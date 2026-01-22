¡ÖÂè43²ó¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤ËÈÓ»³»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè43²ó¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢JRÅìÆüËÜÄ¹Ìî»Ù¼Ò¤Ç¤ÏÈÓ»³±Ø¤ª¤è¤ÓÈÓ»³»ÔÊ¸²½¸òÎ®´Û¤Ê¤Á¤å¤é¤Ë¤Æ¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤ë²÷Â®¡ÖÀã¤Î¤ª¤¤¤³¤Ã¤È¡Ê¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¹æ¡Ë¡×¤ÎÅþÃå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü³µÍ×
¡¡⑴¡¡¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)
¡¡⑵¡¡¾ì½ê¡§ÈÓ»³±Ø¹½Æâ¡¢¤ª¤è¤ÓÈÓ»³»ÔÊ¸²½¸òÎ®´Û¤Ê¤Á¤å¤é
£²¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ
¡¡⑴¡¡¾ì½ê¡§ÈÓ»³±ØºßÍèÀþ²þ»¥¸ý
¡¡⑵¡¡ÆâÍÆ¡§²¼¤ê²÷Â®¡ÖÀã¤Î¤ª¤¤¤³¤Ã¤È(¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¹æ)¡×¤Ë¤´¾è¼Ö¤µ¤ìÈÓ»³±Ø¤Ç²¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÀ½¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¡ÖÇÀÂ¼½÷À¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¿¤«¤ä¤·¤í¡×¤µ¤Þ¤è¤êÃæÌî»Ô»º¤Î¡Ö¥ê¥ó¥´¡×¤È¡Ö¤¨¤Î¤¥Ñ¥¤¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÃæÌî»Ô»º¤ê¤ó¤´
£³¡¡ÈÓ»³±Ø¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡⑴¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÈÓ»³»ÔÊ¸²½¸òÎ®´Û¤Ê¤Á¤å¤é
¡¡⑵¡¡¼Â»Ü»þ´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬¡¿8Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬
¡¡⑶¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§
¡¡¡¡£±.¡¡ÈÓ»³±Ø¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¡×
¡¡¡¡¡¡¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡Ö¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥¿¥Ã¥Á¤ÇGo!¿·´´Àþ¡×¤Ê¤É¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹°ÆÆâ¤ä¤¤Ã¤×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡£².¡¡Îó¼Ö¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡Îó¼Ö¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁö¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡£³.¡¡¡Ö¤³¤É¤â±ØÄ¹¡×»£±Æ²ñ
¡¡¡¡¡¡¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î±ØÄ¹À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¥«¥á¥é¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îó¼Ö¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÅ¸¼¨
¡Ö¤³¤É¤â±ØÄ¹¡×»£±Æ²ñ
£´¡¡²÷Â®¡ÖÀã¤Î¤ª¤¤¤³¤Ã¤È¡Ê¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¹æ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡⑴¡¡±¿Å¾Æü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡⑵¡¡±¿Å¾¶è´Ö¡§Ä¹Ìî±Ø～½½ÆüÄ®±Ø
¡¡⑶¡¡¼ÖÎ¾¡§¥¥Ï110·Ï¡Ö¤ª¤¤¤³¤Ã¤È¡×¼ÖÎ¾¡Ê2Î¾ÊÔÀ®¡Ë
¡¡⑷¡¡»ØÄêÀÊÎÁ¶â¡§Âç¿Í840±ß¡¢»Ò¶¡420±ß
¡¡⑸¡¡Ää¼Ö±Ø¤È±¿Å¾»þ¹ï¡Ê¢¨±¿Å¾»þ¹ï¤ÏÄ¹Ìî±Ø～ÈÓ»³±Ø´Ö¡Ë
²¼¤ê¡ÊÄ¹Ìî¢ªÈÓ»³¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/160752/table/4_1_6fa62ed221baa45e147d2ba25fcfd1b4.jpg?v=202601220551 ]
¾å¤ê¡ÊÈÓ»³¢ªÄ¹Ìî¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/160752/table/4_2_ab02ba04803a59c4c38352bd0a54a6a6.jpg?v=202601220551 ]
¥¥Ï110·Ï¡Ö¤ª¤¤¤³¤Ã¤È¡×¼ÖÎ¾
²÷Â®¡ÖÀã¤Î¤ª¤¤¤³¤Ã¤È(¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¹æ)¡×¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡Êhttps://www.eki-net.com¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ¡¡¤½¤ÎÂ¾
⑴¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
⑵¡¡¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¡ÖÂè43²ó¤¤¤¤¤ä¤ÞÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£http://www.isnowfes.org/