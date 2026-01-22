¡Ú»Í¹ñÃÏÊý½é¡Û¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤¬¾¾»³»Ô¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄÃÎÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡¢¾¾»³»Ô¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¶¨Äê¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¶õ¤¶è²è¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê°Ê²¼¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶áÇ¯ÉÑÈ¯¤¹¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿¿À¸Í»Ô¤ËÂ³¤¯Âè2ÎãÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í»Ô¤ËÂ³¤¡¢Ãæ³Ë»Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ôµ¬ÌÏ¤äÃÏ°èÆÃÀ¤òÌä¤ï¤º¼è¤êÁÈ¤ß²ÄÇ½¤Ê¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤´±Ì±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ë¾¾»³»ÔÌò½ê¤Ë¤Æ¶¨Äê¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë¾¾»³»ÔÄ¹¡¡Ìî»Ö ¹î¿ÎÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÁýÅÄ ÃÎÊ¿
¢£·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò¡ÖÈó¾ï»þ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø
Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤Î¤Û¤«¡¢¾¾»³»ÔÆâ¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½ºÒ³²¤ä¡¢Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¹ë±«¿å³²¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢ÈòÆñ¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢»Ù±ç¼ÖÎ¾¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤äÍ×ÇÛÎ¸¼ÔÍÑÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ÎÈòÆñ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ÎÉÔÂ¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿»þ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¶õ¤¶è²è¤¬¡¢ÃÏ°èÆâ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÉÍý»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢É¬Í×¤Ê¶è²è¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿»þ¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤Î¤ß¡ÖÈó¾ï»þ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ·î¶ËÃó¼Ö¾ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÅÀ¤¬¡¢¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¶¨Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤ÏºÒ³²»þ¡¢¾¾»³»Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ç1ËüÂæ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õ¤¶è²è¤ÎÊç½¸Ää»ß¤ä·ÀÌó¼Ô¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãó¼Ö²ÄÇ½¤Ê¶è²è¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¤«¤é1¥ö·î´Ö¡Ê30Æü´Ö¡Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤¬ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¡¢¾¾»³»Ô¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿À¸Í¤«¤é¾¾»³¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¡ÃºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë´±Ì±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¿À¸Í»Ô¤È³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´±Ì±¤¬Ìò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¤Ê¤¬¤éºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ËÉºÒ»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¾¾»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÃÄê¤ÎÅÔ»Ô¾ò·ï¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç¤Î¼ÂÁõ¡¢¾¾»³»Ô¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¾¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¶¨ÄêÄù·ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¾¾»³»ÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¤âÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖºÒ³²¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¤â¤È¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¶õ¤¶è²è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤òÃ±¤Ê¤ëÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢Ê¿»þ¤ÈÈó¾ï»þ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§148A¡Ë
¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¤Ï¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£·î¶ËÃó¼Ö¾ì¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¸þ¤±·î¶ËÃó¼Ö¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÉÍý»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¦¥£ー¥¯¥êー¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç44ËüÂæÄ¶¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó¼Ô¿ô¤ÏÎß·×25Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¹½ÁÛ¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.at-parking.jp/
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¡¡¡¡¡§https://www.at-parking.jp/business
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¦¥£ー¥¯¥êー¡×¡§https://weekly.at-parking.jp/
