²è´ë¶È¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡¦CFPÉ½¼¨¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó
¡¡¡¡¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡¡þ¥¹¥®Ìô¶É¡§¡Ö¥¹¥®Ìô¶É¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡¦CFP¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥¯¥¤¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¢£ËÜ³èÆ°À®²Ì¤Î³µÍ×
¡¡¸øÌ±Ï¢·È¤Ç¶µ°é·¼È¯¤ÈÈÎÂ¥¹ØÇã¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¸ú²Ì¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¥Ï¥ó¥¿ー2025¡×±þÊç»þ¤Ë»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËüÂå¤ä¥¹¥®Ìô¶É¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤äID-POS¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ä°ú¤ä´Ô¸µ¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÁ¬Åª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤¬Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÌÜÍø¤¡×¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°é·¼È¯¤ÈÈÎÂ¥¹ØÇã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍèÅ¹Í¶Æ³¤«¤é´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î½é²ó¹ØÆþÎ¨¤ä¡¢Ã±²Á¡¦¸Ä¿ô¡¢·ÑÂ³¹ØÇãÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. ³Ø½¬¥¥Ã¥È¤È³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ùÆ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤âÂ¥¤»¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã
¡¡ ¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÁªÂò»þ¤Ë¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡¦CFP¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬
¡¡ ³Ø½¬¥¥Ã¥È¤ä³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
2. ³Ø½¬¥¥Ã¥È¤ä³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡¦CFP¤ÎÉ½¼¨¤òÍýÍ³¤Ë½é
¡¡ ¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬27%¡¢Â¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¬13%¤È¤Ê¤ê¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤Î½é²ó¹ØÆþ¤ä¥³¥¹¥È
¡¡ ¼õÍÆ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤¿¡£
3. ³Ø½¬¥¥Ã¥È¤ä³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¼«
¡¡ ¿È¤Ç¤Î³Ø½¬¤ò·Ð¤º¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ
¡¡ ¶â³Û¡¦Ã±²Á¡¦¸Ä¿ô¤Î³Æ»ØÉ¸¤Ç20～30¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°é·¼È¯¤¬¹ØÇã¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë
¡¡ ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
4. ³Ø½¬¥¥Ã¥È¤ä³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù
¡¡ ¤Æ¡¢½é²ó¹ØÆþÎ¨¤¬3.9¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢·ÑÂ³¹ØÆþÎ¨¤¬2.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸þ¾å¤·¤¿¡£
5. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¤òÇã¤¤Êª»þ¤Î¥¨¥³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Ç7¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Ø½¬Íú½¤Î¨¤ä¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸
¡¡¾¦ÉÊ¤Î½é²ó¹ØÆþ¡¢·ÑÂ³¹ØÆþ¤Î¶èÊ¬¤Ë¤è¤ëº¹°Û¤òÇÄ°®¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¶µ°é·¼È¯¡¦ÈÎÂ¥¹ØÇã¤Î¥¢¥×¥íー
¡¡ ¥Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÃ¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤·¤¿ÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑÁ«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹µ¤¨ÌÜ
¡¡ ¥êー¥Àー¡×¤ä¡Ö°Õ¼±Àè¹Ô¡×ÁØ¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹ØÇã¤·¤Æ±þ±ç¤¹
¡¡ ¤ë¡Ö¥¨¥³¥êー¥Àー¡×¤Ë¾º²Ú¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤ÎÊÑÁ«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÊÃí1¡Ë¡Ö2ÉÜ2¸©1À¯Îá»Ô¤ÈÏ¢·È¤·À¸³è¼Ô¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ºCO2¡Ê¥²¥ó¥³¥Ä¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡Ù¤ò³«»Ï¡×¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¿2025Ç¯7·î2Æü¡Ë
https://www.jri.co.jp/company/release/2025/0702/
¡ÊÃí2¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¦¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.greenmarketing-lab.com/ccnc/index.html
¡ÊÃí3¡Ë¡Ö¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¥Ï¥ó¥¿ー2025¡×ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.greenmarketing-lab.com/genco2/event/2025ecolabel/index.html
